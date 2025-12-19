Economía

Por qué las luces LED son aliadas del ahorro en la factura de luz durante Navidad

Su elección permite disfrutar del ambiente festivo sin elevar el consumo eléctrico, ayudando a reducir los gastos en el recibo de energía

Las luces LED permiten reducir
Las luces LED permiten reducir hasta un 90% el consumo eléctrico en la decoración navideña del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las luces navideñas transforman balcones, fachadas y ventanas en protagonistas del ambiente festivo. Aunque traen alegría y color, su uso también implica un consumo extra de electricidad, un dato que muchas veces pasa inadvertido hasta que la factura de enero revela el impacto. Frente a este escenario, las LED se consolidan como la mejor alternativa para celebrar cuidando el bolsillo.

El atractivo visual de las luces tradicionales suele estar acompañado por un gasto energético elevado, especialmente cuando se utilizan durante varias horas al día o en múltiples ambientes del hogar. Saber cómo calcular ese consumo y conocer las opciones actuales puede marcar la diferencia para quienes desean decorar sin sufrir las consecuencias de un incremento innecesario en el recibo de luz.

Cómo calcular cuánto gastan las luces navideñas

Averiguar el consumo de una serie de luces es más sencillo de lo que parece. El primer dato indispensable es la potencia, expresada en vatios (W), que figura en la etiqueta del producto. Una vez identificado ese valor, basta con multiplicarlo por la cantidad de horas diarias de uso y por los días que permanecerán encendidas.

Por ejemplo, según datos de la Guía del ENRE, una guirnalda de 6 W utilizada 8 horas cada noche durante todo diciembre (30 días) demanda un total de 1,44 kWh en ese período. La fórmula permite ajustar el cálculo a cualquier configuración, sumando el consumo de todas las series instaladas.

El contraste entre tecnologías es notable: una tira de 100 luces incandescentes puede utilizar entre 40 W y 70 W, es decir, hasta diez veces más que su equivalente en LED, cuyos valores suelen oscilar entre 4 W y 9 W para la misma cantidad de lámparas. Esta diferencia, multiplicada por horas de encendido y cantidad de adornos, se traduce en pesos adicionales en la factura.

Cómo ayudan las luces LED a reducir el costo de la tarifa de luz

Limitar el horario de encendido
Limitar el horario de encendido y usar temporizadores ayuda a controlar el gasto de energía en la decoración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución del mercado ha instalado a la tecnología LED como la opción preferida en Navidad por su eficiencia energética. A diferencia de las tradicionales, las luces LED logran iluminar sin necesidad de emitir calor, y lo hacen utilizando una cantidad mínima de energía.

Para obtener una ambientación similar, una serie LED puede consumir hasta un 90% menos en comparación con las incandescentes de acuerdo con lo expresado por el ENRE. Este ahorro se vuelve todavía más relevante cuando se considera la tendencia de adornar durante varias horas al día o utilizar diferentes arreglos al mismo tiempo.

Los gobiernos locales también han apostado por este tipo de soluciones en la vía pública, orientándose hacia alumbrados más sostenibles y de baja potencia para mantener la tradición sin elevar el consumo general en las ciudades. Aunque en los últimos años se han implementado medidas para fomentar el uso eficiente de la energía, la instalación de luces navideñas no se prohibió; por el contrario, se promovieron alternativas más responsables, como la tecnología LED o incluso las luces solares.

Claves para decorar con luces sin gastar de más

La mejor estrategia para disfrutar de la Navidad sin preocupaciones es combinar buenos hábitos de uso con la elección de productos eficientes. Estas son algunas recomendaciones:

  • Planificar los horarios: Limitar el encendido a los momentos de mayor circulación o a las horas nocturnas permite reducir el gasto notablemente.
  • Optar por dispositivos con temporizador: Así es posible asegurarse de que las luces no permanezcan prendidas más del tiempo necesario.
  • Aprovechar la tecnología LED y solar: Invertir en lámparas de bajo consumo o en adornos alimentados con energía solar maximiza el ahorro y minimiza el impacto ambiental.
  • Revisar y mantener las instalaciones eléctricas: Equipos en buen estado garantizan una iluminación óptima y reducen el riesgo de pérdidas de energía o accidentes.

