El índice de confianza del consumidor cayó 1,07% en diciembre y frenó su recuperación

Una mujer compra en un mercado en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) registró en diciembre de 2025 una caída de 1,07%, ubicándose en 45,55 puntos y poniendo fin a la recuperación interrumpida que se había observado en los meses anteriores. Este retroceso, surgido del relevamiento realizado entre el 1 y el 15 de diciembre, marca una interrupción en la mejora de las expectativas de los hogares argentinos.

El informe detalla que, en la comparación interanual, el ICC de diciembre se encuentra 1,04% por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2024. El índice había alcanzado su punto más alto durante el actual gobierno en enero de 2025, con 47,38 puntos, pero desde entonces experimentó una baja pronunciada, seguida de una recuperación parcial que ahora se vio interrumpida. En diciembre de 2025, el ICC se sitúa 3,86% por debajo de aquel pico.

Desde el inicio del actual gobierno, el ICC mostró una dinámica marcada por un piso histórico en enero de 2024, cuando el índice descendió a 35,60 puntos tras las primeras medidas del presidente Milei. Posteriormente, el indicador inició una recuperación que alcanzó su máximo en enero de 2025, para luego retroceder y estabilizarse en los meses siguientes. El valor de diciembre de 2025 representa una pausa en esa recuperación, ubicándose aún por encima del mínimo registrado, pero sin alcanzar los niveles del pico anual.

En perspectiva, el ICC refleja un avance acumulado de 28% desde el piso de enero de 2024.

El comportamiento del ICC mostró diferencias marcadas entre regiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el índice tuvo un aumento mensual de 21,01%, alcanzando 48,31 puntos, lo que representa además una suba de 14,55% respecto a diciembre de 2024. Este resultado contrasta con el Gran Buenos Aires (GBA), donde el ICC descendió 2,49% en el mes y se ubicó apenas 0,30% por debajo del año anterior, con 43,61 puntos. En el Interior del país, la caída fue más pronunciada: el índice retrocedió 7,82% en diciembre y quedó 8,70% por debajo del valor de un año atrás, situándose en 47,49 puntos. Así, CABA se posiciona como la región con el mayor nivel de confianza, mientras que el GBA muestra el más bajo.

El análisis por nivel de ingreso revela que los hogares de ingresos altos no registraron variación mensual en diciembre, manteniéndose en 47,41 puntos, aunque se encuentran 0,42% por debajo del valor de diciembre de 2024. En cambio, entre los hogares de ingresos bajos, el ICC cayó 4,47% en el mes y se ubicó 1,62% por debajo del año anterior, con 43,22 puntos. Esta diferencia evidencia un mayor impacto negativo en la confianza de los sectores de menores recursos, según el informe de la UTDT.

El informe desglosa el ICC en tres subíndices principales. El de Bienes Durables e Inmuebles registró la mayor caída mensual, con una baja de 3,38%, aunque en la comparación interanual muestra un aumento de 5,54%. La Situación Macroeconómica descendió 0,53% en el mes y se encuentra 4,69% por debajo del nivel de diciembre de 2024. Por su parte, la Situación Personal se mantuvo prácticamente estable, con una suba marginal de 0,03% respecto a noviembre, pero una caída de 1,16% en la comparación interanual.

Tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras experimentaron retrocesos en diciembre. Las primeras disminuyeron 1,70% respecto al mes anterior, aunque se mantienen 4,74% por encima del nivel de un año atrás. Las Expectativas Futuras, por su parte, cayeron 0,66% en el mes y se sitúan 4,45% por debajo de diciembre de 2024, de acuerdo con el relevamiento de la UTDT.