El Gobierno subasta predios del plan Procrear: cuáles son y cuánto valen

Vista del predio Estación Buenos Aires, el último lote libre dentro del conjunto urbano EBA en Barracas

La administración nacional inició la subasta pública de predios pertenecientes al disuelto programa Procrear y habilitó la venta de lotes urbanos en Buenos Aires, Santa Fe y Paraná, en algunos casos con edificaciones en curso y valores base expresados en dólares. Este proceso, habilitado por las resoluciones 498, 499 y 500/2025, surgió de la decisión oficial de liquidar activos del programa creado durante la gestión de Cristina Kirchner.

La publicación en el Boletín Oficial oficializó que los primeros terrenos en ser subastados pertenecen a tres ciudades: Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Paraná. La operatoria, que forma parte de la revisión y disolución de fondos fiduciarios públicos, implica el remate digital de espacios destinados previamente a desarrollos habitacionales.

En el barrio de Barracas, el lote identificado como “Estación Buenos Aires” o EBA surge como el único terreno aún libre en ese complejo. Tiene una superficie de 2.903,77 metros cuadrados y el precio base se fijó en 2.977.941 dólares, de acuerdo con la información oficial. El predio está situado en la intersección de Avenida Suárez y Luna, junto a la cancha de Huracán, próximo a la Avenida Amancio Alcorta y a menos de un kilómetro de las estaciones Constitución y Caseros de la línea H del subte.

Este espacio se localiza dentro de un conjunto urbano en el que se entregaron 2.476 viviendas y que, según el código urbanístico porteño, mantiene una predominancia de viviendas colectivas e infraestructura comercial, de servicios, educativa y sanitaria. El entorno inmediato mantiene una escala homogénea y amplitud de equipamientos, lo que, según los registros oficiales, refuerza el valor estratégico de la parcela subastada.

Un sector del desarrollo urbano en Santa Fe con un 33% de avance edilicio, incluido en el plan Procrear

El lote de mayor extensión corresponde a Paraná, capital de Entre Ríos. En Avenida Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y Gral. José María Sarobe, el terreno abarca 49.990,56 metros cuadrados y cuenta con un valor base de 966.187,72 dólares. El desarrollo en este predio contempla un proyecto de 312 viviendas, dividido en cuatro sectores, aunque, al momento del llamado a subasta, solo se completó el 7% de la obra prevista.

Santa Fe aparece como otro de los centros urbanos elegidos para este proceso. El predio en remate se localiza en Avenida Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado. El lote abarca una superficie total de 6.418,47 metros cuadrados y parte de un precio base tasado en 3.649.310,34 dólares. El inmueble, ubicado frente al Parque Federal y dentro del distrito residencial R1a (de alta densidad con exigencia de altura), involucra un avance constructivo del 33% sobre un plan de 198 viviendas, dispuesto en dos torres de 22 pisos, una tira de tres plantas y un sector para cocheras.

El proceso de venta de estos activos utiliza la plataforma digital COMPR.AR, y cuenta con la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, responsable de determinar los valores mínimos de remate. El mecanismo busca transparentar el acceso y participación, al permitir pujas en línea gestionadas bajo normativa oficial.

La cartera de Economía explicitó, mediante un comunicado, que el fin del programa Procrear respondió a la necesidad de evaluar, sanear o eliminar fondos fiduciarios públicos por deficiente administración de recursos y resultados insatisfactorios. La decisión forma parte de un reordenamiento más amplio en el manejo de bienes estatales y tiene impacto sobre desarrollos urbanísticos con distintos niveles de avance.

En cada caso, el llamado a subasta abarca terrenos con diferentes estados de obra y potencial constructivo. En Buenos Aires, el lote EBA aparece totalmente libre de edificaciones nuevas, en un entorno consolidado y densamente urbanizado, mientras que en Santa Fe y Paraná los predios presentan avances parciales en las estructuras proyectadas por el ex Procrear.

El proceso se enmarca en una política de vinculación entre el Estado y el sector privado para la liquidación de activos urbanos. Las autoridades anticiparon, que en las próximas semanas continuará la publicación de nuevos remates para inmuebles ubicados en distintas jurisdicciones.

Las disposiciones que rigen la subasta especifican que la operatoria debe realizarse electrónicamente, con inscripción previa y bajo las reglas publicadas en cada convocatoria. Los valores consignados para cada predio parten de la tasación oficial y admiten ofertas superiores, según el interés de posibles compradores e inversores.

La combinación de superficies, ubicación y precios diferencia a los tres lotes actualmente dentro de la oferta pública nacional. La oficialización de este procedimiento marca un hito para el destino de los predios que formaban parte de uno de los principales programas estatales de financiamiento habitacional de las últimas décadas.