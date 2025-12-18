Economía

La baja de la inflación será una prioridad para el BCRA en 2026, pero el mercado ahora duda sobre su velocidad

El Gobierno aseguró que buscará compatibilizar la necesidad de acumular reservas con el proceso de desinflación. El ajuste del techo de la banda cambiaria podría impactar en precios si el tipo de cambio oficial también sube

Guardar
Las bandas cambiarias pasarán a
Las bandas cambiarias pasarán a ajustarse por la inflación mensual. REUTERS/Matias Baglietto

La modificación en la modalidad de ajuste del techo de la banda cambiaria a partir de enero que anunció el Banco Central fue bien recibido por el mercado, en paralelo con la noticia del inicio del programa de acumulación de reservas. Sin embargo, también despertó dudas en relación a la continuidad del proceso de desinflación.

Este año la inflación nacional se ubicaría levemente por encima del 30%. La última estimación de los analistas que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) es que en 2026 caerá al 20%, es decir una caída de 10 puntos. No obstante, muchos piensan que se trata de un supuesto demasiado optimista. Y seguramente en la próxima medición que se conocerá a principios de enero ese cálculo sería revisado levemente al alza.

En el comunicado del Central que habla del inicio del proceso de remonetización de la economía, se indicó que “la programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales”.

Justamente, muchos observan que el orden de prioridades del Gobierno cambiará el año que viene en relación a lo que sucedió en 2025. Este año, con las necesidades electorales como telón de fondo, todo el foco estuvo puesto en derrumbar la inflación, tras el 100% del 2024. El objetivo se logró, más allá del repunte de los últimos meses. En este esquema la acumulación de reservas pasó a un segundo plano.

Pero en 2026 luce distinto. El Gobierno pone como prioridad la acumulación de reservas a través del Central, con la consiguiente emisión monetaria para comprar esas divisas. El peligro es que ese incremento de la cantidad de pesos presione tanto sobre el tipo de cambio como también sobre la inflación.

El BCRA aclaró que no es una cosa o la otra, sino que habla de “compatibilizar” la necesidad de bajar la inflación con la de sumar reservas. Sin embargo, es difícil saber si lo logrará total o parcialmente.

La decisión de ajustar las bandas cambiarias a la inflación de dos meses atrás fue vista por los consultores como una señal de una posible aceleración en el ritmo de incremento del dólar. Pero el propio Luis “Toto” Caputo se encargó de advertir que una cosa no implica la otra. Pero está claro que las compras que efectúe el Central a partir de enero generará emisión monetaria y eventualmente también podría impulsar la inflación futura.

Rodolfo Santángelo, economista de Macroview, consideró que la inflación podría tener algún impulso adicional por la puesta en marcha del nuevo plan. “No es tanto relevante si baja o no al 20%, si da 20 y pico tampoco es un gran problema”.

El BCRA anunció un plan
El BCRA anunció un plan para acumular reservas internacionales. REUTERS/Enrique Marcarian

A diferencia de otros planes anti inflacionarios, esta vez no se aplicaron medidas de shock para derrumbar a los precios, como sucedió con el plan Austral o en alguna medida también con la Convertibilidad.

Por lo tanto, la disminución se da de manera más paulatina. Es clave, sin embargo, que el proceso de desinflación continúe y ponerle un freno a las presiones alcistas como las que ocurrieron en los últimos meses. En noviembre el índice tocó un máximo de 2,5% y es posible que ese número se repita o se parezca mucho también en diciembre.

Lo que permite un margen para ser optimista respecto a lo que podría suceder hacia adelante es la desaceleración de la inflación mayorista, que en noviembre fue de solo 1,6%. Incluso los insumos importados tuvieron una caída de 0,6%.

Se trata de una noticia que genera cierto alivio, porque significa que los costos para las empresas vienen subiendo por debajo de la inflación. En otras palabras, lentamente todo indica que el sector privado empieza un largo camino para recomponer márgenes, incluso en un contexto en el que muchos sectores no logran salir de una preocupante rentabilidad negativa.

Temas Relacionados

InflaciónBanco CentralBandas cambiariasMercadoIPCEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Paro de controladores aéreos: el Gobierno denunció ante la Justicia federal al gremio por poner en riesgo la seguridad aérea

EANA presentó una denuncia penal contra ATEPSA a causa de una bandera colgada en el exterior de una de las torres de control. “Podría haberse descolgado”, aseguran

Paro de controladores aéreos: el

Se liberan fondos del blanqueo que todavía estaban depositados: qué va a pasar con esos dólares, según el equipo económico

El 31 de diciembre es el último día en que se deben mantener los depósitos mayores a USD 100.000 en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA). Las explicaciones oficiales

Se liberan fondos del blanqueo

Una calificadora de riesgo mejoró la nota de la deuda argentina tras la emisión del bono en dólares

S&P Global Ratings elevó la calificación de crédito de la deuda soberana argentina luego del regreso a los mercados con el BONAR 2029N. Las proyecciones de cara al 2026

Una calificadora de riesgo mejoró

Fuerte defensa de la UIA al proyecto de reforma laboral: los 20 puntos que destacan los industriales

La entidad respaldó en el Senado el proyecto de Modernización Laboral y sostuvo que apunta a reducir la litigiosidad, dar previsibilidad jurídica y adaptar las relaciones de trabajo a los cambios productivos, con foco en el empleo formal y las PyMEs

Fuerte defensa de la UIA

Mientras se prepara para volver a la Fórmula 1, una automotriz eligió una original forma para homenajear a los ídolos argentinos

La filial nacional de una marca estadounidense le puso nombre de famosos personajes del automovilismo a las calles de su planta de General Pacheco. Quiénes son los homenajeados

Mientras se prepara para volver
DEPORTES
El insólito motivo por el

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

TELESHOW
Los productores ejecutivos de Percy

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en el alma”

INFOBAE AMÉRICA

Una por una: todas las

Una por una: todas las medidas del decreto supremo firmado por el presidente de Bolivia

El libro más oportuno del año

James Cameron regresa con un nuevo capítulo de la saga ‘Avatar’: “Una fantasía alegórica más que una historia de ciencia ficción”

La historia de la pena de muerte en Argentina, de la excepcionalidad a la abolición

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de los subsidios a los combustibles en el país