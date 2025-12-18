“El viaje monetario del señor Milei aún no terminó”: qué dijo The Economist sobre las últimas medidas económicas

Javier Milei y Luis Caputo

Las modificaciones dispuestas por el Banco Central en el régimen de bandas cambiarias y en la acumulación de reservas fueron analizadas por el prestigioso medio británico The Economist. La publicación ofreció una mirada positiva sobre las medidas, relativizó el impacto que pueda tener sobre la inflación (“un aumento modesto”) y también dejó advertencias. Destacó la necesidad de un control de la inflación “a través de las tasas”, al tiempo que destacó que ”el viaje monetario del señor Milei aún no terminó".

El reciente ajuste en la política cambiaria de Argentina marca un giro estratégico en la gestión económica del presidente Javier Milei. Según The Economist, el mandatario ha optado por modificar discretamente el régimen del peso argentino, permitiendo que la moneda local flote con mayor libertad a partir de enero. El medio británico describe la medida como un “cambio crucial”, ejecutado “de manera discreta, en un comunicado lleno escrito con jerga técnica publicado en el sitio web del Banco Central de Argentina”.

Hasta ahora, el peso se movía dentro de una banda cuyo margen se ampliaba un uno por ciento cada mes. The Economist detalla que, con la nueva disposición, “ahora se ampliarán al ritmo de la inflación, que actualmente es del 2,5% mensual”. Esta decisión, según el análisis, permitirá que “el peso, que muchos creen sobrevaluado, se debilite más rápidamente”. Además, la flexibilización cambiaria facilitará el objetivo oficial de “comprar unos 10.000 millones de dólares en reservas internacionales el próximo año”.

El artículo subraya que el gobierno de Milei “ha buscado durante mucho tiempo mantener fuerte al peso”. Esta estrategia, si bien contribuyó a reducir la inflación, “afectó las exportaciones, impulsó las importaciones y dificultó mucho la acumulación de reservas internacionales”. La situación generó inquietud tanto en el Fondo Monetario Internacional como entre los inversores, “a quienes se les debe dólares”. La presión sobre el peso se intensificó antes de las elecciones de medio término, lo que obligó al Banco Central a vender “miles de millones de dólares para defender el límite de la banda”.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto al director Federico Furiase, en el anuncio del nuevo régimen de bandas cambiarias

En ese contexto, The Economist destaca que “el peso estaba en peligro de desplomarse, lo que podría haber hundido las perspectivas electorales del Milei y su proyecto de reforma más amplio. Entonces, de manera extraordinaria, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respaldó al peso. Eso alivió la presión y ayudó a Milei a ganar. Él insistió en que no alteraría el régimen cambiario, pero los inversores seguían preocupados“.

La reacción internacional no se hizo esperar. The Economist señala que “el FMI acogió de inmediato el último cambio. También lo hicieron los mercados: las acciones argentinas y los bonos en dólares subieron, lo que sugiere que el gobierno podría volver a endeudarse pronto en los mercados de capitales globales”. El debilitamiento del peso, consecuencia directa de la ampliación de las bandas, implica “un modesto aumento de la inflación, pero eso es menos problemático para el gobierno ahora que las elecciones de medio término han pasado”.

No obstante esa mirada positiva sobre las medidas del gobierno argentino, la revista británica advierte: “Esto está lejos de ser una flotación total”. En términos prácticos, la banda cambiaria anterior “obligaba al peso a fortalecerse con el tiempo. Ahora permitirá que se debilite, pero solo marginalmente”. Según Capital Economics, consultora con sede en Londres citada por The Economist, “esto aún dejará al peso sobrevaluado”.

Además, el margen para acumular reservas extranjeras seguirá condicionado “por la tasa de crecimiento económico y el tamaño del mercado cambiario”. Contundente, el análisis de The Economist concluye: “El Banco Central aún no ha anunciado un programa para controlar la inflación a través de las tasas de interés. El viaje monetario del señor Milei aún no terminó”.