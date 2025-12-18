El precio de la lengua a la vinagreta: cuánto sale en promedio, ingrediente por ingrediente

Los precios de la lengua vacuna y los aceites determinan la mayor parte del costo final del plato para las fiestas (Captura Youtube)

El cierre de año presenta desafíos evidentes para los hogares que buscan mantener tradiciones en la mesa navideña. La inflación acumulada de los últimos doce meses en Argentina llegó al 31,4%. En la Ciudad de Buenos Aires, el alza interanual fue de 32,6%. Este contexto impacta de modo directo en los precios de los principales controles de la canasta básica y de los alimentos frescos. La lengua a la vinagreta aparece con frecuencia entre las recetas preferidas para el menú de Navidad y Fin de Año. El costo de sus ingredientes se ve afectado por una economía donde las oscilaciones semanales de precios generan diferencias notorias en los presupuestos familiares.

Las celebraciones de diciembre, marcadas por el clima cálido y los reencuentros, suelen priorizar platos fríos. Dentro de ellos, la variante de lengua vacuna cocida y servida a la vinagreta ocupa un lugar tradicional. Originalmente difundida como entrada, en muchas mesas esta receta constituye un plato completo, especialmente cuando las porciones son generosas. Para estimar su costo actualizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, se empleó una receta estándar que refleja la versión más habitual: una lengua entera para cuatro personas, con provenzal, vinagreta, huevo duro y morrón picado opcional.

Los ingredientes y sus cantidades

La materia prima principal es una lengua vacuna, que pesa entre 1,2 y 1,5 kilogramos en crudo. Con la cocción y el pelado, su rendimiento resulta suficiente para cuatro porciones importantes. Se suman elementos para el caldo (una cebolla, una zanahoria, un puerro) y el resto de los insumos para preparar la vinagreta: aceite de girasol o maíz (250 ml), vinagre de alcohol (125 ml), provenzal (una cabeza chica de ajo y un atado de perejil), huevos (tres unidades), medio morrón rojo o verde y condimentos como sal, pimienta y laurel.

La obtención de los precios requirió relevamientos online en tiendas de supermercados, carnicerías y verdulerías de CABA y GBA durante la semana previa al 18 de diciembre de 2025, acompañados por datos públicos de índices oficiales, que Infobae tomó como referencia para ilustrar la dinámica inflacionaria de la temporada.

Cuánto cuesta hoy cada ingrediente

La lengua vacuna es el factor que más incide en el gasto total. El precio por kilo oscila entre 11.400 y 15.000 pesos, con un promedio en góndolas y carnicerías de 13.200. En plataformas de ventas online se ofrecen variantes cercanas a los 9.500 pesos el kilo, pero en el circuito de supermercados o cadenas tradicionales el rango se incrementa, especialmente ante la demanda estacional. Para la receta base se estima una pieza de 1,3 kilos, lo que implica un gasto entre 14.820 pesos (mínimo), 17.160 (máximo) y 17.160 como promedio para la porción de carne principal.

En el caso del aceite (1,5 litros), el rango de precios se ubica entre 4.900 y 5.500 pesos según la marca y el tipo de comercio. Para la preparación de la vinagreta, la receta requiere una taza (250 ml), lo que representa aproximadamente un sexto del envase. Al calcular la porción proporcional, el costo ronda 870 pesos.

La dispersión de precios obliga a comparar opciones entre supermercados, carnicerías y verdulerías de CABA y el conurbano (EFE)

El vinagre de alcohol de litro tiene un precio situado entre 1.600 y 1.800 pesos en supermercados y autoservicios online. La receta pide 125 ml, una octava parte del envase, que equivale a 212 pesos según los parámetros de distribución proporcional.

Los huevos presentaron grandes variaciones a lo largo del año por diferentes ajustes, restricciones y el impacto de la inflación en los insumos avícolas. Las referencias de supermercados y listas oficiales marcan un rango de 6.100 a 6.500 pesos por docena, tomando 6.300 como promedio. La receta de lengua a la vinagreta calcula tres unidades, por lo que el precio proporcional equivale a 1.575 pesos.

El pack de verduras (1 cebolla, 1 zanahoria y medio morrón rojo o verde) muestra un rango de precios entre 4.500 y 6.000 pesos, ajustado por la estacionalidad y la modalidad del local. Para el menú de la lengua a la vinagreta se utiliza un conjunto reducido, aunque no resulta posible obtener sólo fracciones mínimas en los comercios. El promedio ronda 5.250 pesos.

La provenzal requiere un atado chico de perejil y una cabeza de ajo. Los precios más recientes de verdulerías de CABA oscilan entre 1.200 y 1.800 pesos, promediando 1.500 pesos. El precio depende de la cantidad comprada y la calidad.

Lista de ingredientes y rangos de precios para lengua a la vinagreta (4 porciones)

Lengua vacuna: 1 unidad (aproximadamente 1,3 kg) — $14.820 a $19.500

Aceite de girasol o maíz: 250 ml (1 taza) — $817 a $917 (equivalente proporcional del envase de 1,5 L: $4.900 a $5.500)

Vinagre de alcohol: 125 ml (1/2 taza) — $200 a $225 (equivalente proporcional del envase de 1 L: $1.600 a $1.800)

Huevos: 3 unidades — $1.525 a $1.625 (docena: $6.100 a $6.500)

Cebolla: 1 unidad — incluido en pack de verduras

Zanahoria: 1 unidad — incluido en pack de verduras

Morrón rojo o verde: 1/2 unidad — incluido en pack de verduras

Pack de verduras (cebolla, zanahoria, 1/2 morrón): $4.500 a $6.000

Ajo: 1 cabeza chica — $500 a $1.300

Perejil: 1 atado — $700 a $1.100

Condimentos: sal, pimienta, laurel — valor marginal, incluido en el cálculo global

Rango total de los ingredientes principales: $24.000 (mínimo estimado) a $32.000 (máximo estimado) para 4 porciones.

Saltos de precios y dispersión en la mesa de fin de año

El contexto inflacionario alteró de manera considerable la estructura de costos de los alimentos en las ciudades argentinas. La inflación interanual en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 32,6% antes de finalizar 2025, en línea con el 31,4% que marcó el promedio nacional. Estos datos permiten dimensionar el impacto de la variación de precios incluso en recetas tradicionales como la lengua a la vinagreta.

El relevamiento en los comercios de CABA y GBA permitió observar diferencias notorias entre negocios de barrio, supermercados de cadena y plataformas de venta digital. La posibilidad de obtener descuentos por cantidad y la dispersión de valores en días festivos son rasgos comunes en la previa de las fiestas. Comercios de barrio, por ejemplo, pueden ofrecer la lengua un 20 por ciento más barata que los supermercados, pero suelen agotar su stock más rápido debido a la demanda estacional.

La receta estándar de lengua a la vinagreta utiliza ingredientes simples y admite variantes según el gusto de cada familia (Captura Youtube)

Los precios de los aceites, huevos y vegetales tampoco se mantuvieron estables durante el año. Las proyecciones publicadas por asociaciones de consumidores y los informes de inflación reflejaron un incremento sostenido tanto en productos frescos como en básicos de almacén. El costo minorista de la docena de huevos y el pack de verduras incluyó actualizaciones significativas respecto a meses anteriores. Los datos oficiales tomados para la temporada navideña contemplan la tendencia alcista en todos los insumos.

A su vez, la comparación entre la preparación casera y el plato listo en mostrador muestra una brecha considerable. Mientras que algunos locales de productos listos para llevar ofrecen la bandeja de lengua a la vinagreta en valores próximos a 10.700 y 15.000 pesos por 500 a 750 gramos, la receta casera permite obtener porciones más abundantes con un presupuesto similar, ahorrando hasta un 40 por ciento según la cantidad y la elección del comercio.

El precio final según la suma de ingredientes

La suma de todos los insumos para cuatro porciones resulta en un rango de precios de 24.000 a 32.000 pesos para la receta completa, con un precio promedio de aproximadamente 28.000 pesos. Se trata de una cifra que se traduce en 7.000 pesos por persona si el plato se divide en cuatro porciones de igual tamaño. El cálculo incluye todos los ingredientes mencionados, el costo proporcional de los artículos de almacén y la totalidad de la lengua vacuna.

Los montos mínimos y máximos emergen de los precios relevados en carnicerías, supermercados y verdulerías, ponderando la dispersión vigente durante diciembre. El rango inferior (24.000 pesos) corresponde a la compra íntegra de todos los ingredientes en los comercios con menores valores reportados, suponiendo acceso a promociones, descuentos puntuales o compra directa en mercados de barrio. El rango máximo (32.000 pesos) refleja la adquisición de insumos en cadenas de supermercados o tiendas online de mayor precio, sin recurrir a descuentos por cantidad o promociones especiales.

El precio promedio de 28.000 pesos surge de la suma aritmética de los valores base para cada ingrediente, ponderados según el gasto proporcional para una receta de cuatro porciones. La comparación interna muestra que la lengua y el aceite concentran más del 60 por ciento del total, seguidos por el pack de verduras, huevos y provenzal.

El armado de una lengua a la vinagreta para cuatro personas en las celebraciones de fin de año requiere revisar precios, ajustar cantidades y decidir entre comprar en comercios de cercanía o en opciones más accesibles. Los datos recabados muestran una nueva radiografía de los costos que impactan en los menús festivos más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.