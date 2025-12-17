Paro de controladores aéreos: a qué hora comienza la medida de fuerza que afectará a los vuelos este miércoles

Días atrás, el gremio de controladores aéreos anunció el cronograma de los paros previstos para diciembre

Tal como anticiparon días atrás desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), este miércoles comienza la primera jornada de paro que será parte de una serie de acciones que se extenderán durante cinco días. El cronograma complicará los vuelos nacionales e internacionales durante diciembre, fechas que coinciden con Navidad y Año Nuevo.

La decisión responde a un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por cuestiones salariales y de otras índoles. Hoy, por ejemplo, el gremio que nuclea a los controladores aéreos no desarrollará tareas entre las 8 y las 11 de la mañana. En teoría, esta acción debería afectar solamente a los vuelos con destinos nacionales.

En un comunicado que compartieron la semana pasada en redes sociales, el sindicato argumentó: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".

La medida comienza este miércoles y abarcará cinco días (Maximiliano Luna)

A su vez, explicaron que la medida busca la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y estabilidad laboral reconocida, la revisión de la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo.

“El proceso de persecución y despido de técnicos y técnicas en varios servicios, sistema cuidadosamente oculto por los responsables de EANA y del Ministerio de Transporte, ha vuelto insostenible la situación laboral en los aeropuertos de todo el país. Estos despidos afectan directamente la seguridad operacional y contravienen la vigencia del convenio colectivo de trabajo", detallaron.

El anuncio hecho a través de Instagram por parte de ATEPSA

ATEPSA ratificó los días de paro anunciados en un principio. De esta manera, el cronograma quedó conformado de la siguiente manera:

Miércoles 17 de diciembre , de 8 a 11 horas : afecta los despegues de vuelos con destino nacional .

Jueves 18 de diciembre , de 16 a 19 horas : afecta los despegues de vuelos con destino nacional .

Martes 23 de diciembre , de 19 a 23 horas : afecta los despegues de vuelos con destino nacional .

Sábado 27 de diciembre , de 14 a 17 horas : afecta vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

El cronograma detallado de las fechas, horarios y alcance

A su vez, aclararon que esto afectarán solamente autorizaciones de despegue, mientras que no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo durante las franjas horarias del paro. Se mantendrá “los servicios mínimos indispensables, garantizando todas las operaciones en emergencia, humanitarias, sanitarias, de Estado y búsqueda y salvamento, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente”, detallaron.

Por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, respondieron a la medida con un contundente rechazo a través de un texto publicado en su sitio web, en donde calificaron de inadmisible la decisión con la que “pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos“.

El comunicado de prensa de EANA

Al mismo tiempo, recordaron que también “durante las vacaciones de invierno pretendieron llevar a cabo medidas de fuerza y ahora intentan tomar de rehenes a los argentinos durante los últimos días del año” y responsabilizaron a los integrantes del gremio de intentar “paralizar durante 30 días consecutivos todas las capacitaciones del personal y la totalidad de las tareas técnicas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica esencial para los servicios de navegación aérea”, cuando tomaron la misma decisión meses atrás.

Pese a la postura gremial, desde EANA “se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos”, insistieron desde el organismo.

En este sentido, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para este hoy a las 10 para continuar las negociaciones. Desde el sindicato reiteraron su postura: “Continuarán las medidas legítimas de acción sindical a partir del 17 de diciembre en los días y horarios publicados, afectando directamente los vuelos con destinos nacionales y destinos internacionales, en todos los aeropuertos del país”.