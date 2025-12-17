¿Fin del boom de los viajes al exterior?: cuál es la diferencia de precios entre Miami, Mar del Plata y Río de Janeiro

Los precios internos en comparación a otros países de la región siguen elevados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el boom de los viajes al exterior continúa, la ecuación ya no es tan favorable como el año pasado, cuando los viajes internacionales resultaban en varios casos más económicos que los nacionales. De cara al verano, el costo total de viajar muestra que los destinos locales recuperaron competitividad frente al exterior.

Así surge de un relevamiento de Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba. No obstante, el informe pone de manifiesto al mismo tiempo que los precios internos en comparación a otros países de la región siguen elevados.

En ese sentido, la comparación de la llamada “canasta estadía”, que contempla alojamiento en hotel tres estrellas para cuatro personas, comidas, bebidas y transporte local —sin pasajes aéreos ni seguro médico— muestra que vacacionar en Mar del Plata no resulta la opción más económica frente a varios destinos internacionales en enero.

Pasar dos semanas en la ciudad balnearia tiene un costo estimado de USD 4.816, mientras que Río de Janeiro, el destino más barato del relevamiento, alcanza los USD 3.803, lo que implica una diferencia del 21% a favor de la ciudad brasileña.

“Canasta estadía” para cuatro personas en cada ciudad

Santiago de Chile presenta un valor de USD 4.038, un 16% menor que Mar del Plata, y Cancún se ubica en USD 4.448, un 8% por debajo.

En el otro extremo, Punta del Este y Miami aparecen como opciones significativamente más caras, con costos 73% y 86% superiores a los de la ciudad argentina, respectivamente.

Sin embargo, el escenario cambia al analizar la “canasta total de vacaciones”, que suma a la estadía el costo de los pasajes y el seguro médico. Al incorporar el traslado para cuatro personas, Mar del Plata pasa a ser el destino más barato para vacacionar, con un costo de USD 4.916, seguido por Santiago de Chile (USD 5.901), Río de Janeiro (USD 6.249), Punta del Este (USD 10.390), Cancún (USD 11.538) y Miami (USD 16.004).

La explicación está en que, para los destinos internacionales, se computan vuelos y seguro médico internacional, mientras que en el caso local solo se considera el viaje ida y vuelta en auto, incluyendo nafta y peajes.

Así, el costo total de vacacionar en Santiago de Chile supera en USD 985 al de Mar del Plata (un 20% más), y el de Río de Janeiro lo hace en USD 1.334 (un 27% adicional).

“Canasta total de vacaciones” para cuatro personas en cada ciudad

En Punta del Este, Cancún y Miami, la brecha se amplía aún más: resultan 111%, 135% y 226% más caros, respectivamente, con los pasajes aéreos como el principal factor de encarecimiento.

De este modo, aunque el alojamiento y la estadía en Mar del Plata no son los más baratos, el costo del transporte convierte al destino en la opción más accesible al considerar el gasto total de las vacaciones.

Qué destinos se encarecieron y cuáles se abarataron

Ecosur señaló que el mapa de precios turísticos mostró un fuerte cambio de tendencia en el último año. Como resultado de la apreciación del peso argentino durante 2024 y del aumento de precios en la costa atlántica, en el verano de 2025 vacacionar en varias ciudades del exterior resultaba más barato que hacerlo en destinos locales.

La diferencia se hacía especialmente marcada frente a Brasil, donde la depreciación del real abarató los costos medidos en dólares y convirtió a sus playas en una opción muy atractiva para los turistas argentinos.

Variación del costo de la “Canasta estadía” por destino

Pero durante 2025 ese escenario se revirtió: el peso se depreció en términos reales, mientras que muchas monedas emergentes se apreciaron frente al dólar, en particular el real brasileño.

En consecuencia, el costo en dólares de vacacionar en la Costa Atlántica argentina durante el verano de 2026 se redujo en comparación con el verano anterior.

Al contrastar el relevamiento actual con los datos de diciembre de 2024, se observa que la “canasta estadía” —que incluye alojamiento y consumo en el destino— bajó un 30% en Mar del Plata respecto del verano pasado, mientras que aumentó un 11% en Punta del Este y un 12% en Río de Janeiro.

Esta dinámica modificó de manera sustancial la relación de precios: si en enero de 2025 la estadía en Mar del Plata costaba el doble que en Río de Janeiro, para enero de 2026 esa brecha se redujo a 1,27 veces.

El giro también se refleja en el costo total de las vacaciones. Según el relevamiento de diciembre de 2024, vacacionar en Río de Janeiro tenía un costo muy similar al de Mar del Plata, aun incluyendo el pasaje aéreo. En la actualidad, al sumar traslados y seguro médico, Mar del Plata vuelve a posicionarse como una alternativa más económica.