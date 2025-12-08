Fin de semana largo: la cantidad de turistas aumentó 43%, pero se redujo la estadía

Se privilegiaron escapadas más cortas, cercanas y de bajo presupuesto

El movimiento turístico registró un alza significativa durante el último fin de semana largo, con un incremento del 43,5% en la cantidad de viajeros respecto al mismo periodo del año pasado. Esta cifra anticipa una temporada alta positiva, luego de un 2025 marcado por el boom de los viajes al exterior.

Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.377.810 turistas se desplazaron por distintos puntos del país durante el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, lo que consolidó a esta fecha como uno de los momentos clave de movilidad previa al verano.

De acuerdo al informe, el clima inestable y los pronósticos de tormentas influyeron en la elección de algunos destinos, aunque la cifra final exhibió “un desempeño bastante sólido para esta altura del año”.

Desempeño del fin de semana largo del 8 de diciembre (CAME)

El feriado mostró una preferencia por escapadas cortas y de bajo presupuesto, con una estadía promedio de dos noches, cifra inferior a los 2,6 días que se habían registrado en 2023.

El informe de CAME analizó este comportamiento dentro de una tendencia social marcada por la reducción del poder adquisitivo, lo que llevó a las familias a buscar alternativas cercanas y concentrar los gastos en servicios esenciales y experiencias de alto valor percibido.

El gasto promedio diario por turista ascendió a $90.495, un 8,8% más en términos reales frente al desempeño del año pasado. Este aumento, según el relevamiento de la entidad, respondió a un mayor esfuerzo de consumo de parte de los viajeros, quienes ajustaron su presupuesto pero mantuvieron su interés por viajar.

El impacto económico directo del fin de semana largo alcanzó los $249.370 millones, un 20,1% más en comparación real con 2023. “De esta manera, los feriados largos de noviembre y diciembre vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival”, manifestó CAME.

Entre los destinos que concentraron mayor flujo de turistas, destacaron Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia.

Asimismo, ciudades con fuerte tradición religiosa como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes experimentaron una afluencia destacada de visitantes.

Al evaluar el movimiento turístico de todo 2025, el balance muestra que durante los ocho fines de semana largos celebrados hasta la fecha, 13.342.750 personas viajaron por el país, representando un movimiento económico cercano a $2.971.578 millones o aproximadamente USD 2.030 millones.

Comparación de cantidad de viajeros e impacto económico de cada fin de semana largo de 2025 (CAME)

CAME subrayó que “el impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de pymes vinculadas con la actividad turística”.

Durante este último fin de semana largo, resultó notorio el traslado de turistas urbanos hacia centros turísticos tradicionales y emergentes. Desde CAME remarcaron: “La fecha volvió a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano”.

En este sentido, empresarios y funcionarios prevén que la próxima temporada de verano superará los niveles de reservas y movimiento turístico registrados en enero y febrero de 2025. Hasta hace pocas semanas la cautela predominaba, en medio de la incertidumbre por la cantidad de viajeros que recorrerían el país, dado que las vacaciones se están planificando con muy poca anticipación.

Por otra parte, CAME resaltó que en los últimos meses, el turismo de compras de neuquinos hacia Chile cayó alrededor del 15% en comparación con el año pasado, según la Corporación para el Desarrollo Turístico de La Araucanía.

“Las medidas económicas nacionales, como la apertura importadora, la eliminación del cepo y la baja de impuestos, redujeron la diferencia de precios, desincentivando los viajes. Aunque siguen llegando turistas argentinos, la afluencia es menor que el año pasado y las reservas para Navidad y para Año Nuevo también disminuyeron”, explicaron.