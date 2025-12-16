Economía

El Gobierno desreguló la venta de combustible para los buques que cargan mercadería en los puertos argentinos

La medida fue oficializada por ARCA y habilita a los navíos que operan en el país a abastecerse

Guardar
"Los años de cepo cambiario
"Los años de cepo cambiario durante la larga noche kirchnerista generaron una serie de distorsiones en la actividad productiva", dijo Sturzenegger

El Gobierno levantó la prohibición que impedía a los buques que cargaban mercadería en el país abastecerse de combustible en territorio nacional. Hasta ahora, solo se les permitía adquirir el mínimo necesario para alcanzar el siguiente puerto internacional. Según explicaron desde el Ejecutivo, esta restricción había generado diversas distorsiones en la operatoria.

Así fue oficializado a través de la Resolución 5797/25 de ARCA publicada este martes en el Boletín Oficial. En detalle, la norma fija las condiciones y los procedimientos que deberán seguirse para el registro y la tramitación de las denominadas “declaraciones de rancho”, un mecanismo clave para la carga de mercadería destinada al consumo o uso durante el viaje.

El objetivo es unificar criterios operativos y reforzar los controles en este tipo de operaciones, que involucran a buques y aeronaves que operan en el comercio internacional.

El objetivo es unificar criterios
El objetivo es unificar criterios operativos y reforzar los controles en este tipo de operaciones, que involucran a buques y aeronaves que operan en el comercio internacional. REUTERS/Carlos Barría

En ese marco, la disposición establece que los operadores deberán ajustarse a las pautas previstas en el “Manual para el Registro de Operaciones de Rancho de combustibles y suministros en el SIM”, disponible en el micrositio “Operadores de Comercio Exterior” del sitio web de ARCA. Allí se detallan los pasos y requisitos técnicos necesarios para cumplir con la operatoria.

Además, la normativa determina que toda solicitud de carga de mercadería con destino a rancho, provisiones de a bordo o suministros deberá formalizarse ante el servicio aduanero a través del Sistema Informático MALVINA (SIM). Para ello, será obligatorio utilizar los subregímenes específicamente habilitados, tanto en el caso de medios de transporte de bandera nacional como extranjera que egresen del país.

Con esta medida, el organismo busca ordenar y transparentar el proceso de abastecimiento de buques y aeronaves, facilitar la gestión aduanera y reducir distorsiones en un segmento clave de la logística y el comercio exterior.

En este marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de su cuenta de X: “UN PAÍS MÁS NORMAL. Que Argentina se vaya normalizando se ve en los pequeños detalles. La Resolución 5797/25 de ARCA, con firma de su director hasta ayer, Juan Pazo, da un paso en esa dirección. Los años de cepo cambiario durante la larga noche kirchnerista -donde los dólares se vendían a los amigos del poder mientras que no se podía entrar un remedio oncológico-, generaron una serie de distorsiones en la actividad productiva”.

Puerto de Rosario. REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo
Puerto de Rosario. REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo

“Una de ellas era la prohibición de abastecerse de combustible para los buques que cargaban mercadería en el país. Se les autorizaba solamente comprar el combustible necesario para llegar al próximo puerto internacional”. apuntó.

“El resultado es que los buques venían con el tanque lleno, cosa de no arriesgar tener que cargar acá. Esto no solo tenía un riesgo ambiental (se navegaba con mucho más combustible en el Paraná), sino que destruía negocios en Argentina. Sin mencionar que la logística internacional exige eficiencia, no obstáculos regulatorios”, señaló.

“A medida que Argentina se normaliza y además se consolida como exportador de energía gracias al equilibrio fiscal y al programa de libertad económica que propicia Javier Milei, vamos eliminando esas locuras con las que nos acostumbramos a convivir. Cada barrera normativa menos es una oportunidad más para que el país crezca produciendo y exportando. VLLC!”, concluyó.

Se trata de la última medida dispuesta por Pazo, quien renunció este lunes a su cargo como director del ARCA. El Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez, quien antes estaba a cargo de la Dirección de General Impositiva (DGI).

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, los cambios se deben a la decisión de Pazo de regresar al sector privado, aunque seguirá colaborando con el ministro Luis Caputo en iniciativas orientadas a fortalecer la actividad privada y el crecimiento económico del país.

Temas Relacionados

combustiblecomercio exteriordesregulaciónúltimas noticiaspuertoFederico Sturzenegger

Últimas Noticias

Qué dijeron The Wall Street Journal y Bloomberg sobre las medidas del Banco Central y la marcha del Gobierno de Milei

Los medios internacionales elogiaron que el dólar flote con mayor libertad y que el Gobierno haya introducido cambios sobre “un peso sobrevaluado”

Qué dijeron The Wall Street

Cómo funcionarán los bancos durante las Fiestas de fin de año

El Banco Central tomó una decisión que se extenderá a las entidades financieras para establecer la atención al público en la semana de Navidad y Año Nuevo

Cómo funcionarán los bancos durante

Paro de controladores aéreos: cuándo comienza y cuál es el cronograma de vuelos afectados

El gremio definió medidas de fuerza a lo largo de diciembre que afectarán las operaciones en fechas próximas a las fiestas de fin de año

Paro de controladores aéreos: cuándo

ANSES: quiénes cobran hoy, 16 de diciembre

Las personas beneficiarias reciben haberes actualizados, pagos únicos y bonos extraordinarios, de acuerdo con su prestación y el esquema vigente de ANSES

ANSES: quiénes cobran hoy, 16

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo director del ARCA tras la salida de Juan Pazo

Vázquez, del entorno de Santiago Caputo, cuenta con una sólida formación internacional y ocupó puestos de relevancia en diversas áreas del Estado

Quién es Andrés Vázquez, el
DEPORTES
La grave lesión que sufrió

La grave lesión que sufrió un futbolista de Estudiantes tras una dura patada en la final contra Racing: no podrá jugar el Mundial 2026

Boca Juniors planea revolucionar el mercado: abrió negociaciones con Miguel Ángel Borja

La reacción del argentino Kevin Vallejos cuando se enteró que ganó un bono de 50 mil dólares por su brutal KO ante una leyenda de la UFC

Era el capitán de un gigante de Europa, pero una lesión complicó su carrera, fue apartado y ahora podría no jugar el Mundial

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

TELESHOW
Una fiesta de cuento: Sarah

Una fiesta de cuento: Sarah Burlando celebró sus 3 años a pura diversión entre juego y sus personajes favoritos

La rotunda declaración de amor de Wanda Nara a Martín Migueles con una foto íntima

La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo Isidro: “Falta menos”

Ángela Leiva sorprendió a Mario Pergolini con su destreza para reconocer su golosina preferida

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

INFOBAE AMÉRICA

Murió en un crucero tras

Murió en un crucero tras un enfrentarse con la tripulación que le había servido 33 tragos: el homicidio que investiga el FBI

Los vuelos relacionados a Jeffrey Epstein con mujeres británicas a bordo que luego denunciaron abusos y nadie investigó

La mente detrás de Gandalf y Legolas: John Howe expone 270 obras de “El señor de los anillos”

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín