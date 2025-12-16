El Gobierno desreguló la venta de combustible para los buques que cargan mercadería en los puertos argentinos

"Los años de cepo cambiario durante la larga noche kirchnerista generaron una serie de distorsiones en la actividad productiva", dijo Sturzenegger

El Gobierno levantó la prohibición que impedía a los buques que cargaban mercadería en el país abastecerse de combustible en territorio nacional. Hasta ahora, solo se les permitía adquirir el mínimo necesario para alcanzar el siguiente puerto internacional. Según explicaron desde el Ejecutivo, esta restricción había generado diversas distorsiones en la operatoria.

Así fue oficializado a través de la Resolución 5797/25 de ARCA publicada este martes en el Boletín Oficial. En detalle, la norma fija las condiciones y los procedimientos que deberán seguirse para el registro y la tramitación de las denominadas “declaraciones de rancho”, un mecanismo clave para la carga de mercadería destinada al consumo o uso durante el viaje.

El objetivo es unificar criterios operativos y reforzar los controles en este tipo de operaciones, que involucran a buques y aeronaves que operan en el comercio internacional.

En ese marco, la disposición establece que los operadores deberán ajustarse a las pautas previstas en el “Manual para el Registro de Operaciones de Rancho de combustibles y suministros en el SIM”, disponible en el micrositio “Operadores de Comercio Exterior” del sitio web de ARCA. Allí se detallan los pasos y requisitos técnicos necesarios para cumplir con la operatoria.

Además, la normativa determina que toda solicitud de carga de mercadería con destino a rancho, provisiones de a bordo o suministros deberá formalizarse ante el servicio aduanero a través del Sistema Informático MALVINA (SIM). Para ello, será obligatorio utilizar los subregímenes específicamente habilitados, tanto en el caso de medios de transporte de bandera nacional como extranjera que egresen del país.

Con esta medida, el organismo busca ordenar y transparentar el proceso de abastecimiento de buques y aeronaves, facilitar la gestión aduanera y reducir distorsiones en un segmento clave de la logística y el comercio exterior.

En este marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de su cuenta de X: “UN PAÍS MÁS NORMAL. Que Argentina se vaya normalizando se ve en los pequeños detalles. La Resolución 5797/25 de ARCA, con firma de su director hasta ayer, Juan Pazo, da un paso en esa dirección. Los años de cepo cambiario durante la larga noche kirchnerista -donde los dólares se vendían a los amigos del poder mientras que no se podía entrar un remedio oncológico-, generaron una serie de distorsiones en la actividad productiva”.

Puerto de Rosario. REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo

“Una de ellas era la prohibición de abastecerse de combustible para los buques que cargaban mercadería en el país. Se les autorizaba solamente comprar el combustible necesario para llegar al próximo puerto internacional”. apuntó.

“El resultado es que los buques venían con el tanque lleno, cosa de no arriesgar tener que cargar acá. Esto no solo tenía un riesgo ambiental (se navegaba con mucho más combustible en el Paraná), sino que destruía negocios en Argentina. Sin mencionar que la logística internacional exige eficiencia, no obstáculos regulatorios”, señaló.

“A medida que Argentina se normaliza y además se consolida como exportador de energía gracias al equilibrio fiscal y al programa de libertad económica que propicia Javier Milei, vamos eliminando esas locuras con las que nos acostumbramos a convivir. Cada barrera normativa menos es una oportunidad más para que el país crezca produciendo y exportando. VLLC!”, concluyó.

Se trata de la última medida dispuesta por Pazo, quien renunció este lunes a su cargo como director del ARCA. El Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez, quien antes estaba a cargo de la Dirección de General Impositiva (DGI).

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, los cambios se deben a la decisión de Pazo de regresar al sector privado, aunque seguirá colaborando con el ministro Luis Caputo en iniciativas orientadas a fortalecer la actividad privada y el crecimiento económico del país.