Detrás de las medidas: el BCRA flexibilizó el esquema cambiario para acumular reservas y evitar que el dólar se vuelva a atrasar

Santiago Bausili, presidente del BCRA, en la conferencia de prensa de ayer

Los anuncios del Banco Central fueron muy bien recibidos por los mercados, con subas en acciones y en especial de los bonos en dólares. Hay dos señales fuertes que valoraron los inversores: la acumulación de reservas pasa a ser un tema prioritario para el Gobierno y se quiere evitar que el tipo de cambio se vuelva a atrasar por el ingreso de divisas que se espera para el 2026.

El techo de la banda cambiaria ajustará un 2,5% en enero, ya que fue el índice de noviembre. Y en febrero se moverá de acuerdo al dato que se informe de diciembre. Será la primera consecuencia palpable de los cambios definidos ayer y que entrarán en vigencia ni bien arranque el 2026.

Con esta modificación el techo de la banda pasará de $1.527 a fin de año a $1.565 para el cierre de enero. El economista Fernando Marull indicó que para fin del año que viene se llegaría a un nivel de $ 1.860, considerando una inflación de 20% para todo 2026.

La aceleración desde el 1% de incremento mensual al 2,5% en enero le da al Central un espacio importante para comprar reservas en el mercado sin peligro inminente que el dólar vaya rápidamente al techo de la banda.

Justamente a partir de fin de año se espera un mayor ingreso de divisas, tanto por la liquidación de la cosecha fina (en un año récord para el trigo) como también por la venta de los cerca de USD 6.000 millones que consiguieron empresas y provincias en los mercados internacionales a través de la colocación de bonos.

Al mismo tiempo la demanda de dólares para atesoramiento por parte del sector privado se desplomó a solo USD 200 millones en noviembre, dejando espacio para que el excedente del mercado sea adquirido por el Central. Según informó la entidad a través de un comunicado, el objetivo de base es comprar alrededor de USD 10.000 millones a través de la emisión de pesos.

Santiago Bausili enumeró la medias en conferencia de prensa

De esta forma, se avanza con el plan para remonetización de la economía. La expectativa es que la mejora de la actividad también aumente la demanda de pesos y por lo tanto no haya un traspaso a la inflación por la mayor oferta de dinero.

El BCRA no descartó que la compra de dólares incluso se eleve hasta los USD 17.000 millones, pero lo deja condicionado a dos factores: que aumente la demanda de pesos un 1% del PBI adicional y que lo permita la oferta de flujos del balance de pagos. En otras palabras, que el excedente de dólares sea de tal magnitud que permita ese nivel de acumulación.

El fortalecimiento del Central a través de la acumulación de reservas es una de las medidas más exigidas por los inversores en los últimos meses. Se trata de un aspecto clave para poder amortiguar los efectos de eventuales shocks externos en las variables financieras, especialmente en el tipo de cambio. Las reservas netas continúan en terreno negativo, lo que refleja una situación muy endeble.

Mientras tanto, el Tesoro sí aprovecha para acumular dólares que en este caso serán utilizados para pagar el vencimiento de deuda del 9 de enero. Ayer fueron alrededor de USD 300 millones, según fuentes del mercado, y esto permitió que las reservas superen los USD 42.000 millones.

Uno de los interrogantes es si la combinación de una mayor expansión de los agregados monetarios y eventualmente un ajuste más rápido del tipo de cambio impactarán en la baja de la inflación proyectada para el 2026, en el orden del 20 por ciento.

Claramente el equipo económico espera la inflación retome su tendencia descendente tras haber tocado un piso de noviembre. Pero sigue flotando la pregunta si será posible conseguir una reducción de tal nivel para pasar del 30% al 20% de un año al otro, a pesar de estos cambios en las reglas de juego.