Evitar multas: cuál es la documentación obligatoria que se debe llevar al salir a la ruta en un auto particular

Ante un mayor caudal de automóviles, los controles técnicos y de documentación se refuerzan desde diciembre en todo el país. (Agencia Nacional de Seguridad Vial)

Tanto sea por elegir este mes para tomar las vacaciones de verano o para reuniones familiares por las fiestas de Navidad y fin de año, la segunda quincena de diciembre es un período de tiempo en el cual muchos argentinos salen a las rutas en mayor volumen del habitual.

Por ese motivo, es normal que también se refuercen los controles viales y policiales en las principales rutas hacia los destinos turísticos, por lo tanto es recomendable tener especial precaución en preparar todos documentos exigibles para transitar por la vía pública antes de iniciar el viaje.

Durante 2024 y los primeros meses de este año hubo muchos proyectos de modificación de requisitos y documentación, y algunas declaraciones de funcionarios que generaron confusión en los automovilistas, especialmente referidos a cuáles son los documentos obligatorios para circular. También este año se implementó la nueva Licencia Nacional de Conducir digital y la eliminación de la cédula azul y su reemplazo por una autorización de manejo en la App MiArgentina.

Sin embargo, la documentación obligatoria no cambió y se mantiene tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la que además cada jurisdicción provincial puede sumar otros requisitos para los vehículos y conductores de su registro. Siempre es importante recordar que en materia de tránsito, las provincias tienen derecho a dictar sus propias normas.

La nueva Licencia Nacional de Coducir es ahora un documento digital con un código QR de actualización automática cada 24 hs

Documentos que se deben llevar

1 Documento Nacional de Identidad (DNI)

El DNI debe estar vigente, es decir que no tenga vencida la fecha de renovación obligatoria. Ese documento se debe llevar en formato físico

2 Licencia Nacional de Conducir

A diferencia del DNI, el carnet habilitante válido es el digital, que no tiene vencimiento y que se puede visualizar en la App MiArgentina, donde además tiene un código QR que se renueva automáticamente cada 24hs. La Licencia Nacional de Conducir debe estar emitida por la misma jurisdicción en la que está asentado el domicilio del DNI. Ese es un dato que muchos desconocen y que es motivo de infracción o retención de la licencia.

3 Cédula de identificación del automotor.

La popular cédula verde que ya no es de ese color, es el documento que contiene los datos del vehículo y del titular del mismo. Se puede exhibir a través de la App MiArgentina, pero algunas jurisdicciones la exigen en formato físico. Es recomendable llevarla en ambos modos. Para quienes no son los titulares del automóvil pero lo vayan a conducir sin la presencia del titular, se debe generar la autorización de manejo en la misma App del Gobierno. Esa autorización es un simple trámite que se hace en pocos minutos y se puede habilitar y deshabilitar cuantas veces quiera por parte del titular.

4 Seguro automotor

La costancia debe demostrar el tipo de cobertura y su vigencia de la póliza. Este documento, en general, se exhibe en formato digital sin problema alguno, tanto con el carnet como con un certificado vía mail. Si se puede llevar impreso el comprobante del último pago siempre puede ser de utilidad en caso de controles más estrictos en algunas provincias.

5 Oblea de VTV

La oblea es el certificado en sí misos del estado mecánico del automóvil. Debe estar pegada en el parabrisas. La inspección técnica vehicular es obligatoria en todas las jurisdicciones y debe estar visible en el lugar que lo recomiendan los operarios de VTV o RTO. Si se circula con una oblea que ya caducó se está en infracción y dependiendo la provincia se puede aplicar una multa o impedir que el vehículo continúe circulando.

6 Pago de Patente

El último documento que es recomendable llevar al salir a la ruta es el último pago del impuesto automotor, patente, que si bien no es exigible a nivel nacional, si lo es en algunas jurisdicciones provinciales.

Más allá de los documentos, las chapas patente tienen que estar en buen estado de lectura y ambas colocadas en su lugar original en cada vehículo

Más allá de estos documentos, el vehículo tiene que tener ambas chapas patente o placas metálicas colocadas en su posición original, las cuales deben ser visibles y legibles. Cualquier alteración, tanto de desgaste como de obstrucción parcial de un número o letra, es considerado una infracción de tránsito.

Durante los meses de octubre y noviembre, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA) normalizó la provisión de placas en todo el país, con lo cuál se incurre en una infracción si se circula con las placas provisorias de papel por fuera del plazo máximo de vigencia que tienen registrado en cada una.