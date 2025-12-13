Vuelta a los mercados de deuda: el desafío de Caputo tras colocar un bono en dólares bajo legislación local

Los analistas no ven la vuelta al mercado de capitales bajo legislación extranjera en el corto plazo (Foto: Reuters)

El equipo económico avanzó en la última semana con el regreso al mercado de capitales, luego de ocho años, mediante la emisión de un bono en dólares con vencimiento en noviembre de 2029, que le permitió acceder a USD 1.000 millones de valor nominal (USD de valor efectivo) a una tasa del 9,26% anual, superior a la pretendida.

Sin embargo, analistas del mercado advierten que el ministro de Economía, Luis Caputo, aún debe mejorar un punto débil y mostrar capacidad política para consolidar el avance: normalizar el acceso a los mercados internacionales bajo legislación extranjera -deuda externa-.

El discurso del equipo económico ha mostrado variaciones frecuentes, justificadas por el equipo como consecuencia del avance del programa de estabilización y ordenamiento macro. En octubre, tras el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, el Gobierno preveía dos escenarios para enfrentar los vencimientos de 2026:

reducir el índice de riesgo país y acceder a financiamiento internacional, o no lograrlo y recurrir a la asistencia proporcionada por el gobierno de Donald Trump.

En los últimos días, el escenario cambió, luego de una publicación del Wall Street Journal -posteriormente negada por el ministro- y Caputo reveló negociaciones en curso con bancos internacionales para obtener un préstamo de hasta USD 7.000 millones. No obstante, reconoció que aún no se ha definido el monto a tomar, debido a la exploración de alternativas abiertas a partir de la reciente colocación.

De este modo, el regreso pleno a los mercados internacionales que mencionaba el ministro octubre, queda pospuesto para el mediano, largo plazo. El propio ministro lo admitió durante su participación en el evento de la Fundación IEB y de la Fundación Juan Ignacio Abuchdid: “¿Cuánto puede ir el riesgo país? Yo le hubiera errado por bastante si me hubieras preguntado hace un año (...). Argentina tiene potencial para comprimir el riesgo país enormemente y una parte de esto responde a la estructura de los bonos actuales, que resultan poco atractivos”.

Además, dijo el ministro: “El objetivo del nuevo bono en dólares fue demostrarle al mercado que, contando con títulos más convencionales, el riesgo país sería otro”.

No obstante, para los analistas del mercado, la baja del índice de riesgo país requiere más que solo diversificar la oferta de bonos. “Los gestores internacionales y administradores de fondos de deuda emergente, al invertir, evalúan la relación entre las reservas y el Producto Bruto Interno (PBI)”, dijo a Infobae el director de IEB, Norberto Sosa, y destacó que el nivel mínimo aceptable ronda el 15%, mientras que la acumulación en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra en 6% o 7 por ciento.

Quienes administran importantes fondos globales y tienen que decidir en cuál de los 92 países emergentes invertir, entre los que se encuentra Argentina, no solo miran la situación fiscal -la variable bajo control por Caputo- sino también el tamaño de la deuda y la relación de las reservas con el PBI.

Hasta ahora, parece que el ministro de Economía ha subestimado esa variable, pasando de afirmar en la Conferencia Industrial que la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no era motivo de preocupación gracias al swap acordado con el Tesoro de EEUU, a sostener que el nuevo préstamo de bancos internacionales brindaría margen al BCRA para acumular reservas.

“El BCRA se tiene que sentir confiado, se tienen que mantener claras las expectativas de inflación, que se verifique que esta recuperación en la demanda de dinero no es solo estacional, sino que hay realmente un cambio de humor de la sociedad. Y que la política demuestre que tiene la capacidad para aprobar un Presupuesto 2026 y avanzar algo en la reforma laboral. Mientras eso no suceda, resulta difícil prever una baja importante en el índice de riesgo país”, afirmó Sosa.

Para el economista de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, la licitación de esta semana fue un paso para la vuelta a los mercados internacionales, aunque el objetivo de la tasa no se cumplió porque el ministro pretendía que fuera menor a 9% anual. “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) colocó USD 600 millones a una tasa de 7,8% anual, aunque nunca entró en default, por lo que hay razones para que se comporte mejor que el soberano. Pero Santa Fe logró USD 800 millones al 8,1% anual”, marcó.

Como reveló Infobae, integrantes del equipo económico mostraron reparos ante la búsqueda de financiamiento por parte de las provincias. Uno de ellos opinó: “¿Dónde se vio en el mundo que las provincias salgan a tomar deuda? No son generadoras de dólares y en la mayoría de los casos después terminan reestructurando los pagos", mientras intentaba recordar qué provincia en la historia haya cumplido en tiempo y forma.

A pesar de ello, el propio presidente Javier Milei felicitó a Jorge Macri tras la emisión de la nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, a una tasa de 7,8% anual, una de las tasas más bajas de la historia crediticia de la jurisdicción y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. “Felicitaciones Jorge Macri por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!”, escribió en la red social X.

Existen referentes que mantienen un mayor optimismo respecto a la vuelta al mercado de capitales, aunque prefieren declaraciones en off the record al tiempo que remarcan la compra de reservas como una condición necesaria. “Es bueno que se haya colocado deuda el miércoles. Las ventanas de mercado hay que aprovecharlas. Me parece que en el primer trimestre colocarán en Estados y si se compran reservas, seguirán bajando el costo”, dijo a Infobae una de las fuentes.

Recalificación MSCI

Durante la participación en el evento de la Fundación IEB, el fundador y presidente del Grupo, Juan Ignacio Abuchdid, consultó al ministro Caputo sobre la recalificación en el MSCI (Morgan Stanley Capital International), ante la emisión de obligaciones negociables por parte del sector privado y el aumento de los depósitos en dólares (más de USD 37.000 millones por parte de los privados), pero no obtuvo respuesta.

En junio último, MSCI dejó fuera al país de su evaluación para ser reclasificado en 2026. Así, las acciones argentinas solo podrían mejorar su status en 2027, y mientras tanto, permanecerán bajo la calificación standalone.