Dólar y reservas: 10 claves para entender los cambios en la estrategia del BCRA

El Banco Central implementará bandas móviles para el dólar ajustadas con la inflación (Reuters)

El Banco Central (BCRA) anunció una recalibración de su política cambiaria y monetaria que ajusta el mecanismo de actualización de las bandas de flotación del dólar y plantea nuevas metas para la acumulación de reservas internacionales. La entidad dispuso que, a partir de enero de 2026, el precio de la divisa podrá moverse dentro de un rango definido, el cual se ajustará mensualmente en función de la inflación informada por el INDEC dos meses antes. Hasta ahora, se ajustaban 1% mensual al alza -en el techo de la banda- y a la baja,-en el piso.

Infobae recogió opiniones de economistas y analistas del mercado acerca del alcance de este esquema y sus implicancias para el sistema financiero y el contexto cambiario.

Los cambios comunicados por el BCRA dicen buscar consolidar la estabilidad monetaria tras un proceso de desaceleración de la inflación y cumplimiento de las metas fiscales. Según el comunicado oficial, la estrategia incluye la implementación de nuevas bandas móviles para el tipo de cambio, el relanzamiento del programa de compra de reservas y una revisión progresiva de los requisitos de encajes bancarios.

A continuación, elaboramos una guía para comprender las principales características, alcances y fundamentos de estos cambios.

1. ¿Qué anunció el BCRA sobre el dólar y la política monetaria?

El BCRA anunció un nuevo esquema cambiario que modifica la forma en que se regula el precio del dólar. El esquema contempla bandas de flotación para el dólar, con un piso y un techo que tendrán actualizaciones mensuales en base a la inflación de dos meses antes (la de enero será el 2,5%, que corresponde al IPC de noviembre). También formalizó el inicio de un programa de acumulación de reservas internacionales y la modernización de los instrumentos para controlar la cantidad de dinero en circulación.

2. ¿Cómo funcionarán las nuevas bandas de flotación cambiaria?

Las bandas de flotación, según informó el BCRA y definirán un rango de cotización del dólar dentro del cual operarán los participantes del mercado. El techo y el piso del rango se actualizarán cada mes usando el dato de inflación publicado por el INDEC dos meses antes (T-2). La entidad podrá intervenir en el mercado cambiario únicamente si el valor de la divisa supera estos límites y, dentro del rango permitido, implementará reglas de acumulación de reservas.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (derecha), y el presidente del banco central, Santiago Bausili (Reuters)

3. ¿Cuál es el objetivo del nuevo programa de compra de reservas internacionales?

El nuevo programa establece una meta base: aumentar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI hacia fin de 2026. Según el documento oficial, el objetivo es adquirir en el mercado cambiario unos USD 10.000 millones en reservas internacionales siempre que haya disponibilidad suficiente de dólares. Como parte de la estrategia, si la demanda de dinero aumenta más de lo esperado, las compras podrían alcanzar los USD 17.000 millones.

4. ¿Cómo afecta esto a la acumulación de reservas del país?

El esquema anunciado por el BCRA implica una adquisición programada y limitada de divisas. El Banco Central precisó que cada día podrá comprar hasta un 5% del volumen diario de operaciones en el mercado cambiario, dejando margen para compras mayores en circunstancias específicas. El plan contempla la posibilidad de incrementar la cantidad de reservas sin recurrir a una emisión monetaria generalizada ni alterar la liquidez del mercado.

5. ¿Por qué el BCRA decide recalibrar las bandas en este momento?

La decisión de ajustar el esquema surge de la necesidad de evitar un "escenario de apreciación real, sin capacidad de acumulación de reservas“, como expuso Gabriel Caamaño, economista de Outlier, a Infobae. Caamaño explicó: “Me parece que están intentando buscarle una vuelta de rosca a la banda. Están buscándole la vuelta, a ver si pueden ganar algún margen de libertad adicional para sostener la banda y ver si pueden comprar reservas”. El economista remarcó que las adecuaciones buscan impedir que la banda funcione como una ancla que frena la acumulación de reservas, un objetivo que el BCRA no logró durante la vigencia del esquema anterior.

6. ¿Qué opinan los analistas sobre la flexibilidad del nuevo esquema?

Al ser consultado por Infobae, Jorge Morgenstern, economista jefe de Alberdi Partners, sostuvo: “El anuncio es positivo dado que le da más flexibilidad al esquema cambiario y una forma de ir dándole solidez con la acumulación de reservas”. Morgenstern describió el sistema como uno que “parece algo que podría sostenerse durante el próximo año”. Aclaró que, bajo su análisis, este cambio “no debería tener ningún efecto relevante en el tipo de cambio en los próximos días”. Para los analistas, la nueva flexibilidad es clave para evitar ventas de reservas cuando factores externos ejercen presión sobre el peso.

7. ¿Cuál es el impacto previsto sobre el tipo de cambio a corto plazo?

Morgenstern puntualizó ante Infobae que el cambio “no debería tener ningún efecto relevante en el tipo de cambio en los próximos días”. De acuerdo con el análisis de Adcap Research, este escenario “es muy positivo para los bonos en moneda dura, ya que el Banco Central se está moviendo en la dirección correcta, aunque la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo”. La reacción de los bonos ya se siente en una relevante baja del riesgo país inmediatamente posterior a los anuncios.

La expectativa sobre la volatilidad del dólar depende de cómo reaccione el mercado a esta transición hacia un régimen de mayor previsibilidad cambiaria.

8. ¿Cuál es la evaluación de Gabriel Caamaño sobre las motivaciones del BCRA?

Caamaño expuso a Infobae: “Claramente, con cómo venía la banda hasta acá, iba en un escenario de apreciación real, sin capacidad de acumulación de reservas. Están flexibilizando un poco, porque al principio están intentando que no se aprecie tanto en términos reales la banda, entonces la indexan por la inflación pasada, y están intentando anunciar ciertas reglas para un programa de recompra de reservas dentro de la banda”. El economista insistió en que la medida busca “ver si les salve algo que hasta ahora, manteniendo la banda, no salió, que es poder acumular reservas sin necesidad de intervenir adentro de la banda para que no se te vaya el tipo de cambio”.

9. ¿Qué herramientas adicionales usará el BCRA para controlar el dinero en circulación?

Además del programa de reservas y las bandas de flotación, el BCRA anticipó que seguirá normalizando los requisitos de encajes bancarios de manera gradual y utilizará LECAPs y acuerdos de recompra de LECAPs como instrumentos para gestionar la liquidez. El comunicado especifica la posibilidad de modificar estos instrumentos según la coyuntura, con comunicación periódica a través de informes trimestrales específicos.

10. ¿Cuáles son los próximos pasos esperados según los analistas?

Morgenstern advirtió a Infobae que el nuevo régimen no incluyó el levantamiento de restricciones que continúan en el mercado de cambios, incluidas las impuestas antes de las elecciones. El economista consideró que la remoción de esas medidas dependerá de los resultados del nuevo esquema: “Quizás sea algo a encarar a medida que se vea que funciona este esquema, dado que esas medidas generan que haya nuevamente una brecha”.