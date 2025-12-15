Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan las diferentes cotizaciones este lunes 15 de diciembre

El mercado financiero argentino finalizó la semana pasada con subas en los bonos y caída del riesgo país , tras la emisión de deuda soberana en dólares y la renovación de títulos en pesos. El dólar mayorista cerró a 1.441 pesos, el blue a 1.445 y el riesgo país bajó a 624 puntos básicos. El índice S&P Merval perdió 2,2% en pesos y 2,4% en dólares. El Gobierno avanzó con una reforma laboral en el Congreso y redujo retenciones al agro.

El dólar oficial terminó la semana en $1.465 , mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.904,50 . El dólar blue finalizó en $1.445 , el dólar MEP en $1.472,36 y el contado con liquidación en $1.505,28 . El riesgo país cerró en 625 puntos básicos .

Los mercados financieros atravesaron una semana atada al interés que generó el retorno del Gobierno al endeudamiento en dólares mediante una licitación “testigo” circunscripta al plano local. En ese marco, se mantuvo vigente el debate acerca del nivel de reservas que requiere la Argentina para consolidar un descenso del riesgo país y la estabilización cambiaria. Las condiciones de colocación del Bonar 2029N dieron indicios de las expectativas y exigencias que tiene el mercado para que el Gobierno alcance esos objetivos en el corto plazo.

El mercado argentino abrió la jornada con calma, en un contexto donde la atención sigue puesta en las definiciones políticas y económicas. El índice S&P Merval subía 0,7% tras una semana de bajas, mientras los bonos soberanos mostraban mejoras iniciales en la ronda extrabursátil. La estabilidad del peso en el segmento mayorista y el cierre de las principales licitaciones de deuda redujeron la presión sobre las cotizaciones, mientras los inversores evalúan si el esquema cambiario actual permanecerá o si se avanzará hacia mayores flexibilidades tras la exigente agenda financiera de diciembre.

