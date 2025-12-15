Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan las diferentes cotizaciones este lunes 15 de diciembre

La atención en el mercado cambiario y financiero se centra en las estrategias oficiales para sostener la estabilidad del dólar, el seguimiento de la demanda de divisas y la reacción de los inversores frente a las nuevas medidas económicas y proyectos de ley que marcarán la agenda de la semana

15:36 hsHoy

Apertura bursátil

El mercado argentino abrió la jornada con calma, en un contexto donde la atención sigue puesta en las definiciones políticas y económicas. El índice S&P Merval subía 0,7% tras una semana de bajas, mientras los bonos soberanos mostraban mejoras iniciales en la ronda extrabursátil. La estabilidad del peso en el segmento mayorista y el cierre de las principales licitaciones de deuda redujeron la presión sobre las cotizaciones, mientras los inversores evalúan si el esquema cambiario actual permanecerá o si se avanzará hacia mayores flexibilidades tras la exigente agenda financiera de diciembre.

14:40 hsHoy

Semana financiera: tras una nueva emisión soberana, subieron los bonos y cedió el riesgo país

Los títulos públicos promediaron una ganancia de 0,5% y el riesgo país bajó a 624 puntos, un piso desde el 19 de noviembre. Las acciones registraron bajas de más de 2% y el dólar subió $1.465 en el Banco Nación

Tras el rally post electoral,
Tras el rally post electoral, los activos argentinos lateralizaron en el mercado local y el exterior.

Los mercados financieros atravesaron una semana atada al interés que generó el retorno del Gobierno al endeudamiento en dólares mediante una licitación “testigo” circunscripta al plano local. En ese marco, se mantuvo vigente el debate acerca del nivel de reservas que requiere la Argentina para consolidar un descenso del riesgo país y la estabilización cambiaria. Las condiciones de colocación del Bonar 2029N dieron indicios de las expectativas y exigencias que tiene el mercado para que el Gobierno alcance esos objetivos en el corto plazo.

Leer la nota completa
14:32 hsHoy

Punto de partida

El dólar oficial terminó la semana en $1.465, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.904,50. El dólar blue finalizó en $1.445, el dólar MEP en $1.472,36y el contado con liquidación en $1.505,28. El riesgo país cerró en 625 puntos básicos.

14:31 hsHoy

La semana que pasó

El mercado financiero argentino finalizó la semana pasada con subas en los bonos y caída del riesgo país, tras la emisión de deuda soberana en dólares y la renovación de títulos en pesos. El dólar mayorista cerró a 1.441 pesos, el blue a 1.445 y el riesgo país bajó a 624 puntos básicos. El índice S&P Merval perdió 2,2% en pesos y 2,4% en dólares. El Gobierno avanzó con una reforma laboral en el Congreso y redujo retenciones al agro.

