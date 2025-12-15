Economía

Cambios en Telecom: la principal empresa de telecomunicaciones del país unificó todos sus servicios bajo la marca Personal

La compañía anunció la integración de sus soluciones de conectividad, entretenimiento y finanzas digitales bajo una única identidad, con el objetivo de fortalecer su liderazgo en el sector de tecnologías de la información y la comunicación

Ahora, todos los servicios estarán bajo la marca Personal

La unificación de Personal como la marca central de Telecom Argentina marcó un hito en la estrategia digital de la principal compañía de telecomunicación del país, que desde hoy integra todos sus servicios bajo una identidad única.

Esta decisión, explicó la empresa en un comunicado, responde a la visión de consolidar un ecosistema de servicios digitales que abarca conectividad fija y móvil, entretenimiento, finanzas digitales, soluciones para hogares inteligentes y tecnología para empresas, con el objetivo de ofrecer experiencias personalizadas y relevantes para cada usuario.

Gonzalo Hita, COO de Personal

La nueva arquitectura de marca implica que Personal no solo será la denominación comercial de los productos y servicios, sino también la identidad institucional de la empresa. Según el material de prensa difundido por la compañía, esta integración refuerza el liderazgo de Telecom Argentina en el sector TIC y proyecta una visión de futuro centrada en la transformación de experiencias a través de una propuesta cada vez más personal.

En palabras de Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal, la apuesta por la personalización constituye una decisión estratégica: “La tecnología nos potencia, pero el sentido lo construyen las personas: la personalización es una decisión estratégica para diseñar experiencias que reconozcan a cada persona como única”. Cataldo subrayó que la evolución de la arquitectura marcaria permite expresar con claridad la identidad de la compañía y construir un ecosistema que, más allá de la innovación tecnológica, prioriza la conexión humana y la relevancia en cada experiencia.

El COO de Personal, Gonzalo Hita, explicó que el mercado de las telecomunicaciones y los servicios digitales atraviesa una transformación acelerada, con nuevos actores y mayores expectativas de los clientes. Hita afirmó: “En Personal trabajamos en la construcción de un ecosistema de servicios que parte de nuestra fortaleza histórica, la conectividad, y evoluciona para ofrecer experiencias simples, integradas y relevantes”.

La compañía brinda servicios a más de 35 millones de personas, hogares y empresas

Además, destacó la importancia de la escucha activa a los clientes y el uso de indicadores como el NPS para mejorar cada punto de contacto: “Esa escucha activa es la base para avanzar hacia servicios cada vez más personalizados y diferenciales”.

El ecosistema digital de Personal incluye una oferta diversificada: Personal Fibra y Personal Móvil para conectividad fija y móvil; Personal Flow como plataforma de entretenimiento con TV en vivo, streaming y contenidos on demand; Personal Pay como billetera virtual para gestionar dinero de forma simple y segura; Personal Smarthome y Tienda Personal con soluciones para hogares inteligentes y tecnología accesible; y Personal Tech para servicios integrales dirigidos a empresas, organizaciones y gobiernos.

Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal

La compañía, que brinda servicios a más de 35 millones de personas, hogares y empresas, opera en Argentina y Paraguay con su ecosistema completo de servicios, ofrece TV paga en Uruguay y soluciones digitales en Chile. Además, lidera iniciativas globales como OpenGateway y desarrolla plataformas abiertas para fomentar la innovación.

A la espera de la fusión

El rebranding se da mientras Telecom espera que se autorice formalmente en el país la compra de la operación de Telefónica de Argentina que se anunció en febrero de 2025

La operación se concretó en 1.245 millones de dólares.

Se espera que cuando se concrete de manera oficial al fusión, Movistar, que es una marca que Telecom le debe devolver a Telefónica, pase también a ser Personal.

Telecom está controlada por Cablevisión (Grupo Clarín) y Fintech, cada uno con el 40% de las acciones, mientras que el 20% restante corresponde a otros inversores que compraron acciones en el mercado abierto.

Las operaciones de Telefónica en Argentina representan aproximadamente el 32% del mercado. Tras la adquisición, Telecom se comprometió a continuar invirtiendo en infraestructura, especialmente en el despliegue de fibra óptica y expansión del 5G, así como en servicios de valor agregado relacionados con video on demand, internet de las cosas, soluciones corporativas y fintech.

El Gobierno informó que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analizaría la operación y aún no hubo una decisión definitiva al respecto.

