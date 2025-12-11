Economía

Otra empresa pasará a manos nacionales: Loma Negra va a ser controlada por un consorcio que lidera Marcelo Mindlin

Una decisión de la justicia de Brasil, que homologó el plan de reestructuración de InterCement, compañía que controla la mayor cementera del país y que pertenece al grupo brasileño Mover (ex Camargo Correa), dejó la operación a un paso de concretarse

Desde Latcem definieron la decisión
Desde Latcem definieron la decisión de la justicia de Brasil como un “un hito clave” para avanzar hacia el cierre de la transacción

La decisión del Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Estado de San Pablo dejó muy cerca a Latcem, el vehículo liderado por Marcelo Mindlin en sociedad con Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda–Patria Investments, para que tome el control de Loma Negra, la histórica cementera argentina.

Esta resolución homologa el plan de reestructuración presentado por InterCement, compañía que controla el 52% de la mayor cementera de la Argentina y que pertenece al grupo brasileño Mover (ex Camargo Correa).

Desde Latcem definieron la decisión de la justicia de Brasil como un “un hito clave” para avanzar hacia el cierre de la transacción. La propuesta incorpora una nueva línea de financiamiento aportada por los futuros accionistas, destinada a reforzar el capital de trabajo y asegurar una transición ordenada.

“Para cerrar la transacción todavía restan las aprobaciones regulatorias en Brasil, el cumplimiento de los plazos y procedimientos electorales del plan y la conclusión de los procesos judiciales en el exterior. Tras la homologación, esos procesos ya entraron en fase de cierre”, dijo el consorcio encabezado por Mindlin.

Marcelo Mindlin en un campamento
Marcelo Mindlin en un campamento de perforación en Vaca Muerta

“Con esta decisión, la compañía queda habilitada a iniciar una etapa de estabilización financiera y fortalecimiento operativo. La estructura del plan garantiza que, durante la transición y hasta la incorporación efectiva de los nuevos accionistas, InterCement y su controlada Loma Negra continúen operando con total normalidad”, agregaron.

El grupo destacó que con una estructura de capital más sólida y sin vencimientos relevantes en los próximos cinco años, InterCement queda posicionada para retomar su rol estratégico en el sector cementero. La compañía tiene un 14% del market share en Brasil y posee el 52% de Loma Negra en Argentina.

“La renegociación también otorga una mayor capacidad de inversión y sostenibilidad a largo plazo, acompañada por una visión estratégica orientada al desarrollo y crecimiento de la compañía”, explico la que será la nueva controlante.

De acuerdo con la información difundida, la homologación recibió el respaldo de más del 99,9% de los acreedores, destrabando un proceso clave para la estabilización financiera y la transición ordenada del grupo.

Loma Negra es la cementera
Loma Negra es la cementera más grande de la Argentina

Latcem, sociedad encabezada por Mindlin, se convertirá junto a los fondos estadounidenses y latinoamericanos en el nuevo propietario de la histórica cementera argentina. Mindlin es presidente de Pampa Energía, la mayor generadora eléctrica del país, y también controla empresas como Sacde y Orígenes Seguros. Las firmas de inversión asociadas gestionan activos globales y regionales tanto en mercados emergentes como de América Latina, con presencia en segmentos de crédito corporativo y manejo de activos alternativos.

InterCement conserva su rol estratégico, mientras que Loma Negra lidera el sector de cemento en la Argentina con una participación cercana al 45 por ciento. El último balance presentado por la firma argentina reportó ingresos netos por ventas de 154 millones de dólares en el tercer trimestre del año, un descenso interanual del 12,1 por ciento motivado principalmente por la caída de 13,2% en las ventas de cemento. Las ganancias del período quedaron en 36 millones de dólares, una baja del 35,1 por ciento respecto del mismo trimestre del año anterior. La deuda neta de Loma Negra asciende actualmente a unos 206 millones de dólares.

Fundada en 1926 por Alfredo Fortabat y expandida bajo la conducción de Amalita Fortabat desde 1976, Loma Negra posee plantas en varias provincias argentinas y es reconocida como una de las compañías nacionales más emblemáticas. Tras permanecer en manos de capitales brasileños desde que fue adquirida por Camargo Correa en 2005 por cerca de 1.000 millones de dólares, vuelve ahora a control argentino. En 2018, la empresa realizó su debut bursátil, colocando el 49% de sus acciones en el mercado y recaudando 953 millones de dólares.

