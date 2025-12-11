La venta de autos eléctricos subió casi un 500% en el último año gracias al cupo del Gobierno que no paga arancel de importación

Las ventas de autos eléctricos subieron casi un 500% entre noviembre de 2024 y 2025, en gran medida por el cupo habilitado por el Gobierno. REUTERS/Alessia Maccioni

Aunque es un mercado todavía incipiente de crecimiento lento en Argentina, y que apenas representa el 0,2% del total de autos que se vendieron entre enero y noviembre de este año, el parque de autos 100% eléctricos creció casi un 500% de un año a otro, mostrando una tendencia innegable.

Según el informe publicado por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Sioma), en noviembre de este año se vendieron 225 unidades de vehículos que tienen exclusivamente propulsión eléctrica, lo que se traduce en un alza del 492% interanual pero un interesante 9,8% en relación al mes de octubre.

Hay una explicación objetiva, que es la llegada del primer gran grupo de autos híbridos y eléctricos pertenecientes al cupo de 50.000 unidades establecido por el Gobierno para poder importarse sin pagar el arancel de importación común Mercosur del 35%, sin embargo, por fuera de ese volumen de unidades, las cifras de ventas muestran que también se vendieron otros modelos de precios superiores que no califican para ser beneficiarios del programa diseñado por el Ministerio de Economía para impulsar la movilidad sustentable y empujar los precios de los autos 0km convencionales hacia abajo.

El Chevrolet Spark EUV

En números concretos, en noviembre se patentaron 16 distintos modelos de autos eléctricos, de los cuales sólo 6 entraron al beneficio impositivo, 4 son vehículos nacionales que no pueden circular por rutas y sólo lo pueden hacer en calles o predios privados, y los restantes 6 son autos de alta gama que pagan el arancel del 35% más el 18% de la escala 2 del impuesto interno.

Sin embargo, al momento de separar esa lista por volumen de unidades, las proporciones cambian, ya que de los 225 vehículos, la marca BYD se llevó 168, casi el 75% del total, entre sus dos modelos Dolphin Mini (87) y Yuan Pro (81), mientras que Chevrolet patentó 26 unidades del Spark EUV y Baic registró 5 autos del sedán EU5 Plus.

Entre esos cuatro vehículos alcanzaron el 88,2% de todos los autos eléctricos vendidos en noviembre, lo que demuestra que, efectivamente, el cupo de autos habilitados por el Gobierno es el principal “motor” de la venta de vehículos electrificados en Argentina.

Renault Kangoo E-Tech (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Luego aparece el furgón Renault Kangoo E-Tech, que no entra en el cupo, también con 5 unidades, y dos modelos distintos de Volvo que tampoco tienen el beneficio arancelario. Se trata de los EX30 y C40, dos SUV de segmentos B y C de los que se patentaron 3 unidades en cada caso.

Los otros autos eléctricos que quedaron patentados el mes pasado fueron 3 unidades del Mercedes-Benz EQA 350, el furgón grande Ford E-Transit (2 vehículos), el ArcFox T5 (2) y una unidad del Great Wall Ora 03 y del Tesla Cybertruck. Los autos pequeños que se registraron son 2 Coradir Tito, 2 Sero Cargo, 1 Coradir Chiki y 1 Volt Motors.

Si se miran los datos del año, la curva comenzó a subir en septiembre con la llegada de los primeros Chevrolet Spark EUV, de los cuales se vendieron 104 unidades en el mes de lanzamiento. Ese mes se vendieron 159 autos eléctricos correspondientes a 14 modelos, mientras que en octubre la cifra subió a 205 unidades de 23 diferentes modelos.

Las proyecciones indican que en diciembre las ventas deberían volver a subir porque hace pocos días llegó otro importante volumen de autos del cupo de 50.000 electrificados, cifra que se completará en enero con el embarque final de unidades, ya que la reglamentación del programa del Gobierno estipula que el total de vehículos que se vieron beneficiados con esa exención impositiva deben ser nacionalizados antes del 31 de enero de 2026.