Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero 2026, tras el último dato de inflación

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre y con ese dato, se puede conocer con exactitud cuánto percibirán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales a partir de enero de 2026. El sistema actual prevé ajustes mensuales acordes a la evolución de la inflación.

En este caso el IPC fue de 2,5%, por lo que se aplicará un aumento equivalente a ese número en todas las prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En efecto, se espera que el organismo previsional aplique una actualización de ese porcentaje en los haberes jubilatorios y en el resto de las asignaciones sociales desde el mes próximo.

Suben las jubilaciones y pensiones en enero 2026

Este incremento para los beneficiarios de Anses se suma al 1,9% de octubre, al 2,1% de noviembre y al 2,3% de diciembre en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó a la fórmula trimestral anterior.

A partir de diciembre, la jubilación mínima quedará establecida en $349.401,58, y si se confirma el pago del bono adicional de $70.000, el monto total a percibir alcanzaría los $419.401,58.

El incremento del 2,5% también impacta en las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones pagadas por la Anses. La PUAM pasa a ser de $279.521,26, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegan a $244.581,10. Sumando el bono, alcanzarían los $349.521,26 y los $314.581,10, respectivamente. Las madres que reciben la pensión destinada a quienes tienen siete hijos cobrarán el mismo valor que la jubilación mínima.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza a $125.054,30. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto pasa a $408.824,33. Por su parte, la Asignación por Embarazo avanzará a $118.490 por hijo, con un 80% entregado cada mes y el 20% restante acumulado para el cobro anual tras presentar la libreta.

Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero 2026

Jubilación mínima : $349.401,58

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $279.521,26

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez : $244.581,10

Pensión Madre de 7 Hijos : $349.401,58

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $125.054,30

Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad: $408.824,33

El esquema de movilidad mensual

Desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan de forma mensual en base a los datos de la inflación registrada dos meses antes. En esta oportunidad, el incremento pautado para enero de 2026 responderá a lo ocurrido con los precios a lo largo de noviembre de 2025.

El objetivo del nuevo esquema es evitar el rezago que existía con la fórmula trimestral anterior y garantizar que los ingresos de los beneficiarios acompañen de manera más cercana la evolución de los precios.

Las prestaciones que abona la Anses tendrán un aumento de 2,5% en enero de 2026. (ANCCOM)

Este mecanismo se consolidó a partir del Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que modificó la metodología de cálculo y estableció una transición con aumentos mensuales equivalentes al IPC. A partir de enero de 2025, está previsto que los incrementos se apliquen automáticamente sin necesidad de decreto.

Cuándo cobro en diciembre 2025

En paralelo, Anses avanza con el cronograma de pagos pautado para diciembre. Esta semana comenzó el pago a jubilados de la mínima y pensionados, así como beneficiarios de las asignaciones sociales y familiares.

Jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones no Contributivas

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero