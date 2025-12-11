Economía

Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero 2026, tras el último dato de inflación

El Indec dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre. La Anses implementará el mismo porcentaje para los haberes que paga. En cuánto queda la mínima

Guardar
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre y con ese dato, se puede conocer con exactitud cuánto percibirán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales a partir de enero de 2026. El sistema actual prevé ajustes mensuales acordes a la evolución de la inflación.

En este caso el IPC fue de 2,5%, por lo que se aplicará un aumento equivalente a ese número en todas las prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En efecto, se espera que el organismo previsional aplique una actualización de ese porcentaje en los haberes jubilatorios y en el resto de las asignaciones sociales desde el mes próximo.

Suben las jubilaciones y pensiones en enero 2026

Este incremento para los beneficiarios de Anses se suma al 1,9% de octubre, al 2,1% de noviembre y al 2,3% de diciembre en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó a la fórmula trimestral anterior.

A partir de diciembre, la jubilación mínima quedará establecida en $349.401,58, y si se confirma el pago del bono adicional de $70.000, el monto total a percibir alcanzaría los $419.401,58.

infografia

El incremento del 2,5% también impacta en las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones pagadas por la Anses. La PUAM pasa a ser de $279.521,26, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegan a $244.581,10. Sumando el bono, alcanzarían los $349.521,26 y los $314.581,10, respectivamente. Las madres que reciben la pensión destinada a quienes tienen siete hijos cobrarán el mismo valor que la jubilación mínima.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza a $125.054,30. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto pasa a $408.824,33. Por su parte, la Asignación por Embarazo avanzará a $118.490 por hijo, con un 80% entregado cada mes y el 20% restante acumulado para el cobro anual tras presentar la libreta.

Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero 2026

  • Jubilación mínima: $349.401,58
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26
  • Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $244.581,10
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $349.401,58
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.054,30
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad: $408.824,33

El esquema de movilidad mensual

Desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan de forma mensual en base a los datos de la inflación registrada dos meses antes. En esta oportunidad, el incremento pautado para enero de 2026 responderá a lo ocurrido con los precios a lo largo de noviembre de 2025.

El objetivo del nuevo esquema es evitar el rezago que existía con la fórmula trimestral anterior y garantizar que los ingresos de los beneficiarios acompañen de manera más cercana la evolución de los precios.

Las prestaciones que abona la
Las prestaciones que abona la Anses tendrán un aumento de 2,5% en enero de 2026. (ANCCOM)

Este mecanismo se consolidó a partir del Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que modificó la metodología de cálculo y estableció una transición con aumentos mensuales equivalentes al IPC. A partir de enero de 2025, está previsto que los incrementos se apliquen automáticamente sin necesidad de decreto.

Cuándo cobro en diciembre 2025

En paralelo, Anses avanza con el cronograma de pagos pautado para diciembre. Esta semana comenzó el pago a jubilados de la mínima y pensionados, así como beneficiarios de las asignaciones sociales y familiares.

Jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero

Temas Relacionados

JubilacionesPensionesAUHEnero 2026AnsesInflaciónIPCIndecÚltimas noticias

Últimas Noticias

Nueve de cada diez jubilados quieren poder decidir dónde cobrar la jubilación y más del 60% podría hacerlo en billeteras virtuales

Un estudio de Taquion Group destacó la confianza y satisfacción de los jubilados con las plataformas digitales, aunque persisten preocupaciones sobre la seguridad y la atención personalizada en el sistema previsional actual

Nueve de cada diez jubilados

Jornada financiera: el mercado reaccionó con poco entusiasmo al dato de inflación y al nuevo bono en dólares

El S&P Merval cayó 1,1%, los títulos públicos restaron 0,7% y el riesgo país subió a 634 puntos. Lectura cautelosa respecto del IPC de 2,5% en noviembre y el resultado obtenido con el Bonar 2029N. El dólar operó estable

Jornada financiera: el mercado reaccionó

El dólar operó estable y prevén un escaso impacto en reservas por la colocación del nuevo bono del Gobierno

La divisa quedó a $1.460 en el Banco Nación y el mayorista tuvo una baja marginal. Las tenencias internacionales del BCRA crecieron a USD 41.819 millones. Este viernes se liquidan las divisas del Bonar 2029N

El dólar operó estable y

Otra empresa pasará a manos nacionales: Loma Negra va a ser controlada por un consorcio que lidera Marcelo Mindlin

Una decisión de la justicia de Brasil, que homologó el plan de reestructuración de InterCement, compañía que controla la mayor cementera del país y que pertenece al grupo brasileño Mover (ex Camargo Correa), dejó la operación a un paso de concretarse

Otra empresa pasará a manos

El Gobierno refinanció el 100% de los vencimientos por más de $20 billones y evitó inyectar pesos en el mercado

Este jueves la Secretaría de Finanzas enfrentaba vencimientos de deuda pública en pesos por $14 billones con los privados

El Gobierno refinanció el 100%
DEPORTES
Crece el escándalo en Camerún:

Crece el escándalo en Camerún: acusan a Samuel Eto’o de no convocar a una de las figuras para que no supere su récord de goles

La joya del fútbol argentino que le cumplió el sueño a su mamá y le compró una casa: “Esta es apenas una pequeña muestra”

Una figura de Uruguay reveló cuándo fue el “quiebre” de la relación entre el plantel y Marcelo Bielsa: “Eso te mata”

Los dardos de Bochini a Racing que elevaron la temperatura a horas de la final: la llamativa frase que involucra a Independiente

El argentino Nico Varrone suma kilómetros en la Fórmula 2: el golpe que busca dar en Abu Dhabi detrás del sueño de llegar a la F1

TELESHOW
Quién sería el nuevo amor

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

Soledad Pastorutti respondió a la acusación de Vanesa Carbone sobre intentar seducir a su esposo: “Nada me sorprende”

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay llamó a respetar la

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz