ANSES oficializó el calendario de pagos y los aumentos correspondientes para diciembre de 2025, estableciendo las fechas y los nuevos montos de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales. El cronograma detalla quiénes cobran el 10 de diciembre y cuáles son los valores vigentes para cada una de las prestaciones.

Quiénes cobran hoy, 10 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas cuyos haberes no superan el mínimo y cuyos DNI finalizan en 1 (uno) reciben el pago el 10 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

El 10 de diciembre cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 (uno).

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 (cero) acceden a su prestación en esta jornada.

Pensiones No Contributivas

Quienes perciben Pensiones No Contributivas y tienen DNI finalizado en 2 (dos) o 3 (tres) acceden a su pago el 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción se abonan para todas las terminaciones de DNI desde el 10 de diciembre hasta el 12 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas se pagan a todas las terminaciones de DNI entre el 9 de diciembre y el 12 de enero.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre 2025, los haberes previsionales reciben un incremento del 2,34% conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. La resolución 359/2025 fija los siguientes importes:

Jubilación mínima: $340.879,59, con bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $581.319,38 .

Jubilación máxima: $2.293.796,92 más aguinaldo, alcanzando $3.440.695,38 .

Prestación Básica Universal (PBU): $155.936,86.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67; sumando bono de $70.000 y aguinaldo, llega a $479.055,5 .

Base imponible para aportes: mínimo de $114.808,17 y máximo de $3.731.212,01.

Durante este mes, jubilados y pensionados cobran el medio aguinaldo y, en el caso de la jubilación mínima y la PUAM, también un bono extraordinario.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

La resolución 361/2025 actualiza los valores y topes de ingresos para asignaciones familiares y universales, aplicando el mismo porcentaje de aumento que en jubilaciones. Los montos dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona:

Asignación por Hijo y Prenatal

IGF hasta $948.361: $61.252 (general y zona 1), $132.075 (zona 2), $122.329 (zona 3), $132.075 (zona 4).

IGF de $948.361,01 a $1.390.864: $41.316 (general), $54.568 (zona 1), $81.734 (zona 2), $108.691 (zonas 3 y 4).

IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800: $24.990 (general), $49.184 (zona 1), $73.805 (zona 2), $98.219 (zonas 3 y 4).

IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048: $12.892 (general), $25.209 (zona 1), $37.728 (zona 2), $49.920 (zonas 3 y 4).

Asignación por Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Nacimiento: $71.396.

Adopción: $426.877.

Matrimonio: $106.904.

Asignación por Ayuda Escolar Anual

Valor general: $42.039.

Zona 1: $56.075.

Zona 2: $70.135.

Zonas 3 y 4: $83.797.

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948.361: $199.434 (general y zona 1), $298.860 (zona 2), $398.364 (zonas 3 y 4).

IGF de $948.361,01 a $1.390.864: $141.086 (general), $192.376 (zona 1), $288.286 (zona 2), $384.256 (zonas 3 y 4).

Desde IGF $1.390.864,01: $89.043 (general), $185.221 (zona 1), $277.602 (zona 2), $370.027 (zonas 3 y 4).

Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad

Valor general: $42.039.

Zona 1: $56.075.

Zona 2: $70.135.

Zonas 3 y 4: $83.797.

Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos mayores a $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, sin importar la suma total declarada.