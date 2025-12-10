ANSES oficializó el calendario de pagos y los aumentos correspondientes para diciembre de 2025, estableciendo las fechas y los nuevos montos de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales. El cronograma detalla quiénes cobran el 10 de diciembre y cuáles son los valores vigentes para cada una de las prestaciones.
Quiénes cobran hoy, 10 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las personas jubiladas y pensionadas cuyos haberes no superan el mínimo y cuyos DNI finalizan en 1 (uno) reciben el pago el 10 de diciembre.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
El 10 de diciembre cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 (uno).
Asignación por Embarazo
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 (cero) acceden a su prestación en esta jornada.
Pensiones No Contributivas
Quienes perciben Pensiones No Contributivas y tienen DNI finalizado en 2 (dos) o 3 (tres) acceden a su pago el 10 de diciembre.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción se abonan para todas las terminaciones de DNI desde el 10 de diciembre hasta el 12 de enero.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas se pagan a todas las terminaciones de DNI entre el 9 de diciembre y el 12 de enero.
De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025
En diciembre 2025, los haberes previsionales reciben un incremento del 2,34% conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. La resolución 359/2025 fija los siguientes importes:
- Jubilación mínima: $340.879,59, con bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $581.319,38.
- Jubilación máxima: $2.293.796,92 más aguinaldo, alcanzando $3.440.695,38.
- Prestación Básica Universal (PBU): $155.936,86.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67; sumando bono de $70.000 y aguinaldo, llega a $479.055,5.
- Base imponible para aportes: mínimo de $114.808,17 y máximo de $3.731.212,01.
Durante este mes, jubilados y pensionados cobran el medio aguinaldo y, en el caso de la jubilación mínima y la PUAM, también un bono extraordinario.
De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025
La resolución 361/2025 actualiza los valores y topes de ingresos para asignaciones familiares y universales, aplicando el mismo porcentaje de aumento que en jubilaciones. Los montos dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona:
Asignación por Hijo y Prenatal
- IGF hasta $948.361: $61.252 (general y zona 1), $132.075 (zona 2), $122.329 (zona 3), $132.075 (zona 4).
- IGF de $948.361,01 a $1.390.864: $41.316 (general), $54.568 (zona 1), $81.734 (zona 2), $108.691 (zonas 3 y 4).
- IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800: $24.990 (general), $49.184 (zona 1), $73.805 (zona 2), $98.219 (zonas 3 y 4).
- IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048: $12.892 (general), $25.209 (zona 1), $37.728 (zona 2), $49.920 (zonas 3 y 4).
Asignación por Nacimiento, Adopción y Matrimonio
- Nacimiento: $71.396.
- Adopción: $426.877.
- Matrimonio: $106.904.
Asignación por Ayuda Escolar Anual
- Valor general: $42.039.
- Zona 1: $56.075.
- Zona 2: $70.135.
- Zonas 3 y 4: $83.797.
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $948.361: $199.434 (general y zona 1), $298.860 (zona 2), $398.364 (zonas 3 y 4).
- IGF de $948.361,01 a $1.390.864: $141.086 (general), $192.376 (zona 1), $288.286 (zona 2), $384.256 (zonas 3 y 4).
- Desde IGF $1.390.864,01: $89.043 (general), $185.221 (zona 1), $277.602 (zona 2), $370.027 (zonas 3 y 4).
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad
- Valor general: $42.039.
- Zona 1: $56.075.
- Zona 2: $70.135.
- Zonas 3 y 4: $83.797.
Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos mayores a $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, sin importar la suma total declarada.