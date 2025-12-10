El dólar operó en baja en la antesala de la licitación clave del nuevo Bonar 2029

Los contratos de dólar futuro anticipan que el dólar continuará dentro de las bandas.

Tras casi ocho años de ausencia en la colocación de deuda en dólares, Argentina licitó este miércoles un bono bajo legislación local que buscará cubrir parte de vencimientos en enero por unos 4.200 millones de dólares y “testear” al mercado externo.

Dados estos compromisos de corto plazo por más del 10% del las reservas brutas actuales, una buena licitación que permita aliviar esta carga sobre los activos va a tener un efecto positivo y directo sobre el tipo de cambio, una de las variables que el Gobierno puso más empeño en estabilizar.

El dólar mayorista negoció al cierre con baja de 4,50 pesos o 0,3%, a $1.437,50 para la venta. En diciembre el tipo de cambio oficial retrocede 14 pesos o 1 por ciento. El régimen de bandas cambiarias del BCRA fijó para la fecha un techo de $1.516, que dejó al tipo de cambio oficial a 78,50 pesos o 5,5% de ese limite de libre flotación.

“Continúa sin cambios relevantes el dólar mayorista, toda vez que la expectativa de una mayor oferta desde el campo y financiera por las emisiones corporativas y provinciales -junto a la estacional mayor demanda de dinero- contribuye a la calma, e incluso abre la posibilidad de que vaya inclinándose hacia un moderado descenso hacia más cerca de los $1.400 a corto plazo”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

En simultáneo, el dólar minorista cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 21 de noviembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.458,59 para la venta y $1.408,29 para la compra.

Estos precios revelan una nula expectativa de devaluación en el corto plazo, señal que es proclive para la emisión de bonos soberanos en dólares, que ofrecen una tasa de interés próxima al 9% anual en los títulos “cortos” con vencimiento en 2029 y 2030.

En este sentido, la mayoría de los contratos de dólar futuro operaban en baja por octava rueda consecutiva a poco del cierre de la operatoria en la plataforma A3 Mercados. Las posturas con vencimiento a fin de mes se pactaban a 1.450 pesos, mientras que todos los contratos hasta mayo de 2026 continuaron operados dentro de las bandas cambiarias previstas por el Banco Central.

La cotización blue del dólar subió cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.450 para la venta. El dólar blue asciende por tercera rueda seguida y ahora se ubica 15 pesos o 1% por encima del cierre de noviembre.

Deuda y reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno busca colocar unos 1.000 millones de dólares a un rendimiento por debajo del 9%, monto base asegurado en base a compromisos asumidos con bancos.

“El anuncio de colocación de un bono en dólares bajo legislación local será el test sobre cuán cerca se encuentra la posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda. Sin esa ventana, la sostenibilidad del programa es dudosa”, reportó el CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz).

A la espera del resultado de la licitación, previsto tras el cierre del mercado bursátil a las 17 horas, y del dato inflacionario de noviembre que se dará a conocer el jueves 11, los activos locales operaron con leve sesgo alcista y el dólar experimentó leve trayectoria en baja.

“Argentina vuelve a colocar deuda en dólares en el ámbito local, un movimiento que el mercado observa como un posible anticipo de futuras emisiones externas”, indicó el agente de compensación y liquidación Cohen.

“El rendimiento esperado, la estructura del bono y el uso de los fondos serán claves para evaluar el impacto sobre el riesgo país y la dinámica de reservas en un momento donde cada señal cuenta”, agregó.

Por otra parte, el Tesoro realizará el jueves su habitual licitación de deuda en pesos en la que se ofrecerán títulos de diferentes nominaciones, entre ellos a tasa fija y ligado al dólar, instrumentos de regulación de liquidez que también contribuyeron al reciente estatus de “pax cambiaria” pasadas las elecciones.

“La licitación en pesos también se llevará parte de las miradas, con vencimientos con privados que ascienden a cerca de 13 billones de pesos”, sostuvo Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“La apertura al crédito del Tesoro reduce la necesidad de seguir expandiendo pesos por el programa financiero, dando lugar a que el banco central use el señoreaje para la compra de dólares”, dijo la consultora EcoGo.