Economía

El dólar operó en baja en la antesala de la licitación clave del nuevo Bonar 2029

En el Banco Nación restó cinco pesos, a $1.460 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre. El mayorista cedió a $1.437,50 y quedó a 78,50 pesos o 5,5% del techo de las bandas

Guardar
Los contratos de dólar futuro
Los contratos de dólar futuro anticipan que el dólar continuará dentro de las bandas.

Tras casi ocho años de ausencia en la colocación de deuda en dólares, Argentina licitó este miércoles un bono bajo legislación local que buscará cubrir parte de vencimientos en enero por unos 4.200 millones de dólares y “testear” al mercado externo.

Dados estos compromisos de corto plazo por más del 10% del las reservas brutas actuales, una buena licitación que permita aliviar esta carga sobre los activos va a tener un efecto positivo y directo sobre el tipo de cambio, una de las variables que el Gobierno puso más empeño en estabilizar.

El dólar mayorista negoció al cierre con baja de 4,50 pesos o 0,3%, a $1.437,50 para la venta. En diciembre el tipo de cambio oficial retrocede 14 pesos o 1 por ciento. El régimen de bandas cambiarias del BCRA fijó para la fecha un techo de $1.516, que dejó al tipo de cambio oficial a 78,50 pesos o 5,5% de ese limite de libre flotación.

“Continúa sin cambios relevantes el dólar mayorista, toda vez que la expectativa de una mayor oferta desde el campo y financiera por las emisiones corporativas y provinciales -junto a la estacional mayor demanda de dinero- contribuye a la calma, e incluso abre la posibilidad de que vaya inclinándose hacia un moderado descenso hacia más cerca de los $1.400 a corto plazo”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

En simultáneo, el dólar minorista cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 21 de noviembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.458,59 para la venta y $1.408,29 para la compra.

Estos precios revelan una nula expectativa de devaluación en el corto plazo, señal que es proclive para la emisión de bonos soberanos en dólares, que ofrecen una tasa de interés próxima al 9% anual en los títulos “cortos” con vencimiento en 2029 y 2030.

En este sentido, la mayoría de los contratos de dólar futuro operaban en baja por octava rueda consecutiva a poco del cierre de la operatoria en la plataforma A3 Mercados. Las posturas con vencimiento a fin de mes se pactaban a 1.450 pesos, mientras que todos los contratos hasta mayo de 2026 continuaron operados dentro de las bandas cambiarias previstas por el Banco Central.

La cotización blue del dólar subió cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.450 para la venta. El dólar blue asciende por tercera rueda seguida y ahora se ubica 15 pesos o 1% por encima del cierre de noviembre.

Deuda y reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno busca colocar unos 1.000 millones de dólares a un rendimiento por debajo del 9%, monto base asegurado en base a compromisos asumidos con bancos.

“El anuncio de colocación de un bono en dólares bajo legislación local será el test sobre cuán cerca se encuentra la posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda. Sin esa ventana, la sostenibilidad del programa es dudosa”, reportó el CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz).

A la espera del resultado de la licitación, previsto tras el cierre del mercado bursátil a las 17 horas, y del dato inflacionario de noviembre que se dará a conocer el jueves 11, los activos locales operaron con leve sesgo alcista y el dólar experimentó leve trayectoria en baja.

“Argentina vuelve a colocar deuda en dólares en el ámbito local, un movimiento que el mercado observa como un posible anticipo de futuras emisiones externas”, indicó el agente de compensación y liquidación Cohen.

“El rendimiento esperado, la estructura del bono y el uso de los fondos serán claves para evaluar el impacto sobre el riesgo país y la dinámica de reservas en un momento donde cada señal cuenta”, agregó.

Por otra parte, el Tesoro realizará el jueves su habitual licitación de deuda en pesos en la que se ofrecerán títulos de diferentes nominaciones, entre ellos a tasa fija y ligado al dólar, instrumentos de regulación de liquidez que también contribuyeron al reciente estatus de “pax cambiaria” pasadas las elecciones.

“La licitación en pesos también se llevará parte de las miradas, con vencimientos con privados que ascienden a cerca de 13 billones de pesos”, sostuvo Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“La apertura al crédito del Tesoro reduce la necesidad de seguir expandiendo pesos por el programa financiero, dando lugar a que el banco central use el señoreaje para la compra de dólares”, dijo la consultora EcoGo.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRALuis Caputobonos Argentinaúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Anses lanzó nuevos descuentos para jubilados y pensionados: cuáles son y cómo acceder

La agencia previsional y el Ministerio de Capital Humano extendieron el listado de beneficios mediante acuerdos con entidades bancarias y cadenas de supermercados

Anses lanzó nuevos descuentos para

Robert C. Merton, Premio Nobel de Economía: “La Argentina dio un primer paso y eso es alentador”

Presente en Buenos Aires para participar de la celebración de los 30 años de la Fundación Capital, el economista analizó los desafíos del plan Milei y de la sostenibilidad de las reformas que propone

Robert C. Merton, Premio Nobel

Con una inversión de USD 55 millones, se inauguró la nueva terminal del aeropuerto de San Juan

Aeropuertos Argentina terminó una obra que se vio interrumpida por la pandemia y que duplicó la capacidad del aeropuerto provincial

Con una inversión de USD

Juicio por YPF: la lista de los 21 funcionarios del Gobierno de los que Burford exige información clave de sus celulares y WhatsApps

Cartas y pedidos oficiales en el estrado de la jueza Loretta Preska, en Nueva York, intentan demostrar que la petrolera y el Estado local “son lo mismo”, o alter ego. Los funcionarios que por ahora se negaron a aportar datos

Juicio por YPF: la lista

El Banco Central habilitó el acceso a dólar oficial para reinversiones de bonos en enero

La autoridad monetaria abrió la puerta a que los beneficiarios de intereses de Bonares y Globales utilicen divisas oficiales en nuevas compras de títulos, mientras refuerza restricciones en la operatoria de la deuda

El Banco Central habilitó el
DEPORTES
El grosero error del argentino

El grosero error del argentino Piovi que le costó la derrota a su equipo ante Flamengo en la Copa Intercontinental

Impacto en el mercado de pases: tras su paso por México, Sergio Ramos podría recalar en un gigante de Europa

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: toda la agenda

El desconocido apodo que tenía Lionel Messi en las inferiores de Newell’s: “Cuando decían que venía, arrancabas 3-0 abajo”

La desafiante sentencia sobre Maradona de Edgardo Codesal, el polémico árbitro de la final del Mundial de Italia 90

TELESHOW
El divertido ritual de las

El divertido ritual de las Trillizas de Oro para recibir a su nieto Otto: “Es el mismo cuento”

Maxi López sorprendió con su particular saludo a Wanda Nara por su cumpleaños: la reacción de la conductora

El actor más querido de Stranger Things llega a Lollapalooza Argentina con su proyecto musical

L-Gante habló de la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: “Les deseo lo mejor”

Thiago Medina se animó a mostrar sus cicatrices tras el grave accidente: “Gracias a ellas sigo vivo”

INFOBAE AMÉRICA

Detuvieron a Luis Arce, ex

Detuvieron a Luis Arce, ex presidente de Bolivia, por una causa de corrupción

La práctica que fue rechazada por The Beatles y sirvió para plantarse ante la industria musical: “Odiaría un disco así”

La frase que nunca existió: la verdadera historia detrás del supuesto grito de Enrique II contra Becket

El caso del donante 7069: su esperma que engendró 197 bebés en Europa y era portador de una mutación cancerígena

Sale a la venta un raro libro judío de oraciones del siglo XV, saqueado por los nazis