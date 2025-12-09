Uno de cada tres argentinos considera que la única inversión segura es comprar dólares

Un 35% de los encuestados considera que “la única inversión segura es comprar dólares”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la aparición constante de nuevas alternativas de ahorro e inversión, con acceso facilitado por la tecnología, un 35% de los argentinos considera que “la única inversión segura es comprar dólares”. Las respuestas afirmativas frente a esa frase se complementan con un 84% que acuerda con que “ahorrar todos los meses es muy importante”, aún cuando las circunstancias no siempre lo permiten.

La preferencia de los argentinos por los dólares, unida a la consideración de que es la “única” alternativa que brinda tranquilidad al ahorrista, responde a un estudio de la consultora Brain Network entre usuarios financieros de nivel socioeconómico medio y medio/alto. El informe detalla que la capacidad de ahorro de la población “ha disminuido en los últimos 6 meses” y se ve limitada no solamente a determinados sectores sino porque “el nivel de conocimiento sobre inversiones que suele ser básico”.

La encuesta determinó que el 35,3% tiene un nivel de conocimiento bajo sobre inversiones, mientras que el 55,3% cuenta con un nivel medio y sólo el 9.5% tiene nivel alto. Ese elevado nivel de desconocimiento lleva a que solamente un 5,2% de los encuestados tenga un perfil de riesgo agresivo a la hora de invertir.

Sobre el dato de los dólares, el informe apunta que como contrapartida “casi dos tercios no está necesariamente de acuerdo” con que comprar los billetes verdes sea la mejor opción. “Si bien hay un alto conocimiento y utilización de instrumentos tradicionales (cuentas remuneradas, plazos fijos, cuentas en dólares), también cada vez se expanden más otras modalidades que muestran mayor potencial de crecimiento tales como como los Fondos Comunes de Inversión, bonos, acciones y criptomonedas“, señaló.

Ese conocimiento genera una círculo virtuoso y otro vicioso al mismo tiempo. En el primero, quienes conocen más sobre inversiones tienen mayor tolerancia al riesgo y por ello aumentan su capacidad de inversión, mientras que en el segundo ocurre todo lo contrario: el desconocimiento empuja a huir del riesgo y a invertir menos. En este último segmento, además de haber menor capacidad de ahorro y más tendencia a buscar protección frente a la inflación en herramientas como la cuenta remunerada.

En ese punto aparece una distinción entre las entidades financieras. A la hora de elegir un instrumento de inversión, un 37% privilegia la rentabilidad, un atributo más cercano a las fintech, mientras un 32% prioriza la seguridad y el bajo riesgo, un atributo que el informe asocia con la banca tradicional.

El cruce entre conocimiento y capacidad de ahorro genera un escenario dividido en 4 segmentos: los que “llegan con lo justo” y no ahorran (25% de los encuestados), los ahorristas ocasionales o aspiracionales (31%), los ahorristas o inversores cautelosos (10%) y los inversores más experimentados (34%).

Al mismo tiempo, el reporte detalla cuáles con los motivos que llevan a ahorrar o invertir. El principal de ellos es la previsión: el 71% asegura que lo hace para cubrirse ante una potencial eventualidad o problema, compatible con el escenario conservador del mercado. Luego aparece el ocio: un 39% ahorra para irse de vacaciones.

Con menor incidencia, aparecen otras razones que van desde la mejora en la vivienda, la compra de algún bien en particular, la acumulación de un ingreso para la jubilación o algún emprendimiento laboral.

Más allá de esos datos, el mercado financiero logró acercarse a las demandas de los ahorristas "tanto en términos de usabilidad como en la comunicación, que han posibilitado su expansión y un mayor interés por nuevas soluciones", dijo Lionel Holzman, CCO & Value Offer Head de Brain Network, consultora especializada en servicios financieros.

Parte del desafío del sistema es “intensificar este camino, considerar las necesidades de los distintos segmentos y enfocarse en la hiper-personalización de las propuestas”. Por esa vía los bancos y las fintech podrán “conseguir una mayor inclusión y desarrollo financiero para lograr cambios significativos en la vida de las personas e impactar positivamente en la sociedad. La IA jugará un rol fundamental sin dudas en este salto”, señaló Holzman.