Alerta por nuevas estafas virtuales: cómo funcionan y qué precauciones deben tomarse

Según informó la Comisión Nacional de Valores circulan distintos métodos de fraude a través de redes sociales y mensajería instantánea, utilizando identidades falsas y promesas de ganancias rápidas para captar fondos

Comisión Nacional de Valores (Reuters)
Comisión Nacional de Valores (Reuters)

La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió una alerta al público inversor debido a la difusión de nuevas modalidades de estafas financieras virtuales que circulan principalmente por redes sociales y servicios de mensajería instantánea, como Telegram o Whatsapp. Según indicó la autoridad, los engaños utilizan perfiles falsos, logos institucionales y la supuesta validación de figuras públicas para captar fondos a través de promesas de altos rendimientos.

De acuerdo con lo informado por la CNV, los esquemas fraudulentos comienzan a menudo con publicaciones o mensajes directos que aseguran ganancias rápidas y seguras. Los estafadores recurren a identidades visuales similares a las de empresas e instituciones legítimas para dotar de credibilidad sus propuestas de inversión.

Incluso, emplean nombres de dominio y diseños de páginas web similares a las de bancos u otras compañías. “Estas modalidades de fraude comienzan habitualmente con publicaciones o contactos directos que prometen ganancias rápidas y seguras. También, utilizan logos, nombres, dominios de correo electrónico y diseños web que imitan instituciones y/o empresas reales. A menudo, recurren al uso de la imagen de figuras públicas, celebridades o de expertos financieros para validar el fraude”, precisa la CNV.

Quienes diseñan estos fraudes apelan a una variedad de excusas para solicitar repetidas transferencias de fondos: códigos de activación, supuestos impuestos, tasas, derechos especiales o excusas vinculadas a presuntas caídas de plataformas.

En este escenario, la CNV advirtió que los contactos fraudulentos se difunden principalmente mediante canales como Telegram o WhatsApp, donde resulta difícil verificar la identidad de los interlocutores. Las víctimas quedan expuestas al entregar información personal y bancaria a cuentas o personas que no pueden validar, incrementando la vulnerabilidad del proceso.

La CNV publicó una serie de recomendaciones para quienes evalúan invertir en instrumentos financieros. El primer paso sugerido es verificar si la entidad o plataforma que ofrece la inversión se encuentra debidamente registrada en el sitio oficial del organismo. Allí puede comprobarse la existencia y autorización para operar de corredores, plataformas y agentes. Este registro resulta el principal instrumento para evitar caer en operaciones ilegales.

El segundo consejo clave apunta a revisar cuidadosamente propuestas que prometen rendimientos altos, rápidos o garantizados, ya que este tipo de ofrecimiento suele asociarse con fraudes. Además, la CNV insistió en la necesidad de no transferir fondos ni compartir datos sensibles con contactos o cuentas no verificadas.

Es necesario verificar si la
Es necesario verificar si la entidad o plataforma que ofrece la inversión se encuentra debidamente registrada en el sitio oficial del organismo (Andina)

Entre los tipos de fraude detectados, la autoridad distingue tres variantes principales:

  • Ofertas de inversión completamente falsas, en las que la supuesta oportunidad de negocio no existe.
  • Promociones en las que existe una inversión real, pero el dinero aportado nunca ingresa a la operatoria legítima, sino que se desvía a cuentas de los estafadores.
  • Casos en que los responsables fingen pertenecer a empresas reconocidas del sector financiero o bursátil, aunque su vínculo es inexistente.

Según la CNV, el dinero transferido en estos esquemas siempre termina en cuentas controladas por los estafadores, sin relación con ningún producto financiero genuino.

La sofisticación de algunos métodos dificulta la detección inmediata. Las ofertas suelen incluir promesas de “rendimientos elevados y rápidos” o beneficios exentos de impuestos. También es frecuente que se remarque la supuesta ausencia de riesgos, brindando opciones de reembolso, posibilidad de venta en cualquier momento, transacciones “aseguradas” o facilidades para cambiar de inversión.

La sofisticación de algunos métodos
La sofisticación de algunos métodos de estafa dificulta la detección inmediata. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Otra táctica común implica la divulgación de información privilegiada, a la que supuestamente sólo acceden unos pocos o aquellas personas que invierten antes que el resto. También se ofrecen descuentos exclusivos para los primeros aportantes, generando un clima de oportunidad irrepetible que presiona a una decisión apresurada.

Estas maniobras pueden afectar tanto a ahorristas sin experiencia como a inversores avezados, por lo que resulta esencial desconfiar de toda oferta no solicitada y confirmar la autenticidad previa a cualquier transferencia.

Ante dudas o sospechas, la CNV recomendó realizar consultas por los canales oficiales y denunciar aquel contenido que pueda estar vinculado a maniobras de fraude en el mercado financiero nacional por las siguientes vías:

  • Personalmente en 25 de Mayo 175, por mesa de entradas, de lunes a viernes de 10 a 15 horas
  • Por correo postal, dirigido a la CNV, 25 de Mayo 175, 6º piso, CABA (1002)
  • Vía web a través del “formulario de denuncias”

