Milei recibió al premio Nobel de Economía Robert C. Merton

Javier Milei y Robert C. Merton durante el encuentro en la Quinta de Olivos, donde abordaron la actualidad financiera y económica de la Argentina (Oficina del Presidente)

Después de una serie de interacciones públicas en meses recientes, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con Robert C. Merton en la Quinta de Olivos. La reunión ocurrió en Buenos Aires, y la Oficina del Presidente difundió una imagen oficial en la que Milei aparece vistiendo el mameluco de YPF junto al economista estadounidense, cuya trayectoria académica y profesional marcó hitos en el desarrollo de la teoría financiera moderna.

La visita de Merton a la residencia presidencial respondió al interés del Gobierno argentino en sumar referencias de prestigio internacional para validar y acompañar su programa económico. La elección de Merton para este intercambio no resulta fortuita: su obra y liderazgo en finanzas, así como la vigencia de sus aportes matemáticos en la valuación de productos derivados y de riesgo, sitúan sus opiniones dentro del radar de los principales responsables de la toma de decisiones en el mundo económico.

Durante la reunión, el diálogo giró entorno al vínculo entre el escenario económico argentino y los modelos financieros de alcance global. Milei y Merton coincidieron en un contexto caracterizado por la búsqueda de respaldo académico y profesional para las políticas impulsadas por el Ejecutivo. Merton, referente insoslayable de la economía financiera, relató recientemente su acercamiento con el actual equipo económico a través de un hecho puntual: la invitación que extendió en abril al viceministro de Economía, José Luis Daza, para exponer en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ese episodio quedó reflejado en una publicación de Milei en redes sociales, quien compartió el mensaje que Daza le envió informando sobre la convocatoria de Merton. “Desperté a la mañana y encontré un mensaje de José Luis Daza en el que me cuenta que el Premio Nobel de Economía, Robert Merton, lo invita a dar una conferencia en el MIT a la luz de las interacciones entre el plano económico y financiero de nuestro programa de estabilización”.

El economista llegó a la Argentina para asistir a la celebración del aniversario de la Fundación Capital, que preside el ex presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado.

La presencia de Merton en Olivos no solo simbolizó un gesto político, sino que también proyectó el anclaje de la administración actual dentro de un marco de diálogo con los intelectuales y especialistas de reputación global. Nacido en Nueva York el 31 de julio de 1944, Robert C. Merton creció en el seno de una familia de pensadores influyentes. Es hijo de Robert K. Merton, referente clave de la sociología estadounidense. Desde su formación, el flamante visitante de Olivos consolidó una carrera marcada por el énfasis en el uso del cálculo estocástico y el control óptimo en la formulación de modelos para la toma de decisiones en los mercados financieros.

El viceministro José Luis Daza y Robert C. Merton ya habían forjado un vínculo profesional, luego de que el economista estadounidense invitó al funcionario argentino a disertar en el MIT sobre el programa de estabilización económica (NA)

El economista estadounidense se convirtió en una autoridad ineludible por su papel al lado de Fisher Black y Myron Scholes en el desarrollo del modelo Black-Scholes. Esta herramienta revolucionó la forma en que los agentes del mercado evalúan las opciones financieras y su impacto propició la globalización de los mercados de derivados. El modelo facilitó la estimación de precios y riesgos, incrementando la precisión en las proyecciones de los movimientos futuros de los mercados. Por esa contribución, Merton compartió el Premio Nobel de Economía en 1997 con Scholes. El jurado distinguió sus aportes por “elaborar nuevos métodos para determinar el valor de los productos financieros derivados”.

Durante su trayectoria, Merton experimentó un capítulo singular y relevante tras su paso por el fondo de inversión Long Term Capital Management (LTCM), junto a Scholes. Este fondo fue referencia obligada en la década del noventa por su sofisticado enfoque cuantitativo para la gestión de cartera y riesgos, aunque en 1998 afrontó una pérdida millonaria que requirió un rescate coordinado por los principales bancos de Wall Street antes de su cierre definitivo.

La imagen oficial de la reunión difundida por la Oficina del Presidente buscó plasmar la cercanía entre el mandatario argentino y uno de los nombres más respetados en la historia contemporánea de las finanzas. El encuentro se inscribió en una estrategia de validación de la política económica argentina, a la luz de los nuevos desafíos en la administración estatal y la interacción entre la economía doméstica y los circuitos financieros internacionales.

Las iniciativas recientes del Gobierno argentino para fortalecer lazos con expertos de renombre internacional respondieron a la intención de consolidar la credibilidad de su programa de estabilización y reformas. La participación de figuras como Merton acompañó esa búsqueda de respaldo externo.

Quién es Robert C. Merton

Originario de Nueva York e hijo del reconocido sociólogo Robert K. Merton, Robert C. Merton forjó una carrera universitaria en la que se especializó en economía financiera y en la integración de métodos matemáticos avanzados en la toma de decisiones de mercados. Entre sus trabajos más celebrados figura el modelo Black-Scholes, elaborado junto a Fisher Black y Myron Scholes, que sentó las bases para la expansión global de los mercados de derivados. Merton, galardonado con el Nobel en 1997, dejó su firma en los desarrollos que actualmente utilizan entidades financieras y académicos para medir y administrar riesgos en mercados complejos. Además, sus investigaciones formaron parte del sustento técnico y académico que dio origen a estrategias de inversión empleadas en fondos de gran envergadura como LTCM.