Economía

Milei recibió al premio Nobel de Economía Robert C. Merton

El encuentro sirvió para fortalecer los lazos entre el Gobierno argentino y una de las figuras más influyentes en el ámbito financiero internacional

Guardar
Javier Milei y Robert C.
Javier Milei y Robert C. Merton durante el encuentro en la Quinta de Olivos, donde abordaron la actualidad financiera y económica de la Argentina (Oficina del Presidente)

Después de una serie de interacciones públicas en meses recientes, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con Robert C. Merton en la Quinta de Olivos. La reunión ocurrió en Buenos Aires, y la Oficina del Presidente difundió una imagen oficial en la que Milei aparece vistiendo el mameluco de YPF junto al economista estadounidense, cuya trayectoria académica y profesional marcó hitos en el desarrollo de la teoría financiera moderna.

La visita de Merton a la residencia presidencial respondió al interés del Gobierno argentino en sumar referencias de prestigio internacional para validar y acompañar su programa económico. La elección de Merton para este intercambio no resulta fortuita: su obra y liderazgo en finanzas, así como la vigencia de sus aportes matemáticos en la valuación de productos derivados y de riesgo, sitúan sus opiniones dentro del radar de los principales responsables de la toma de decisiones en el mundo económico.

Durante la reunión, el diálogo giró entorno al vínculo entre el escenario económico argentino y los modelos financieros de alcance global. Milei y Merton coincidieron en un contexto caracterizado por la búsqueda de respaldo académico y profesional para las políticas impulsadas por el Ejecutivo. Merton, referente insoslayable de la economía financiera, relató recientemente su acercamiento con el actual equipo económico a través de un hecho puntual: la invitación que extendió en abril al viceministro de Economía, José Luis Daza, para exponer en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ese episodio quedó reflejado en una publicación de Milei en redes sociales, quien compartió el mensaje que Daza le envió informando sobre la convocatoria de Merton. “Desperté a la mañana y encontré un mensaje de José Luis Daza en el que me cuenta que el Premio Nobel de Economía, Robert Merton, lo invita a dar una conferencia en el MIT a la luz de las interacciones entre el plano económico y financiero de nuestro programa de estabilización”.

El economista llegó a la Argentina para asistir a la celebración del aniversario de la Fundación Capital, que preside el ex presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado.

La presencia de Merton en Olivos no solo simbolizó un gesto político, sino que también proyectó el anclaje de la administración actual dentro de un marco de diálogo con los intelectuales y especialistas de reputación global. Nacido en Nueva York el 31 de julio de 1944, Robert C. Merton creció en el seno de una familia de pensadores influyentes. Es hijo de Robert K. Merton, referente clave de la sociología estadounidense. Desde su formación, el flamante visitante de Olivos consolidó una carrera marcada por el énfasis en el uso del cálculo estocástico y el control óptimo en la formulación de modelos para la toma de decisiones en los mercados financieros.

El viceministro José Luis Daza
El viceministro José Luis Daza y Robert C. Merton ya habían forjado un vínculo profesional, luego de que el economista estadounidense invitó al funcionario argentino a disertar en el MIT sobre el programa de estabilización económica (NA)

El economista estadounidense se convirtió en una autoridad ineludible por su papel al lado de Fisher Black y Myron Scholes en el desarrollo del modelo Black-Scholes. Esta herramienta revolucionó la forma en que los agentes del mercado evalúan las opciones financieras y su impacto propició la globalización de los mercados de derivados. El modelo facilitó la estimación de precios y riesgos, incrementando la precisión en las proyecciones de los movimientos futuros de los mercados. Por esa contribución, Merton compartió el Premio Nobel de Economía en 1997 con Scholes. El jurado distinguió sus aportes por “elaborar nuevos métodos para determinar el valor de los productos financieros derivados”.

Durante su trayectoria, Merton experimentó un capítulo singular y relevante tras su paso por el fondo de inversión Long Term Capital Management (LTCM), junto a Scholes. Este fondo fue referencia obligada en la década del noventa por su sofisticado enfoque cuantitativo para la gestión de cartera y riesgos, aunque en 1998 afrontó una pérdida millonaria que requirió un rescate coordinado por los principales bancos de Wall Street antes de su cierre definitivo.

La imagen oficial de la reunión difundida por la Oficina del Presidente buscó plasmar la cercanía entre el mandatario argentino y uno de los nombres más respetados en la historia contemporánea de las finanzas. El encuentro se inscribió en una estrategia de validación de la política económica argentina, a la luz de los nuevos desafíos en la administración estatal y la interacción entre la economía doméstica y los circuitos financieros internacionales.

Las iniciativas recientes del Gobierno argentino para fortalecer lazos con expertos de renombre internacional respondieron a la intención de consolidar la credibilidad de su programa de estabilización y reformas. La participación de figuras como Merton acompañó esa búsqueda de respaldo externo.

Quién es Robert C. Merton

Originario de Nueva York e hijo del reconocido sociólogo Robert K. Merton, Robert C. Merton forjó una carrera universitaria en la que se especializó en economía financiera y en la integración de métodos matemáticos avanzados en la toma de decisiones de mercados. Entre sus trabajos más celebrados figura el modelo Black-Scholes, elaborado junto a Fisher Black y Myron Scholes, que sentó las bases para la expansión global de los mercados de derivados. Merton, galardonado con el Nobel en 1997, dejó su firma en los desarrollos que actualmente utilizan entidades financieras y académicos para medir y administrar riesgos en mercados complejos. Además, sus investigaciones formaron parte del sustento técnico y académico que dio origen a estrategias de inversión empleadas en fondos de gran envergadura como LTCM.

Temas Relacionados

Javier MileiRobert C. MertonÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Las importaciones de bienes de consumo superaron los USD 8.300 millones en el año y tocaron un récord histórico

Cada vez más empresas se convierten en importadoras y reemplazan la producción nacional. Los sectores más afectados

Las importaciones de bienes de

Un apostador ganó $8.800 millones en el Quini 6: cuánto le va a sacar ARCA por impuestos

Una ciudad del norte santafesino presenció una apuesta histórica tras el último sorteo, con un premio sin precedentes y una recaudación impositiva millonaria

Un apostador ganó $8.800 millones

Hay que hacer varias horas de cola para conseguir este pan dulce: cuál es y cuánto sale

Durante diciembre se repiten las filas en una esquina tradicional de Montserrat, donde un clásico local prepara una receta muy buscada para las fiestas

Hay que hacer varias horas

Canasta navideña 2025: cuáles son los productos que más aumentaron en comparación al año pasado

Según un relevamiento privado, el promedio de precios de las comprar típicas de Navidad aumentó por debajo de la inflación. Las tendencias de consumo

Canasta navideña 2025: cuáles son

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% para destinos nacionales e internacionales

La aerolínea de bandera presentó su plan para promover la demanda en la temporada baja de 2026. Las fechas clave para comprar los pasajes

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del
DEPORTES
Lapidaria crítica de un multicampeón

Lapidaria crítica de un multicampeón con Boca: “Si se quedan con haber clasificado a la Libertadores para este club es chiquitito”

Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Estudiantes le ganó a Gimnasia un histórico clásico de La Plata y se clasificó a la final del Torneo Clausura

El posteo de Exequiel Zeballos tras la eliminación de Boca y la controversia por su salida ante Racing

Entrevista a la manager de Colapinto: cómo se cerró la butaca para 2026 con Alpine y la frase que ilusiona de cara al futuro

TELESHOW
Virginia Gallardo habló de la

Virginia Gallardo habló de la polémica por su look para jurar como diputada: “Este era un día especial”

El conmovedor encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Papa León XIV: “Va a quedar en el corazón para siempre”

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

INFOBAE AMÉRICA

Suecia anunció el cierre de

Suecia anunció el cierre de su embajada en Bolivia como parte de un reajuste de su política exterior

“El Nobel es nuestro”: el video que repasa la trayectoria de María Corina Machado en la antesala de la ceremonia en Oslo

Arte, premios y objetos personales: el patrimonio de Gene Hackman recauda 3 millones de dólares

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura mantiene la ventaja en el escrutinio tras tres días de parálisis en el conteo