Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos importados más baratos del mercado

Aunque la asociación popular los emparenta con autos de lujo, los importados son la mayoría de los modelos más económicos del mercado argentino

En el mercado automotor argentino actual el 60% de autos autos nuevos que se venden son importados y el 40% se producen en las 8 plantas que las terminales automotrices tienen en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En cifras más concretas, de los 556.500 autos particulares y vehículos comerciales livianos que se patentaron entre enero y noviembre, unos 334.000 llegaron desde Brasil (el 49%) y otros mercados (11%), y unos 222.500 se produjeron en Argentina.

Si se hila más fino aún, como en promedio un 50% de los componentes de los autos nacionales también son importados (hay modelos que tienen una integración local mayor y otros una menor), bien podría decirse “figuradamente” que sólo 111.000 autos 0 km de los vendidos durante lo que va de 2025 fueron son totalmente argentinos.

Por ese motivo, los autos importados no son el enemigo de las fuentes laborales argentinas en la industria automotriz, ya que el 85% de los vehículos que se patentan cada mes en la Argentina son traídos al mercado por las propias marcas que fabrican localmente otros modelos, es decir, las que generan fuentes de trabajo directas e indirectas. Sin la escala que nos da venderle autos a Brasil, la industria automotriz argentina estaría en serios problemas de rentabilidad.

Además, autos importados no son necesariamente autos de lujo como piensan muchas personas. De hecho, en el ranking de los 10 autos más baratos del mercado, sólo dos son de fabricación nacional, siete son brasileños y uno es chino.

Los autos importados más baratos

El Renault Kwid sigue siendo el auto más barato del mercado. Se fabrica en Brasil y tiene dos versiones

1. Renault Kwid Iconic / Outsider: $26.510.000

Además de ser el auto más barato de los importados, este citycar o A-Hatch es el auto más accesible del mercado argentino desde diciembre de 2024, cuando Renault lo relanzó en la Argentina tras un par de años de ausencia por las restricciones a la importación. El Renault Kwid se fabrica en Brasil y tiene dos versiones con el mismo precio, una pensada para el uso urbano y la otra con inspiración en un vehículo más orientado a la recreación.

Fiat Mobi Trekking, el otro Citycar del mercado que llega importado de Brasil

2. Fiat Mobi Trekking: $26.643.000

Este es el otro modelo de la categoría más chica de autos en el mercado argentino. El Fiat Mobi tiene sólo una versión con el mismo perfil de vehículo dirigido a los jóvenes por su diseño y presentación estética. Stellantis lo importa desde Brasil y regresó al mercado local a mediados de 2024. Inicialmente se trajo como un modelo para comprar sólo por medio de plan de ahorro, pero luego se amplió la oferta comercial para ventas convencionales, aunque el mayor volumen sigue siendo el de la compra por plan.

Hyundai HB 20, el auto del segmento B más accesible, también viene importado de Brasil

3. Hyundai HB20 Comfort Plus: $27.600.000

Este vehículo llegó a la Argentina en 2025 después de varios intentos del importador oficial por traerlo al mercado visto su éxito en su país de origen, Brasil. El HB20 es el modelo más accesible del segmento B, el de los vehículos compactos, y se presenta en dos versiones de carrocería, el Hatchback y el sedán. Uno de sus diferenciales adicionales complementarios del precio es su nivel de equipamiento de seguridad, inédito en el segmento.

El Fiat Argo viene en una única versión con motor 1.3 y caja manual. Es un "Cronos sin baúl"

4. Fiat Argo Drive 1.3 MT: $29.774.000

El Argo es la versión brasileña del Fiat Cronos argentino pero en versión de dos volúmenes o B-Hatch. Tiene el motor 1.3 que también equipa al sedán nacional y una única versión con caja de cambios de accionamiento manual. Stellantis Argentina decidió importarlo nuevamente desde el mes de mayo de 2025, apuntando a competir con los otros modelos sin baúl que hay en el mercado.

Citroën C3, el más accesible y compacto modelo de la marca, también es brasileño

5. Citroën C3 VTi Feel: $30.790.000

Citroën lanzó a fines de 2022 en Brasil su nuevo programa CCubo que incluía tres modelos compartiendo la misma plataforma. El primer modelo presentado fue el C3, que tenía una amplia gama de versiones que iban desde el motor aspirado 1.6 litros al Turbo T200 de Stellantis. El esquema de importaciones restringidos que perduró hasta 2024 impidieron que se venda en volúmenes razonables para su atractivo precio, por lo que se tuvo que relanzar este año con nuevas versiones que lo posicionaron entre los autos más baratos.

Los Chevrolet Onix y Onix Plus se renovaron este año y empezaron a llegar con un volumen mayor de unidades a Argentina

6. Chevrolet Onix y Onix Plus: $30.887.900

El popular auto compacto de General Motors en Brasil y Argentina tuvo una actualización de diseño y equipamiento interior a mitad de 2025, coincidiendo con el regreso de Chevrolet a una política más agresiva de precios y volúmenes de unidades de todos sus modelos. El Onix tiene versión hatchback y sedán y una de sus cualidades distintivas está en la motorización, ya que todas las versiones que se comercializan en el mercado están impulsadas por el motor turbo de 1.0 litros.

Citroën Basalt, el SUV más accesible del mercado, también es el único SUV Coupé del ranking

7. Citroën Basalt VTi Live: $31.670.000

Es el segundo auto del programa CCubo de Citroën y también se fabrica en Brasil, al igual que el C3 y el Aircross. Pero lo que distingue al Basalt de los vehículos que lo preceden en la lista de los importados más accesibles es que tiene dos cualidades que lo hacen único en esta franja de precios: es el B-SUV más barato y también el SUV Coupé más accesible del mercado, con versiones de motor aspirado y turbo y con caja manual y automática.

El Toyota Yaris se vende en tres versiones, todas hatcback y todas equipadas con caja automática CVT

8. Toyota Yaris XS: $32.473.000

Este vehículo heredó no sólo el lugar sino también el liderazgo del exitoso Etios que se dejó de fabricar a mediados de 2023. El Yaris se produce en Brasil, y ya no tiene las dos versiones de carrocería que lo destacaban como una de sus diferencias con muchos competidores, sino solo la versión hatchback, ya que en febrero entrará al mercado el B-SUV Yaris Cross que completará la gama. Sin embargo, sigue contando con un diferencial en relación a los vehículos similares del segmento y es que todas las versiones tienen caja automática CVT y no existe más el Yaris manual.

Fiat Strada cabina simple, la pick-up más barata del mercado, viene importada de Brasil.

9. Fiat Strada Freedom Cabina Simple: $32.610.000

Tal como es costumbre en la marca italiana, la oferta de utilitarios livianos y chicos para el trabajo de bajo peso tiene una gama de vehículos brasileños de distinta variedad. Si bien Stellantis dejó de comercializar el furgón Fiorino hace algunos meses, la versión pick-up compacta de cabina simple de Strada sigue siendo un modelo que se intercala entre los autos particulares con un precio muy accesible. Desde este año está propulsada por el motor FireFly 1.3 litros de 99CV y se vende con caja manual en la versión de acceso.

El Nissan Versa es el único auto de los diez importados más baratos que viene desde otro país que no sea Brasil

10. Nissan Versa Sense MT: $33.459.000

El último auto del ranking de los importados más baratos del mercado en diciembre queda para el único modelo que no se fabrica en Brasil. El Nissan Versa es mexicano, aunque por acuerdos de complementación económica entre Argentina y México también llega sin pagar arancel de importación alguno como los autos brasileños. Se trata de un sedán que tiene dos virtudes especiales para la gama. La primera es su equipamiento de seguridad activa y pasiva superior a la media, y la segunda son sus dimensiones, que le permiten competir con varios modelos de segmento C por su capacidad interior y de baúl. Se vende en cinco versiones, todas con motor aspirado de 1.6 litros pero con opcionales de caja manual y caja automática CVT.

Fuera del Top 10, pero con precios muy competitivos quedan modelos con propuestas interesantes como el Renault Kwid E-Tech, viene de China, con un precio de $34.520.000; el nuevo Volkswagen Tera en $34.638.641; el Chevrolet Spin con un precio de $35.116.900; el Nissan Kicks Play en $35.294.900; y el Volkswagen Polo Track en 35.404.126 de pesos.