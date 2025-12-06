Cuenta DNI: todos los beneficios de diciembre 2025

Cuenta DNI ofrece descuentos exclusivos en supermercados, farmacias, librerías y comercios de barrio durante diciembre 2025 en Buenos Aires

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, mantiene su compromiso de ofrecer alternativas de ahorro a miles de usuarios bonaerenses durante diciembre de 2025. En esta nueva etapa, la plataforma digital presenta una serie de promociones y descuentos exclusivos en una vasta red de comercios adheridos y en distintos rubros de consumo cotidiano. Las acciones responden a las necesidades de quienes utilizan la billetera para acceder a bienes y servicios esenciales, abarcando desde supermercados, farmacias, librerías y perfumerías, hasta locales de gastronomía, mercados regionales y comercios de proximidad.

A lo largo del mes, los usuarios pueden beneficiarse con rebajas en días y comercios específicos, además de cuotas sin recargo para financiar compras en sectores seleccionados. Las condiciones, topes y modalidad de aplicación de cada promoción se encuentran definidas por el Banco Provincia, que actualiza periódicamente la propuesta de la billetera virtual. Así, diciembre se convierte en una oportunidad clave para quienes buscan optimizar sus finanzas personales, aprovechando una herramienta que habitualmente otorga descuentos en comercios aliados y en diversos segmentos estratégicos del gasto familiar.

Todos los descuentos de Cuenta DNI de diciembre 2025

Descuentos en Supermercados Día

Durante todos los lunes de diciembre de 2025, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 20% de descuento en Supermercados Día. El beneficio incluye un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, siendo necesario realizar una compra mínima de $20.000. El descuento se aplica exclusivamente a los pagos efectuados a través de la billetera digital en los locales adheridos, facilitando el ahorro en la adquisición de artículos de consumo masivo y productos básicos para el hogar.

Promociones en librerías

Las librerías participan del programa con un 10% de descuento disponible los días lunes y martes, sin tope de reintegro. Esta promoción está destinada a la compra de materiales escolares, libros y otros artículos ofrecidos por los comercios adheridos. Se excluyen de esta modalidad los pagos que se realicen mediante transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito o débito, así como los pagos con código QR de otras billeteras digitales, garantizando los beneficios únicamente a través de Cuenta DNI. Asimismo, no aplica a quienes registren atrasos en el pago de sus obligaciones con el banco.

Descuentos en mayoristas: Nini y Vital

El martes se convierte en una oportunidad de ahorro en mayoristas. Nini Mayorista otorga un 15% de descuento exclusivo en sus sucursales, con un tope de $20.000 por persona y por día. Además, Vital ofrece un 20% de descuento, ajustado a un tope de $10.000 por persona y por semana y que se extiende a los días domingo. Estas promociones permiten acceder a precios más accesibles en compras voluminosas de alimentos y productos del hogar, siempre que el pago se efectúe con la billetera digital.

Supermercados: descuentos los martes y miércoles

Los martes y miércoles también están contemplados con una oferta especial en supermercados. Se brinda un 15% de descuento sobre el total de la compra, aplicable a operaciones desde $30.000, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona. Esta promoción fomenta el uso intensivo de la billetera digital para compras importantes y facilita la gestión de la economía familiar al cierre de la primera mitad de la semana. La rebaja se efectuará en los comercios adheridos que figuran en la web.

Carrefour: miércoles con descuento

Los miércoles, Carrefour presenta una propuesta sin tope de reintegro: un 10% de descuento directo en línea de caja, para compras abonadas con Cuenta DNI. Esta acción permite obtener el beneficio de forma inmediata y sin restricciones de monto, posicionando al supermercado como una de las alternativas preferidas para usuarios que buscan optimizar sus gastos semanales en alimentación y hogar.

La billetera virtual ofrece descuentos en supermercados durante el mes de diciembre (REUTERS/Agustín Marcarián)

Farmacias y perfumerías: rebajas del 10% los miércoles

Los días miércoles y jueves también son de descuentos en farmacias y perfumerías. La billetera digital aplica un 10% de rebaja, sin límite de devolución, en la compra de medicamentos y productos de higiene personal en los locales adheridos. El descuento se realiza sobre la totalidad del importe, brindando un incentivo relevante para quienes destinan parte de sus gastos mensuales a este rubro. Asimismo, no aplica a quienes registren atrasos en el pago de sus obligaciones con el banco.

Supermercados Toledo: descuento en días seleccionados

Los supermercados Toledo participan el miércoles, sábado y domingo con un 20% de descuento inmediato, sin tope de reintegro. La bonificación se aplica en el momento de realizar el pago con Cuenta DNI. Esta oferta representa una alternativa atractiva para quienes aprovechan el fin de semana para abastecerse o prefieren realizar sus compras en distintas jornadas a lo largo de la semana.

ChangoMás: 15% de descuento de jueves a sábado

De jueves a sábado, la cadena de supermercados ChangoMás ofrece un 15% de descuento en las compras realizadas con la billetera digital. El descuento se efectúa de forma automática en la línea de caja, sin límite de devolución. El beneficio tiene vigencia únicamente en las fechas mencionadas, permitiendo un ahorro significativo previo al cierre de la semana.

Gastronómicos: 30% de descuento en fecha especial

El sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, los locales gastronómicos adheridos brindan un 30% de descuento a quienes abonen con Cuenta DNI. El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por persona, válido durante la vigencia puntual de la campaña. Esta acción se enfoca tanto en salidas familiares como encuentros grupales en restaurantes y bares, ampliando las opciones de ocio con un incentivo económico. Se podrá acceder al beneficio con compras realizadas a través del QR, Clave DNI con dinero en cuenta.

Carnicerías: 35% de descuento el 20 de diciembre

El sábado 20 de diciembre, las carnicerías adheridas otorgan un 35% de descuento sobre el total de la compra, con un tope de $7.000 por persona y por fecha. La medida apunta al alivio del gasto en carnes previo a fiestas y reuniones de fin de año. El beneficio se concentra en esa jornada específica y demanda el uso de la billetera digital para hacerse efectivo.

Comercios de barrio: descuentos los viernes

Todos los viernes, los comercios de barrio y proximidad ofrecerán un descuento único. Antes del fin de semana en todo el mes, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento, con un $4.000 de tope de devolución por semana y por persona. Esta propuesta incentiva las compras en negocios pequeños, contribuyendo a dinamizar las economías locales.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento

En ferias y mercados bonaerenses, la promoción alcanza el 40% de descuento en productos frescos y regionales, con un tope semanal de $6.000 por persona. Este beneficio, disponible durante toda la vigencia de diciembre, facilita el acceso a alimentos de calidad a precios reducidos, mediante compras efectuadas con Cuenta DNI.

Tiendas Silvia: 20% de descuento sin tope

Las tiendas Silvia destacan con un 20% de descuento sin límite de devolución en productos seleccionados. Esta promoción amplia el abanico de rubros beneficiados, sumando una opción adicional para quienes prefieren realizar compras en negocios especializados, siempre a través de la billetera digital.

Cuotas sin interés en comercios adheridos

Cuenta DNI habilita la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés en los comercios participantes, aplicable a quienes hayan vinculado previamente sus tarjetas de crédito en la aplicación. El pago debe realizarse mediante QR desde la app, lo que amplía el acceso a facilidades de financiamiento para una mayor variedad de productos y servicios durante el mes de diciembre.

Las carnicerías adheridas otorgan un 35% de descuento el 20 de diciembre, con tope de reintegro, para compras realizadas con la billetera digital (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)

Cómo tener cuenta DNI

Para utilizar la billetera digital Cuenta DNI, es imprescindible cumplir con algunos requisitos básicos que definen el acceso a la plataforma. En primer lugar, la aplicación está disponible para personas mayores de 18 años, quienes deben contar con un Documento Nacional de Identidad vigente. Además, el domicilio del solicitante debe encontrarse en la provincia de Buenos Aires, lo que limita el alcance de la herramienta al ámbito bonaerense. Este criterio geográfico responde a la orientación de Banco Provincia, entidad que respalda y administra la plataforma, hacia la clientela del distrito.

La apertura de una cuenta es un procedimiento sin costo para el usuario. El primer paso consiste en descargar la aplicación oficial de Banco Provincia, disponible para teléfonos móviles compatibles con sistemas operativos habituales en Argentina. Una vez instalado, el usuario debe completar el formulario de registro, proporcionando los datos requeridos para la identificación. El proceso incluye la validación de identidad, que se realiza de manera remota y sencilla a través de la propia app, lo que reduce la necesidad de desplazamientos y agiliza el inicio de las operaciones.

El registro en Cuenta DNI es gratuito, requiere ser mayor de 18 años y residir en la provincia de Buenos Aires, sin necesidad de cuenta previa en Banco Provincia

Ya creada la cuenta, los usuarios tienen la posibilidad de asociar cuentas bancarias y tarjetas, tanto para recibir transferencias como para realizar pagos en comercios, tanto presenciales como online. El sistema permite vincular tarjetas de crédito y débito, facilitando la utilización de promociones y cuotas sin interés en los rubros adheridos. Esta funcionalidad amplía la oferta de servicios disponibles dentro de la aplicación y garantiza que los beneficios promocionales puedan aprovecharse en su totalidad. Banco Provincia remarca, además, que tanto jóvenes como adultos mayores cuentan con propuestas y campañas específicas dentro de Cuenta DNI, configurando una herramienta flexible y apta para distintos segmentos etarios de la población bonaerense.

¿Es necesario tener una cuenta en Banco Provincia para acceder a Cuenta DNI?

No es obligatorio contar con una cuenta bancaria previa en Banco Provincia para comenzar a utilizar Cuenta DNI. La billetera digital está pensada para ampliar el acceso a servicios financieros y simplificar el uso de pagos electrónicos entre la población bonaerense. Al completar el proceso de registro a través de la aplicación, el alta en Cuenta DNI se realiza de forma autónoma e inmediata, posibilitando operar con la plataforma aun sin ser previamente cliente de la entidad. Toda persona mayor de edad con domicilio en la provincia de Buenos Aires puede descargar la aplicación, registrarse y acceder a los beneficios de la billetera virtual sin tener que abrir una cuenta bancaria tradicional de antemano.