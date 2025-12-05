Cuánto se paga por la hora de limpieza en diciembre 2025: las escalas vigentes y cómo calcular el aguinaldo

La escala salarial de diciembre 2025 fija nuevos pisos mínimos para tareas domésticas, según la categoría y modalidad de trabajo

En diciembre de 2025, millones de trabajadores y empleadores del sector de casas particulares en Argentina enfrentan una actualización clave en las escalas salariales para empleadas domésticas, además de la acreditación de conceptos extraordinarios como el aguinaldo y bonos adicionales. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró una nueva negociación paritaria y estableció incrementos segmentados, sumas no remunerativas y beneficios proporcionales a las horas trabajadas y la modalidad de contratación.

El universo impactado, que supera el millón y medio de personas, contempla tareas domésticas regulares en hogares de todo el país. Las empleadas de limpieza, la categoría más numerosa y demandada, reciben desde este mes ingresos actualizados luego de la aplicación del último ajuste salarial, al tiempo que la liquidación de diciembre incluye la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y un refuerzo extraordinario a quienes superan cierto umbral de horas semanales.

Cuánto cobran los empleados de limpieza en diciembre 2025

El monto percibido por quienes se dedican a tareas de limpieza, mantenimiento del hogar y servicios generales varía según modalidad y cantidad de horas contratadas. En la quinta categoría del régimen, destinada a personal de tareas generales, los valores mínimos fijados a partir del acuerdo reciente son los siguientes:

$3.135,99 por hora con retiro

$3.383,54 por hora sin retiro

Este esquema de pagos rige para quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador. En caso de contratos mensuales, los ingresos mínimos para diciembre se ubican en:

$384.713,01 mensual con retiro

$427.821,61 mensual sin retiro

El incremento salarial del 1,3% impacta sobre estos valores y forma parte de la política de actualización progresiva que la CNTCP negoció durante el segundo semestre del año.

El aguinaldo de diciembre se calcula sobre el salario mensual más alto del segundo semestre y admite liquidación proporcional si la empleada no trabajó todos los meses (Ricardo Rubio / EUROPA PRESS)

La diferencia entre la contratación mensual y por hora

El sistema distingue entre trabajadores contratados bajo la modalidad mensual y aquellos que trabajan por horas. Quienes cuentan con un acuerdo mensual, es decir, trabajan de manera habitual para un mismo empleador, reciben un sueldo básico predeterminado que no depende de variables como el número de días u horas efectivamente prestadas cada mes.

En cambio, el personal convocado esporádicamente o con jornadas a tiempo parcial percibe una retribución variable, calculada de manera directa a partir del valor horario y la cantidad de horas trabajadas en el período de liquidación. Esta diferenciación permite una mayor flexibilidad y responde tanto a la demanda del empleador como a la disponibilidad horaria del personal.

La modalidad de jornada completa mensual garantiza estabilidad en el monto percibido, mientras que el pago por hora se ajusta según las circunstancias y acuerdos individuales. No obstante, ambos esquemas deben respetar los valores mínimos fijados por la CNTCP y los adicionales correspondientes, que incluyen la antigüedad y el trabajo realizado en zonas geográficas específicas.

Categorías y remuneraciones

El régimen de casas particulares define una estructura de categorías que establece escalas salariales diferenciadas de acuerdo con las funciones desarrolladas y la formación de cada trabajador. La grilla salarial para diciembre de 2025 contempla:

Quinta categoría: Personal para tareas generales Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Cuarta categoría: Asistencia y cuidado de personas Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

Tercera categoría: Caseros/as Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Segunda categoría: Tareas específicas Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

Primera categoría: Supervisores Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes



Además, corresponde abonar un bono no remunerativo de $14.000 a quienes desempeñan tareas más de 16 horas semanales, monto que se distribuye en los meses de noviembre, diciembre y enero.

Este esquema contempla una estructura progresiva que recompensa responsabilidades y funciones específicas. Supervisores, personal especializado y trabajadores asignados a la asistencia y cuidado de personas reciben remuneraciones superiores, reflejando el tipo de tareas y la demanda de disponibilidad.

Cómo se paga el aguinaldo a empleadas domésticas

El Sueldo Anual Complementario (SAC) constituye uno de los ingresos extraordinarios más relevantes en el calendario del personal doméstico. Este concepto, también conocido como aguinaldo, se abona en dos cuotas anuales, una en junio y la otra en diciembre.

La fórmula legal para calcular el SAC indica que corresponde el 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre anterior al pago. Por ejemplo, la liquidación de diciembre toma como referencia el sueldo más alto entre julio y diciembre.