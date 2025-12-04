Una billetera virtual ofrece descuentos de hasta 40% en diciembre 2025: cuáles son y cómo acceder

Cuenta DNI ofrece distintos descuentos todos los días de las semanas de diciembre.

La billetera virtual Cuenta DNI ofrece descuentos de hasta el 40% durante diciembre de 2025 en una amplia variedad de comercios de Argentina. Los beneficios alcanzan a supermercados, mayoristas, librerías, farmacias, perfumerías, carnicerías, comercios de barrio, ferias y mercados bonaerenses, locales gastronómicos y tiendas seleccionadas, con condiciones y topes específicos según el rubro y el día de la semana.

Cuenta DNI: descuentos en la semana

Cada día presenta oportunidades de ahorro en diferentes categorías. Los lunes, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento en Supermercados Día, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, siempre que la compra supere los $20.000. Las librerías ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro, aunque quedan excluidos los pagos realizados mediante transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito o débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Los martes, Nini Mayorista otorga un 15% de descuento con un tope de $20.000 por día y por persona, válido únicamente en sus sucursales. Ese mismo día, los supermercados ofrecen un 15% de descuento con un tope de $6.000 por semana y por persona, aplicable a compras de al menos $30.000. Vital brinda un 20% de descuento con un tope de $10.000 por persona y por semana.

Los miércoles, Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope, que se aplica directamente en la línea de caja. Farmacias y perfumerías también participan con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Además, los supermercados Toledo presentan un 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope y con aplicación inmediata en el momento del pago.

Supermercados, carnicerías, librerías y ferias son algunos de los rubros donde se ofrecen los descuentos.

Entre jueves y sábado, los supermercados ChangoMás suman un 15% de descuento, sin tope y con descuento en el momento, disponible en la línea de caja.

Descuentos especiales por fechas puntuales

Algunas promociones se concentran en días específicos. El sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, los locales gastronómicos ofrecen un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por vigencia y por persona. El sábado 20, las carnicerías participan con un 35% de descuento y un tope de $7.000 por fecha y por persona.

El viernes, los comercios de barrio otorgan un 20% de descuento, con un tope de $4.000 por semana y por persona.

Beneficios disponibles todos los días

Más allá de los descuentos diarios, existen beneficios permanentes. En comercios adheridos, los usuarios pueden abonar en 3 cuotas sin interés, siempre que hayan adherido previamente sus tarjetas de crédito y realicen el pago desde la aplicación mediante QR. Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Por último, las tiendas Silvia presentan un 20% de descuento sin tope.

Cuenta DNI renovó la lista de beneficios para diciembre de 2025.

Guía práctica para aprovechar los descuentos

Para acceder a los descuentos, en algunos casos se exige un monto mínimo de compra, como ocurre en Supermercados Día y en los supermercados los martes. No todos los medios de pago están habilitados para todas las promociones: en las librerías, por ejemplo, no se aceptan transferencias, envíos de dinero, tarjetas de crédito o débito, ni pagos con QR de otras billeteras digitales. Los topes de reintegro varían según el rubro y la promoción, y algunos descuentos se aplican en el momento del pago, mientras que otros se reintegran posteriormente.

Las personas mayores de 18 años con documento nacional de identidad válido y domicilio en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a Cuenta DNI. Para comenzar a utilizar la billetera digital, deben descargar sin costo la aplicación oficial de Banco Provincia en un teléfono móvil compatible.

Banco Provincia informó que la plataforma permite vincular cuentas, tarjetas y realizar pagos en comercios tanto presenciales como online. Además, la entidad destacó la disponibilidad de promociones destinadas a jóvenes y adultos mayores. Los comercios, por su parte, tienen la opción de sumarse a estas campañas para ofrecer beneficios a los clientes y potenciar sus ventas.

Quienes deseen consultar las promociones vigentes y los pasos para adherirse pueden hacerlo a través de los canales oficiales del banco y del sitio web de Cuenta DNI.

Para utilizar los beneficios, los usuarios deben operar a través de la aplicación de Cuenta DNI, seleccionar el comercio adherido y, en el caso de las cuotas sin interés, asegurarse de tener sus tarjetas de crédito vinculadas. El pago debe realizarse mediante QR desde la app para acceder a las promociones disponibles.