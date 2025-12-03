Fintechs vs. bancos: las billeteras dicen que las entidades tradicionales solo quieren mantener privilegios por el cobro de sueldos y jubilaciones

La Cámara Argentina Fintech negó las acusaciones de los bancos respecto a la posibilidad de cobrar jubilaciones y salarios en billeteras virtuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara Argentina Fintech rechazó el pedido de los bancos de mantener la exclusividad para los pagos de salarios y jubilaciones, una práctica vigente desde hace más de tres décadas que podría llegar a modificarse con la reforma laboral.

Según el comunicado titulado “Salarios y jubilaciones: lo que defienden los bancos tradicionales no es la seguridad, es el negocio cautivo emitido por la organización”, los cuestionamientos del sector bancario buscan sostener “privilegios que la banca tradicional quiere mantener y la libertad de elección de millones de personas en la Argentina”.

Frente a las afirmaciones de los bancos sobre la seguridad de las billeteras virtuales, la entidad destacó que “las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central” y aseguró: “El 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas”. La entidad subrayó que las billeteras cumplen exigencias de seguridad, prevención del fraude y reportes obligatorios, agregando: “Nunca hubo un caso en el que un PSP regulado no devolviera fondos a sus usuarios”.

Al mismo tiempo, consideraron que “en términos de seguridad, recibir el sueldo en una billetera o en un banco es exactamente igual, porque en ambos casos el dinero está en un banco”. En esta línea argumental, plantearon una diferencia entre ambos mecanismos al señalar que la billetera “no puede prestar la plata de sus usuarios” mientras que los bancos si lo hacen y “corren riesgos con el dinero de los depositantes.

Las fintech acusaron a los bancos de querer mantener un mercado cautivo en el cobro de sueldos y jubilaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara Argentina Fintech estimó que hay más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría con generación de rendimientos diarios frente a cuentas sueldo sin interés. “Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?”, se preguntaron.

Respecto del acceso al crédito, la entidad contestó a los argumentos bancarios sobre un supuesto riesgo a la baja en la disponibilidad de préstamos si los sueldos se depositan en billeteras. En el documento se explicó que “los fondos en billeteras permanecen depositados en cuentas bancarias; simplemente llegan al banco a través de un mecanismo distinto al tradicional”, y que el crédito digital “existe, funciona y crece, pero se da con capital propio, no con fondos de los usuarios”. De acuerdo a sus cálculos más de 6 millones de personas acceden hoy a crédito fintech.

Por otra parte, el comunicado destacó el proceso de digitalización del sistema de pagos de la Argentina: “Hoy se realizan 28 pagos electrónicos por adulto por mes”, una relación de “casi 15 a 1 frente a las extracciones de efectivo”. Atribuyó ese cambio a la masificación de las cuentas digitales y las billeteras.

En cuanto a la acusación de los bancos por la existencia de una supuesta “banca paralela”, la entidad replicó que llamarlo de esa manera “es simplemente falso”, al plantear que las billeteras “no prestan dinero de sus usuarios, no captan plazos fijos, no toman riesgos”, y que “todo el dinero está dentro del sistema bancario”.

El cofundador de Mercado Libre, Marcos Galperin (EFE/ Isaac Fontana)

Las 5 claves de la respuesta de las fintechs a los bancos

Las billeteras son seguras y están reguladas: “Las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central. El 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas.” Los argentinos ya eligieron cómo manejar su dinero: “Más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría generando rendimientos diarios vs. dejar el dinero en una cuenta sueldo a 0%. Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?” Las fintech permitieron que un sector históricamente olvidado accediera a créditos: “Más de 6 millones de personas acceden hoy a crédito fintech. Millones accedieron a un préstamo formal por primera vez. Es decir: las billeteras no restan crédito; impulsan inclusión financiera real.” No existe “banca en las sombras; todo está en el sistema financiero formal: ”Llamarlo ‘banca paralela’ es simplemente falso. Las billeteras no prestan dinero de sus usuarios, no captan plazos fijos, no toman riesgos.” Más competencia es mejores servicios para las personas: “La competencia hace mejores servicios. La libertad los hace todavía mejores. Los trabajadores y jubilados deberían poder elegir dónde cobrar su dinero: donde les rinda más, donde les resulte más fácil, donde se sientan mejor tratados.”

La Cámara Argentina Fintech sostuvo que la llegada de las fintech favoreció la mejora de los servicios bancarios. “La verdadera libertad es elegir. Restringir esa elección no protege a nadie: solo preserva un privilegio para unos pocos que existe desde hace más de 30 años. Defender la libertad no debilita el sistema financiero: lo fortalece, lo moderniza y lo hace más justo”, concluye el texto.

La crítica de los bancos a las fintechs

El texto del organismo que nuclea las billeteras virtuales surgió como una respuesta al comunicado de la Asociación de Banco Argentinos (Adeba) en la que se cuestionaba la intermediación de estas en el cobro de salarios y jubilaciones al plantear que pretenden hacerlo “sin estar regulados ni supervisados por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos que reciban o se depositen en cuentas virtuales”.

“Si bien esto beneficiaría el negocio de las billeteras virtuales sería a costa de un mayor riesgo para los empleados y jubilados, contingencias para el Estado, afectación a la generación de crédito para empresas y personas y mayor riesgo sistémico. Cabe mencionar que en el esquema actual los trabajadores y jubilados tienen la libertad transferir (a su propio riesgo), sin cargo y en forma simple sus fondos a la billetera o institución que desee, inmediatamente después de cobrar sus haberes”, advirtieron desde Adeba.

Asimismo, destacaron que las cuentas de pago de sueldos y jubilaciones son totalmente gratuitas para sus titulares y que, al existir una “fuerte competencia”, la totalidad de los bancos “pujan por lograr la preferencia de los trabajadores y jubilados, lo que se traduce en importantes beneficios y promociones”.

Javier Bolzico, presidente de Adeba

De esta manera, la entidad bancaria enumeró cinco razones por las cuales considera que los salarios y las jubilaciones deben seguir depositándose dentro del sistema financiero formal y regulado:

1. Seguridad para los asalariados y jubilados

“Solo las entidades financieras pueden ofrecer seguridad y garantía absoluta a los fondos recibidos por los asalariados”.

“Los directivos y entidades financieras son autorizados a ejercer sus roles por el BCRA a partir de una evaluación del cumplimiento de estándares de idoneidad técnica, económica y moral”.

“Casos recientes como Wenance o Sur Finanzas ponen de manifiesto la importancia de la autorización previa y supervisión posterior y continua por parte del BCRA”.

“En las últimas tres décadas ni un solo asalariado o jubilado tuvo pérdida o demora alguna sobre sus haberes, a pesar de las crisis por las que paso la economía argentina”.

2. Reducción del crédito a personas y empresas

“Cuando los fondos o depósitos de las personas se pasan del sistema financiero a las billeteras virtuales, se reduce la capacidad de generar préstamos para la economía en su conjunto”.

“Las billeteras concentran casi la totalidad de los fondos que reciben de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) -así lo publicitan- y cuando esos fondos vuelven a los bancos, lo hacen como fondos institucionales, no aptos para préstamos a mediano y largo plazo”.

“Las normas de liquidez del BCRA (LCR) exigen a los bancos que tengan un coeficiente de liquidez del 100% sobre los fondos provenientes de las billeteras a través de los FCI porque son considerados inestables”.

3. Estabilidad sistémica

“El pago de salarios y jubilaciones por fuera del sistema bancario aumenta el volumen de captación de ahorro periférico o ajeno al sistema formal y regulado, generando lo que se conoce como “banca en las sombras” o banca paralela”.

4. Libertad y gratuidad para los asalariados y jubilados

“Una vez recibidos los fondos en una cuenta segura, los asalariados tienen la libertad de enviar -a su riesgo - la totalidad o parte de su dinero a una billetera virtual, Alyc u otra institución, si así lo decide; no tienen ninguna restricción”.

5. Competencia

“Los bancos diariamente compiten para lograr ser elegidos por los asalariados y jubilados”.

“No hay un argumento de falta de competencia que avale el pago de salarios o prestaciones en entidades de menor calidad crediticia o con menor nivel de institucionalidad”.