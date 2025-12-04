Cómo es y dónde está ubicada la nueva planta a la que se muda una histórica marca automotriz de la Argentina

La nueva planta de Mercedes-Benz Camiones y Buses funciona como Centro de distribución de Repuestos desde diciembre del año pasado

La mudanza de una planta automotriz con larga historia en la Argentina marca un cambio de escala y enfoque productivo en el panorama industrial local. La nueva instalación, ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires, abarca más de 20 hectáreas y cuenta con casi 43.000 metros cuadrados cubiertos. Allí, la compañía centraliza la fabricación de camiones y buses, trasladando su operación desde su anterior predio en González Catán.

La decisión se relaciona con la necesidad de adaptar la estructura productiva a los requerimientos actuales de la industria automotriz. El predio en Zárate fue adquirido para ser destinado exclusivamente a unidades de transporte pesado. La adquisición y puesta en valor de la planta supuso una inversión inicial de 50 millones de dólares, lo que permitió construir una nave principal adecuada a las exigencias contemporáneas de la fabricación industrial.

El complejo de Zárate se distingue por su localización sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, un punto clave para el movimiento eficiente de insumos y la distribución de los vehículos terminados. El acceso directo a grandes corredores viales otorga ventajas para el abastecimiento y la salida de producto tanto hacia el mercado local como para eventuales exportaciones. La cercanía al puerto de la ciudad fortalece ese potencial logístico, ubicando a la planta en el centro de uno de los principales polos industriales de la provincia.

La nueva fábrica incluye áreas para todos los procesos principales: soldadura, pintura, montaje y logística interna. El diseño permite montar líneas dedicadas a camiones y buses, facilitando cambios organizativos ante variaciones en la demanda. La superficie cubierta del predio brinda espacio para expandir operaciones e incorporar equipamiento tecnológico adaptado a las tendencias del sector.

Las instalaciones contemplan áreas administrativas, depósitos, vestuarios y comedor. El layout distribuye los espacios para simplificar los desplazamientos internos y reducir los tiempos de cada etapa en la producción de unidades. El predio alberga también espacios verdes y sectores destinados a desarrollo futuro.

El proceso de mudanza incluye la transferencia gradual de los recursos y líneas productivas desde González Catán hacia el nuevo polo industrial, con el propósito de garantizar que no se interrumpa la fabricación de camiones y buses. La empresa apunta a que la transición resulte ordenada y sin impacto negativo para su personal, que tiene opción de trasladarse y sostener su vínculo laboral.

Esta relocalización responde a la visión de concentrar la operación automotriz más cerca de los puntos neurálgicos de la infraestructura de transporte del país. La ubicación de Zárate presenta ventajas por su integración en una red que conecta la Ciudad de Buenos Aires, el norte del Gran Buenos Aires y las principales rutas nacionales. Además, el entorno industrial de la zona ha favorecido en los últimos años el asentamiento de proveedores y socios estratégicos del sector.

El complejo fue planificado desde su adquisición como un sitio de uso exclusivo para la fabricación de vehículos pesados. La construcción de la nave principal y los edificios auxiliares siguió criterios de expansión posible para nuevas líneas de producción, según la demanda y la evolución del mercado.

La automotriz, con décadas de presencia en Argentina, utiliza este movimiento para enfocarse en los segmentos de camiones y buses, fortaleciendo su posición en un rubro donde basa gran parte de su negocio en el país y en la región. Esta orientación se traduce en la asignación de recursos técnicos, humanos y logísticos estrictamente a ese tipo de vehículos. La integración de procesos facilita la gestión de calidad, la adaptación a normas técnicas y la introducción de mejoras en tiempos reducidos.

El traslado a Zárate también habilita la posibilidad de captar nuevos proyectos industriales en una planta que prioriza la flexibilidad operativa a nivel de layout y manejo de recursos. Este aspecto es relevante para ajustarse rápidamente a cambios externos y atender pedidos que exijan una configuración distinta de líneas o volúmenes.

Las operaciones en la planta de González Catán, históricas para la automotriz, dejan paso a una estructura que se ajusta a la evolución técnica y logística reciente del sector. El predio de Zárate, preparado específicamente desde el inicio para este tipo de procesos industriales, representa un paso significativo en la estrategia fabril y de ubicación de la firma.

La mudanza contempla una puesta en marcha escalonada que buscará mantener la continuidad productiva en el país. En tanto, las nuevas instalaciones funcionan como plataforma tanto para la atención al mercado interno como para potenciales envíos internacionales en el segmento del transporte pesado.

El proceso de mudanza incluyó etapas de pruebas en línea de montaje, testeo de maquinaria, capacitación de recursos humanos e integración progresiva de las operaciones. La empresa realizó encuentros informativos con autoridades municipales y provinciales, sindicatos y proveedores, para garantizar el éxito del traslado. El cronograma definió que el traspaso de la línea principal de producción finalizara antes de fin de año, en busca de iniciar 2026 con la nueva planta plenamente operativa.

La transformación de una sede tradicional de la industria automotriz en un complejo moderno muestra la relevancia de la apuesta por infraestructura renovada y soluciones técnicas avanzadas para las necesidades de transporte del país y la región.