Una marca histórica de la industria automotriz comienza la mudanza para fabricar camiones y buses en una nueva planta

Los camiones Mercedes-Benz argentinos empezarán a fabricarse desde 2026 en la nueva planta de la marca en Zárate. Se cerró una historia de casi 75 años en Virrey del Pino, que ahora sólo producirá la Van Sprinter

Por tener distinto tipo de uso pero la misma necesidad de reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente, Mercedes-Benz fue una de las últimas empresas de la industria automotriz mundial en separar su división de vehículos livianos y pesados. Lo hizo en 2021 a nivel global, y así quedó Mercedes-Benz Group AG para autos y Vans, y Daimler Truck AG para la división de vehículos pesados para transporte de cargas y pasajeros.

Naturalmente, en la Argentina sucedió lo mismo, lo que dio nacimiento a Mercedes-Benz Camiones y Buses, que este 1° de diciembre cumple 4 años de vida como empresa independiente. Sin embargo, a nivel local sucedió algo particular ante la separación de ambas divisiones de Mercedes-Benz, ya que ambas compartían su producción en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, la histórica fábrica de Virrey del Pino, en la zona suroeste del Gran Buenos Aires.

En función de optimizar la operación de vehículos pesados, en 2023 comenzó a construirse en Zárate la nueva fábrica de Mercedes-Benz Camiones y Buses, que se inaugurará el próximo año, aunque desde fines de 2024 ya funciona como Centro Logístico de Autopartes y Repuestos que abastece a la red nacional de 45 puntos de atención.

El último camión Mercedes-Benz salió de la línea de producción de Virrey del Pino coincidiendo con los 4 años de vida de la nueva compañía

Por ese motivo, coincidentemente con el aniversario de la creación de esta nueva compañía, este lunes 1° de diciembre, oficialmente se da por finalizada la actividad fabril en Virrey del Pino, dando inicio a la mudanza del herramental hacia la nueva planta.

Casi 75 años de historia

Este es el fin de una era de más de 74 años durante los cuales la marca alemana tuvo su centro de producción nacional concentrado en esa simbólica fábrica que lleva el nombre del automovilista argentino más exitoso de todos los tiempos, Juan Manuel Fangio, quien ganó dos de sus cinco títulos con Mercedes-Benz. En Virrey del Pino se fabricó el primer camión Mercedes-Benz y se produjeron camiones y chasis de buses que todavía recorren todo el país.

En la nueva planta de Zárate, ubicada estratégicamente cerca del puerto, inicialmente se producirán los modelos de camiones Accelo y Atego, los chasis de buses OH y OF, y la línea de repuestos REMAN. Para esta operación, la compañía realizó una inversión total de USD 110 millones en los últimos tres años.

La nueva planta de Mercedes-Benz Camiones y Buses funciona como Centro de distribución de Repuestos desde diciembre del año pasado

La ubicación no solo representa una ventaja por su proximidad de la Terminal Zárate 1, sino una ventaja operativa para la circulación de unidades pesadas a nivel nacional, ya que está instalada sobre la Ruta Nacional 9, una de las principales vías de conexión con el interior, lo que permite ahorrar tiempo y recursos que anteriormente afectaban la eficiencia de hacerlo desde Virrey del Pino, tanto fuera para ingresar unidades importadas como para trasladar las de producción nacional.

“Con el traslado de nuestras operaciones a Zárate, estamos escribiendo un nuevo capítulo en el futuro de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Argentina. Este nuevo centro industrial nos permitirá producir con mayor eficiencia y tecnología. Nos guía nuestro propósito de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento. Nuestra ambición es construir la mejor empresa de camiones y buses y continuar liderando el mercado argentino”, afirmó Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Por su lado, Denis Güven, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses para América Latina, señaló que “Tenemos una exitosa historia que nos enorgullece en Argentina, el primer país en recibir a Mercedes-Benz fuera de Alemania. Y esto es solo el comienzo. La inauguración del nuevo centro industrial en Zárate, resultado de una inversión de USD 110 millones, es prueba de un futuro prometedor. En esta planta, produciremos camiones y chasis de buses de alta calidad, y seguiremos ofreciendo los mejores vehículos pesados y servicios en los que confían nuestros clientes sudamericanos”.