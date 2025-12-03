Cuáles son los autos más novedosos del cupo de híbridos y eléctricos que habilitó el Gobierno para 2026

Para el segundo año del cupo se registraron 135.670 pedidos de autos importados híbridos y eléctricos. REUTERS/File Photo

Con un pedido que casi llega a las 136.000 solicitudes, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía tuvo un exhaustivo trabajo de más de 45 días para determinar la asignación del cupo de los 50.000 autos híbridos y eléctricos que entrarán al país en 2026 con la exención del pago de arancel de importación extrazona del 35 por ciento.

En total, entrarán 71 modelos correspondientes a 32 marcas distintas, aunque algunas de ellas son submarcas de otras que ya estaban en el cupo de este año. Sin embargo, lo que más llama la atención de los listados de vehículos que fueron asignados es que la abrumadora mayoría son autos fabricados en China, lo que marca la tendencia mundial de bajo costo de producción en ese país, que permite a muchas marcas tener modelos por debajo de los USD 16.000 FOB como exige el programa del Gobierno.

De los 50.000 autos asignados, 19.280 quedaron para las fábricas instaladas en Argentina y 30.720 para los importadores. Pero entre los primeros, al menos 14.000 son autos chinos también, ya que en ese país se fabrican el Ford Territory, los Leapmotor C10 y B10, y los Chevrolet Spark EUV y Captiva PHEV. Sólo quedan con procedencia de Europa y Corea el Fiat 600 Hybrid, los Citroën eC3 y C4 Hybrid y el Renault Arkana Mild-Hybrid.

Stellantis ahora sí traerá dos modelos eléctricos e híbridos enchufables a través de los B10 y C10 Reev. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Entre los modelos que entrarán del lado de los importadores, casi todos son chinos, salvo 1.099 unidades que corresponden al cupo de Suzuki y Volkswagen que se fabrican en Japón y Alemania respectivamente, con lo cual quedan 29.621 que serán de origen chino. La suma es aproximadamente de 43.000 autos que se fabrican en China, es decir el 86% del cupo total.

Marcas y modelos novedosos

Muchos de los autos que llegarán el año próximo dentro de este programa del Gobierno serán los mismos que vinieron en 2025 con la primera licitación. Sin embargo, hay algunas marcas nuevas y modelos novedosos de sellos que ya habían participado del cupo de este año.

Dentro de las marcas generalistas más conocidas, Suzuki traerá el Swift Hybrid pero también sumará el Suzuki Across, que no es otro auto que un Toyota RAV4 con las insignias de Suzuki, y que tiene una versión híbrida con la que entrarán al cupo argentino. Un modelo que Toyota empezará a importar para venta convencional en 2026, pero que estará fuera del cupo porque su precio es superior a los USD 16.000 FOB. La diferencia con el Suzuki se podrá conocer cuando lleguen los Across al mercado, para entender cómo se llegó al precio en este último caso.

Al ser propietaria parcial de Suzuki, Toyota puede utilizar su plataforma de RAV4 para hacer un modelo de la otra marca japonesa: el Suzuki Across hýbrid

El caso del modelo autorizado para Volkswagen es el ID.3, el mismo que la filial argentina presentó en 2022 pero decidió no traer a Argentina por el momento, y que será importado por una empresa autopartista ajena a la marca llamada Ramseramse SA. De todos modos, se le asignaron sólo 6 unidades, lo que permite presumir que serán para uso propio y no para comercializar.

Stellantis traerá dos modelos de Leapmotor, el B10 Reev y el C10 Reev, dos SUV de segmento B y C que tienen versiones 100% eléctricas e híbridas enchufables de rango extendido (Reev) que les permite alcanzar los 1.200 km de autonomía. Además, incrementará la participación del Fiat 600 Mild-Hybrid presentado algunos meses atrás.

Pero, sin dudas, las mayores novedades provienen de las marcas chinas. Se sumaron para 2026 algunos modelos especiales como el Zhidou Rainbow, un pequeño auto urbano de sólo 27CV de potencia en su versión más accesible, que entra justo en las exigencias técnicas del programa de exención impositiva que establece un peso mínimo de 400 kg sin batería y una potencia superior a los 20 CV.

Uno de los modelos más llamativos es este auto urbano Zhidou Rainbow que está levemente por encima de los requerimientos mínimos de peso y potencia del cupo

Otra marca nueva es Forthing, que es una submarca de Dongfeng, que presentará tres modelos distintos, entre los cuales llama la atención el MP4 Hybrid, que es un MPV (vehículo multipropósito en inglés) con tres filas de asientos y una forma que se ve poco en el mercado desde la desaparición de las rurales ante el surgimiento de los populares SUV.

La familia Belcastro, importador actual de BAIC, traerá otras dos marcas llamadas ArcFox y Skywell, con una propuesta de SUV compactos en el primer caso con foco especial en el T1, y de SUV grandes en el segundo, donde se destaca el HT-i como una opción electrificada de un vehículo de gran porte.

El ArcFox T1 llegará con un volumen alto de unidades. Es un SUV 100% del grupo BAIC

El año próximo llegará también otra de las marcas que se esperaba por su posicionamiento internacional, como es Xpeng, que junto a Soueast tienen habilitado un cupo para importar modelos muy disímiles, aunque llamando la atención con un SUV grande llamado Soueast S07 que también llama la atención para ser un vehículo que entra debajo del radar de los USD 16.000.

Lista de espera

Este año “se cayeron” 9.856 autos que habían recibido el cupo pero no pudieron cumplir con los requisitos técnicos y administrativos, o desistieron ante la imposibilidad de llegar al precio máximo de importación establecido por la reglamentación.

El que más llamó la atención fue el cupo de 5.006 autos que había recibido Volt SRL, que anunció la llegada del Enoreve ME5 híbrido enchufable, pero hubo otros casos como los Leapmotor C10 que traería Stellantis, el Alfa Romeo Junior de Belcastro o el Hyundai Inster del importador oficial, que tuvieron renuncia por parte de las empresas.

El Hyundai Inster fue uno de los autos que renunció a su cupo 2025 porque no llegaba al precio máximo de USD 16.000 FOB. Las marcas chinas no tienen ese problema

La reasignación de ese remanente generó ciertas urgencias porque los autos tienen que entrar al país antes del 31 de enero próximo, por lo cual hubo que verificar quiénes tenían la posibilidad de hacerlo en tiempo y forma.

Los seleccionados fueron Forthing con 26 unidades, Haval con 800, Changan 400, Chery 1.187, DFSK 461, e el importador de Volkswagen 3, BYD 1.596, Arcfox y BAIC 3.622, y Bestune y Skywell con 1.788 vehículos.

Para evitar una situación similar el año próximo, ya se estableció la lista de espera para acceder a vacantes que puedan surgir. Esa lista está compuesta por 85.677 unidades de 51 distintos modelos de autos. Los primeros 10 que podrán acceder a cupos remanentes son el JMEV EvEasy (206 unidades), BYD Dolphin Mini (1.286), Suzuki Swift (487), MG3 (2.338), BYD Dolphin G (1.711), BYD Dolphin (873), Chery Tiggo 2 (72), ArcFox T1 (2.381), BAIC EU5 (381) y DFSK Glory 500 (389 unidades).