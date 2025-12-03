Caputo: “No vamos a salir a comprar divisas como loquitos para tener un dólar alto y probar que somos competitivos”

El ministro de Economía, Luis Caputo confirmó que están negociando con bancos internacionales un préstamo entre USD 7.000 y USD 8.000 millones.

De cara a los vencimientos de 2026, y en medio de las negociaciones por otra asistencia financiera, ahora por parte de bancos internacionales por entre USD 6.000 y USD 7.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante los principales empresarios del país y les anticipó qué va a pasar con el tipo de cambio y la acumulación de las reservas. Y su postura sobre la política industrial que exigen algunos.

“No vamos a salir a comprar dólares como loquitos para tener un dólar alto y probarle al mundo que somos competitivos”, destacó Caputo, durante el discurso que ofreció este miércoles en el clásico almuerzo que organiza habitualmente el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el Palacio Alvear.

Antes de subir al escenario, cerca de la 13.30, Caputo se reunió en privado con los empresarios que integran el Grupo de los 6 (G6). Está compuesto por los presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss; de la UIA, Martín Rappallini; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Adelmo Gabbi; de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman; de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; y de la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA), Javier Bolzico. También participaron el canciller, Pablo Quirno, y dos de sus asesores, Federico Furiase, y Felipe Núñez. Según pudo saber Infobae, solo hablaron con el ministro un par de palabras y se tomaron una foto por el protocolo.

“La mejor política industrial es la estabilización”, deslizó el ministro de Economía al retirarse del evento. Una declaración que se da luego de que uno de los empresarios más importantes del país, como lo es el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, pidió en la Conferencia Industrial que se empiece a discutir en qué somos competitivos y en qué no ante la apertura de las importaciones.

“Estamos hoy por hoy en el mejor momento de este mandato. El elemento distintivo de por qué esta vez es diferente es porque es la primera vez que hay una decisión política de llegar a un orden macroeconómico”, destacó el ministro en el inicio de su presentación.

Pero el ministro no omitió hablar de los cuestionamientos al régimen cambiario, que ahora se centran en la falta de acumulación de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “El tema que están instalando ahora es que es imposible acumular reservas. Pareciera que si no compramos USD 8.000 millones en las próximas 24 horas, Argentina entra en un problema”, sostuvo y que quienes hacen esa crítica le están hablando al equipo que más lo hizo. Pero remarcó que muchas se fueron por el pago de deuda internacional", afirmó.

Respecto a cómo el equipo económico va a comprar reservas, el ministro puntualizó que va a depender de la demanda del dinero y la profundidad del mercado de cambios. “Vamos a seguir con el esquema de bandas, alguno creerá que se puede flotar libremente y es oponible (...) El objetivo es comprar dólares sin tener que esterilizar esos pesos (...). Queremos ir comprando dólares en la medida que la demanda de dinero lo permita”, destacó.

Pero no se quedó ahí, sino que hizo proyecciones de cuánto se podría comprar. “Si te empieza a ir medianamente, sería razonable que la demanda de dinero crezca un punto del Producto Bruto Interno (PBI), tal vez dos, lo que significaría entre USD 7.000 a USD 20.000 millones que nos permitiría comprar”, afirmó aunque debería ser más por la cuenta capital.

Nuevo préstamo

Respecto a la publicación del Wall Street Journal, sobre que se había caído la negociación por un préstamo de bancos norteamericanos por USD 20.000 millones, el ministro aseguró que ese escenario tiene una probabilidad cero. Aunque confesó que durante las conversaciones por el swap en paralelo hablaban con Estados Unidos y otros dos países hablaron para concretar este otro préstamo.

“Los bancos nos han ofrecido la colaboración. Veremos cuanto de eso, si tomamos USD 1.000 millones, USD 2.000 millones o USD 3.000 millones. Veremos porque creemos que en los próximos meses o semanas va a haber una compresión fuerte del riesgo país”, aseguró.