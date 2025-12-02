Santa Fe saldrá esta semana a colocar un bono en Nueva York: buscan USD 500 millones

Luego de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires colocara USD 600 millones en los mercados internacionales, a una tasa favorable del 7,8%, la provincia de Santa Fe quiere replicar la operación, a pesar de que al equipo económico nacional que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, no le gusta.

Según pudo saber Infobae, la provincia de Santa Fe se encuentra trabajando en una posible operación de financiamiento mediante la emisión de un bono en dólares bajo legislación de Nueva York. El instrumento tendría una duración promedio de 7,5 años y ya cuenta con la calificación internacional emitida por las calificadoras Fitch y Moody’s.

“Entre el lunes y el miércoles de esta semana, el equipo económico de la Provincia llevará a cabo reuniones de roadshow con inversores potenciales. Se prevé que hacia finales de la semana se realice la licitación del libro de órdenes”, destacaron fuentes oficiales de la gobernación. Y que la cifra que buscaría colocar el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Economía, Pablo Olivares, sería de USD 500 millones.

Pero en el equipo económico que conduce Caputo prefieren que Santa Fe no salga a colocar bonos. “Ojalá que no”, contestó un alto funcionario a Infobae cuando se lo consultó respecto a la próxima salida de Santa Fe. “¿Dónde se vio en el mundo que las provincias salgan a tomar deuda? No son generadoras de dólares y en la mayoría de los casos después terminan reestructurándola”, comentó mientras intentaba recordar qué provincia en la historia pagó en tiempo y forma.

El comentario resulta contradictorio, ya que el propio presidente Javier Milei festejó la salida de CABA, que emitió una nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, a una tasa de 7,8 %, una de las más bajas de su historia crediticia y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. “Felicitaciones Jorge Macri por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!“, escribió en la red social X.

“Santa Fe es, junto con CABA, son los únicos distritos que nunca defaultearon ni reestructuraron deuda en toda su historia”, explicaron desde el entorno de Pullaro. Y agregaron que es una de las provincias con menor deuda del país y viene de pagar este año servicio por casi USD 92 millones con recursos propios.

