Economía

Santa Fe saldrá esta semana a colocar un bono en Nueva York: buscan USD 500 millones

Fuentes de la provincia confirmaron a Infobae que esperan que la licitación del libro de órdenes se concrete a finales de esta semana. Qué piensa el equipo económico nacional sobre esta operación

Guardar

Luego de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires colocara USD 600 millones en los mercados internacionales, a una tasa favorable del 7,8%, la provincia de Santa Fe quiere replicar la operación, a pesar de que al equipo económico nacional que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, no le gusta.

Según pudo saber Infobae, la provincia de Santa Fe se encuentra trabajando en una posible operación de financiamiento mediante la emisión de un bono en dólares bajo legislación de Nueva York. El instrumento tendría una duración promedio de 7,5 años y ya cuenta con la calificación internacional emitida por las calificadoras Fitch y Moody’s.

“Entre el lunes y el miércoles de esta semana, el equipo económico de la Provincia llevará a cabo reuniones de roadshow con inversores potenciales. Se prevé que hacia finales de la semana se realice la licitación del libro de órdenes”, destacaron fuentes oficiales de la gobernación. Y que la cifra que buscaría colocar el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Economía, Pablo Olivares, sería de USD 500 millones.

Pero en el equipo económico que conduce Caputo prefieren que Santa Fe no salga a colocar bonos. “Ojalá que no”, contestó un alto funcionario a Infobae cuando se lo consultó respecto a la próxima salida de Santa Fe. “¿Dónde se vio en el mundo que las provincias salgan a tomar deuda? No son generadoras de dólares y en la mayoría de los casos después terminan reestructurándola”, comentó mientras intentaba recordar qué provincia en la historia pagó en tiempo y forma.

El comentario resulta contradictorio, ya que el propio presidente Javier Milei festejó la salida de CABA, que emitió una nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, a una tasa de 7,8 %, una de las más bajas de su historia crediticia y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. “Felicitaciones Jorge Macri por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!“, escribió en la red social X.

“Santa Fe es, junto con CABA, son los únicos distritos que nunca defaultearon ni reestructuraron deuda en toda su historia”, explicaron desde el entorno de Pullaro. Y agregaron que es una de las provincias con menor deuda del país y viene de pagar este año servicio por casi USD 92 millones con recursos propios.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Santa FeBonosDeudaMaximiliano PullaroLuis Caputoúltimas noticias

Últimas Noticias

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 2 de diciembre

El billete al público continúa a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Pese al pago de Bopreal, las reservas crecieron en USD 1.462 millones, a USD 41.776 millones

Dólar hoy en vivo: a

ARCA modificó el régimen del IVA para los venden en plataformas digitales: quiénes deberán pagar a partir de ahora

El organismo redefinió las condiciones para definir la habitualidad de quienes el comercio electrónico de bienes o servicios. Con ello se determinará la aplicación del Impuesto al Valor Agregado

ARCA modificó el régimen del

La importación de lavarropas se multiplicó por diez en el último año: qué pasó con los precios

El ingreso de bienes del exterior suma presión sobre la industria local, en la que varias fábricas comenzaron a cerrar o a implementar planes de crisis

La importación de lavarropas se

Accidentes de trabajo: la “industria del juicio” se acerca a un pico de demandas que se concentran en 9 provincias

Un informe privado detectó un fuerte crecimiento de los expedientes judiciales desde 2020, cercano al pico de 2017. Cómo es el accionar de los juzgados provinciales y los peritos que complica la situación de los juicios por accidentes y enfermedades laborales

Accidentes de trabajo: la “industria

Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de diciembre 2025 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales

El organismo previsional publicó el cronograma completo para el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. De cuánto será el aumento de los haberes en el último mes del año

Cuándo cobro Anses: el calendario
DEPORTES
“Todo a su tiempo”: la

“Todo a su tiempo”: la frase sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors que generó revuelo en el Xeneize

“Dame agua bendita”: el secreto de Facundo Cambeses para ser el héroe de Racing en la tanda de penales contra Tigre

Los mejores memes del triunfo de Racing a Tigre: de los goles errados de Maravilla Martínez a la hora que terminó el partido

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

TELESHOW
La sorpresa navideña de la

La sorpresa navideña de la China Suárez a sus hijos en su reencuentro en Turquía: “¿Cuánto les costó hacer esto?"

Maxi López comparó a la China Suárez con su mujer: “Mi Daniela es 10 veces más”

Lissa Vera habló de los rumores de su salida de Bandana: tensiones internas y la duda sobre el futuro del grupo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

INFOBAE AMÉRICA

Detuvieron a la ex jefa

Detuvieron a la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini por presunto fraude en contratos de la UE

Rematarán el apartamento de Punta del Este en el que cumple prisión domiciliaria una imputada por la megaestafa ganadera

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti recordó que tuvo 20 peleas “a las trompadas” en el Congreso

Uruguay espera que el regreso de la DEA a Bolivia permita avances en la búsqueda del prófugo Sebastián Marset

A horas de la reunión con Witkoff, Putin se mostró con uniforme militar y anunció la toma de una ciudad clave en Ucrania