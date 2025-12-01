Cuál es el lejano destino que recibe mayoría de las crecientes exportaciones de yerba mate de la Argentina

Economía

La yerba mate argentina alcanzó entre enero y septiembre el mayor volumen exportado para ese período (Shutterstock)

La yerba mate consolidó en 2025 una dinámica que la posiciona cerca de alcanzar un récord histórico de exportación. Con 39.483 toneladas enviadas al exterior entre enero y septiembre, el complejo registró el mayor volumen para ese período desde que existen datos comparables. Según información publicada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “esto representa un nuevo máximo histórico en cantidades exportadas para ese período y un potencial récord exportador para la yerba en 2025”.

La tendencia se sostiene por una demanda firme en mercados tradicionales y por el ingreso gradual de nuevos destinos. El desempeño exportador contrasta con los movimientos de precios internacionales: si bien el volumen aumentó 23,3% interanual, el valor exportado creció solo 8,3% debido a la baja en las cotizaciones externas. Así, entre enero y septiembre la yerba mate acumuló ingresos por USD 78,6 millones, nivel todavía inferior al máximo nominal alcanzado en 2015.

El mercado externo volvió a estar liderado por Siria, destino que concentró el 64% de las exportaciones en los primeros nueve meses del año, de acuerdo con datos del Indec. Chile se ubicó en segundo lugar, con el 13%, mientras que España ocupó la tercera posición con el 6%. La amplitud de destinos también se mantuvo elevada: en 2024 la yerba mate argentina llegó a 50 países, entre ellos China, India, Estados Unidos, Corea del Sur, México, Israel, Australia, Turquía y Noruega.

En cuanto al formato de exportación, la mayor parte del valor comercializado —cerca del 57%— correspondió a yerba en bolsas de 50 kilos. Un 29% se despachó en presentaciones orientadas a la venta minorista, entre 250 gramos y 2 kilos. Dentro de este segmento, los paquetes de 250 gramos fueron los que representaron el mayor valor exportado.

Mientras las exportaciones se encaminan a un año excepcional, el consumo interno también muestra una recuperación. Con un promedio histórico de seis kilos anuales por persona, la demanda interna creció 7% entre enero y septiembre frente al mismo período del año previo. De acuerdo con el informe, “el consumo interno revierte parcialmente la caída de 2024 y vuelve a ubicarse en línea con los promedios históricos”.

Crecimiento del mercado internacional

La posibilidad de que 2025 cierre con un máximo exportador se vincula también con la expansión del mercado internacional de yerba mate, especialmente en la Unión Europea. Argentina se mantiene como principal proveedor global y Siria como mayor importador, aunque el crecimiento más acelerado se observa en países europeos, donde la bebida se incorpora a la categoría de productos funcionales. Desde comienzos de los 2000, las importaciones de la Unión Europea se multiplicaron por cuatro.

Según la BCR, España, Alemania y Países Bajos son los principales compradores dentro del bloque si se considera el volumen. En cambio, al medir en valor, Irlanda ocupa el primer lugar. Según se expuso en un webinar de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la expansión responde a “un cambio profundo en los hábitos de consumo”, que priorizan alimentos orgánicos, funcionales y naturales. En ese contexto, la yerba mate se posiciona como alternativa al café y a bebidas energéticas.

El mismo encuentro destacó que en Europa los consumidores más activos se dividen en dos grupos: adultos mayores de 60 años, vinculados al interés por los antioxidantes y la salud cardiovascular, y jóvenes que valoran su aporte de energía y su impacto en el rendimiento físico.

Productores de Misiones plantean que los precios de mercado no cubren los costos mínimos de producción.

“El desafío actual… no está únicamente en ganar presencia comercial, sino en adaptarse a los códigos culturales y a las expectativas del consumidor europeo, interesado especialmente en cuestiones de sostenibilidad y origen”, remarcaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario. En ese marco, la competitividad dependerá de la capacidad de alinear la oferta con estas tendencias globales y de sostener la identificación del producto con prácticas ambientales y trazabilidad.

Tensiones en la producción local

La proyección internacional convive con tensiones en la base productiva, particularmente en Misiones. Allí se concentran las principales críticas al decreto 812/2025, que establece que el Instituto Nacional de la Yerba Mate no podrá fijar normas que generen distorsiones de precios ni barreras de entrada y que tampoco podrá intervenir en la interacción entre oferta y demanda.

Los productores sostienen que los valores actuales del mercado no cubren los costos mínimos de elaboración y cosecha. La preocupación se vincula a una cadena intensiva en mano de obra, estructurada en tres etapas: producción primaria, primera industrialización —donde se obtiene la yerba canchada— y molienda fina con fraccionamiento, luego de un estacionamiento de entre 6 y 24 meses.

La posibilidad de un récord en 2025 se enmarca así en un doble escenario: por un lado, el crecimiento sostenido del mercado externo y la recuperación del consumo interno; por el otro, las dificultades que enfrentan los productores en un contexto de precios que consideran insuficientes. Entre ambos factores se definirá la dinámica de una de las principales economías regionales del noreste argentino.

