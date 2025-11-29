La Bolsa porteña vivió su semana de euforia con una suba de 10% y muy cerca de su récord histórico

La tónica alcista en Wall Street respaldó la mejora de los activos argentinos.

Aunque en el mercado de cambios se advirtió cierta presión al alza para el dólar -que subió en cuatro de los cinco días operativos-, la divisa se mantuvo a 4% del techo de las bandas, mientras que los activos bursátiles consolidaron sus precios en dólares más altos desde mayo.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires alcanzó el último viernes los 3.026.469 puntos, para anotar una suba de 9,6% en pesos y de 5% en dólares, según la cotización del “contado con liquidación” y en sintonía con la suba promedio de los ADR argentinos en Wall Street.

En noviembre el panel de acciones líderes terminó casi “plano”, con un alza de 0,8% en pesos, aunque cerca del récord histórico nominal de 3.181.450 puntos del 3 de noviembre.

Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

Los bonos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 1,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó tres unidades para la Argentina, en los 648 puntos básicos.

“Ni el revés electoral del oficialismo en Provincia de Buenos Aires ni la volatilidad de tasas lograron frenar el nivel de actividad. La economía volvió a expandirse en septiembre con el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC) avanzando 0,5% respecto de agosto. El indicador mostró nuevamente señales claras de mejora y creció 5% frente al mismo mes del periodo pasado. De esta forma, encadena su tercer incremento consecutivo y acumula 5,2% en lo que va del año”, indicó GMA Capital.

“Los precios de los activos se mueven con expectativas, no con hechos: las ganancias se logran con probabilidades, no con materializaciones. En este marco, todavía sin conocer el ‘paquete de reformas’ que presentará el gobierno en el Congreso, entendemos que buena parte de su aprobación se descuenta en el precio de los activos argentinos. En sentido contrario, si éste no pasara, sería probable que las variables financieras sufran algún tipo de ajuste. Así, hará falta ‘algo más’ para que el riesgo país caiga en zona de financiamiento”, evaluaron los analistas d ela gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Los analistas de IEB explicaron que un riesgo país que no cede de la zona de los 650 puntos obedece a “la dilatación de los anuncios respecto a la forma en que se implementarán los pagos de deuda a afrontar en enero 2026 o incluso sobre planes de recompra de los mismos”.

A ello “se agregó la desmentida del ministro Luis Caputo respecto a que se hubiese considerado un potencial rescate con bancos internacionales de magnitud de USD 20.000 millones”, acotaron desde IEB.

Para los expertos de MegaQM, se trató de “una semana desafiante para el manejo de la liquidez. El BCRA bajó la tasa de referencia la semana pasada, ya que pasó de pagar 22% de Tasa Nominal Anual en la rueda de simultáneas a 20%. Lo hizo para ayudar al Tesoro con el ‘rolleo’ (renovación) de los vencimientos de deuda en pesos”.

“La licitación del miércoles 26 era desafiante, porque vencían títulos dollar linked que habían perdido atractivo. Además vencían bonos que eran utilizados para integrar encajes, cuya existía también acababa. Por eso el BCRA flexibilizó algunas normativas de encaje (el porcentaje de integración diario), pero extendió el vencimiento del canje especial que vencía a fin de mes. Con esas política conjuntas con el BCRA, el Tesoro logró ‘rollear’ más del 95% de los vencimientos que tenía esta semana y que alcanzaban a $14,5 billones. Con eso la liquidez se mantendrá estable la semana próxima", consideró MegaQM.

El dólar mayorista quedó a $1.451,50, para redondear una semana en la cual avanzó 26,5 pesos o 1,9 por ciento. Asimismo en noviembre ganó 6,50 pesos entre puntas, apenas 0,5 por ciento. El BCRA fijó un techo del régimen de bandas cambiarias en los $1.509,98, ahora 58,48 pesos o 4% por encima del tipo de cambio oficial.

El dólar al público ganó 25 pesos (+1,7%) a $1.475 para la venta en el Banco Nación, el mismo valor con el que terminó el mes de octubre. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras quedó negociado a 1.487,59 para la venta (alza semanal de $37,53 o 2,6%) y a $1.436,14 para la compra.

El dólar blue, a $1.435 para la venta ganó en la última semana diez pesos o 0,7%, mientras que a lo largo de noviembre anotó una pérdida de diez pesos, para quedar como el más barato entre todas las franjas del mercado.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central finalizaron noviembre en USD 40.314 millones, con un descenso de USD 607 millones (-1,4%), principalmente por movimientos técnicos de los bancos propios de fin de mes. Estas divisas se reintegrarán a reservas con el inicio de diciembre.

“Es cierto que en estas semanas el Gobierno, si bien no compró muchos dólares (menos de USD 300 mm entre la elección y el jueves), sí aprovechó para bajar las tasas y reducir la exposición de privados al dólar oficial (cayó USD 6.000 millones desde la elección, contando futuros y Dólar linked). Pero no es menos cierto que casi no se compraron reservas en un mes en el que entre provincias y corporativos emitieron USD 4.200 millones offshore, algo que no se va a repetir siempre", evaluó la Consultora 1816.