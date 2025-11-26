Economía

La economía sufrió menos de lo esperado en los meses preelectorales y el año finalizaría con un crecimiento del 4,5%

El tercer trimestre cerró con una mejora de 0,5% respecto al anterior y la actividad tocó un nuevo pico en septiembre. Con menos incertidumbre política, más dólares y crédito, también mejoran las perspectivas para 2026

Guardar
La minería fue uno de
La minería fue uno de los sectores que impulsó el crecimiento de la actividad económica en septiembre. REUTERS/Lucila Sigal

Al revés de lo que se venía vaticinando, la economía no solo no cayó en el tercer trimestre sino que consiguió un leve repunte. En ese período, la expansión fue de 0,5% y, de esta manera, se evitó una recesión “técnica” luego de la leve caída de la actividad registrada en el trimestre anterior.

La mejora de la economía sorprendió porque la situación financiera había mostrado un notable deterioro, con presión cambiaria, fuerte suba de las tasas de interés y una mayor morosidad crediticia. Además, hubo un importante crecimiento del riesgo país y una caída en el precio de las acciones argentinas. Todo esto ocurrió justamente en la previa a las elecciones legislativas, mientras que en septiembre se había votado en la provincia de Buenos Aires.

Puntualmente en septiembre, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) creció 0,5% contra el mes anterior y 5,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Dos consultoras, ACM y LCG, coincidieron en revisar al alza el pronóstico de crecimiento para el 2025. Del 3,9% que estimó el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM), que difunde el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ahora consideraron que el año en curso terminará con una suba de 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Pero podría ser incluso mayor si la economía acelera en estos últimos meses.

La actividad económica creció 0,5%
La actividad económica creció 0,5% en septiembre respecto a agosto.

“Se sostiene el buen desempeño de los sectores vinculados al comercio exterior, tales como la agricultura y la explotación de minas y canteras, sumado a la buena performance de la intermediación financiera, especialmente en los bancos”, explicaron en ACM.

La actividad se había estancado en marzo y parecía que no podía salir, pero los datos de los últimos meses exhibieron otra realidad. El nivel de septiembre marca un nuevo pico en nivel de actividad.

La mejoría económica, sin embargo, sigue siendo heterogénea entre los distintos sectores. Hay rubros que emplean mucha gente que siguen sin poder recuperarse, como sucede con la industria manufacturera, que presenta una caída interanual del 1%.

“Si se deja de lado la incidencia de los sectores más dinámicos como agro, minería, intermediación financiera, el crecimiento se habría reducido a 2% en septiembre y a 3,1% en 9 meses”, destacaron desde LCG.

Pesca e Intermediación Financiera fueron
Pesca e Intermediación Financiera fueron los sectores que más crecieron en el último año.

“Según el último REM, la estimación para 2025 retrocedió desde niveles cercanos al 5,2% hacia un nivel en torno al 3,9%, mientras que para 2026 se ajustó del 3,5% al 3%. Sin embargo, de mantenerse este nivel actual, la actividad económica registraría un crecimiento de 4,5% durante el 2025”, agregaron.

Cuando faltan solo tres meses para completar el año, todo indica que la economía mostrará un nivel de crecimiento que se acerca a las expectativas que había a inicios de 2025.

Ahora todas las miradas se centran en lo que podría en 2026. Con esta revisión al alza de la actividad, el arrastre estadístico para el año siguiente estaría en el orden del 1% y la expectativa es que la economía muestre otro año de expansión vigorosa. Todo esto se da a partir de la baja de la inflación, estabilidad cambiaria, fuerte ingreso de dólares de la cosecha y eventualmente el regreso de Argentina a los mercados. Economistas como Fernando Marull estiman que el PBI podría crecer 4,7% en 2026.

Sin embargo, otros prefieren ser más cautos. Desde LCG proyectaron “una recuperación tibia, concentrada en pocos sectores como petróleo, minería y agro”. En ese escenario, el derrame de esta expansión al consumo masivo sería muy modesta y tampoco habría mucha generación de empleo, ya que se trata de sectores que utilizan poca mano de obra.

Temas Relacionados

Actividad económicaEconomíaEMAEÚltimas noticiasEconomía-ArgentinaIndecRiesgo país

Últimas Noticias

El Foro Económico Argentino-Israel repasó las posibilidades de crecimiento en el comercio bilateral

Representantes de ambos países analizaron opciones para ampliar las inversiones privadas, el intercambio de bienes y los acuerdos estratégicos, en un evento marcado por anuncios clave y la presencia de figuras políticas

El Foro Económico Argentino-Israel repasó

La industria creció 0,9% en octubre pero cayó en la comparación anual, según un informe privado

La actividad industrial se contrajo 1,1% interanual, según la consultora de Orlando Ferreres. El acumulado de los primeros diez meses del año aún se mantiene en terreno positivo

La industria creció 0,9% en

“Venga, profesor, quiero mostrarle algo”: cómo sorprendió Milei a Alberto Benegas Lynch, su mentor económico

El economista fue entrevistado por el medio francés Libre Média

“Venga, profesor, quiero mostrarle algo”:

Jornada financiera: el dólar aumentó a $1.470 y las acciones argentinas treparon hasta 8%

La divisa ganó 20 pesos en el Banco Nación. Tras un inicio en baja, el Merval escaló 3,8% y los ADR avanzaron hasta 5% en Wall Street. El riesgo país avanzó 21 puntos básicos

Jornada financiera: el dólar aumentó

El empleo privado cayó 6 veces más que el público en agosto

Un informe reveló que durante el octavo mes del año se perdieron 13.100 puestos de trabajo formales. Cuáles fueron los sectores más afectados y qué pasó con los salarios

El empleo privado cayó 6
DEPORTES
El extravagante tratamiento al que

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

Guitarra en mano y con una icónica canción de rock: el sentido homenaje de Mastantuono a Maradona en el aniversario de su muerte

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

La discutida presidenta del Louvre

La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro