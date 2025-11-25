Economía

Préstamo por USD 5.000 millones con bancos de norteamericanos: para que alcanzaría la asistencia de Wall Street

Para el Wall Street Journal se suspendió la asistencia por USD 20.000 millones y ahora se negocia una cifra menor de cara a los primeros vencimientos de 2026. Qué podría cubrir el ministro Luis Caputo con esos fondos

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que nunca hablaron con los bancos de un rescate ni de USD 20.000 millones, que se trata de una "operación".

En el cierre de la semana pasada, una nota del Wall Street Journal que afirmaba que se había suspendido el paquete de ayuda privado por USD 20.000 millones en el que trabajaban bancos norteamericanos obligó al equipo económico a salir a dar explicaciones. Y pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que nunca hablaron de esa cifra -aunque fue un adelanto del propio secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, a la prensa- no negó la segunda versión: que ahora estarían en conversación por un monto menor, de aproximadamente USD 5.000 millones.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de USD 20 mil millones. Es una operación más, con la sola intención de generar confusión“, escribió Caputo en la red social X. Pero el que sí lo hizo fue Bessent, ante periodistas en Washington D. C. mientras se negociaba el swap.

Para el Wall Street Journal
Para el Wall Street Journal ahora se negocia un repo por aproximadamente USD 5.000 millones.

“No podía dar detalles porque los USD 20.000 millones eran para una operación de manejo de pasivos que estábamos considerando con el apoyo de EEUU (como había dicho Bessent), en caso de necesitarlo. Post elecciones, dado que los mercados reaccionaron muy favorablemente, nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando sin esa ayuda adicional”, escribió Caputo durante el fin de semana.

Pero más allá de las idas y vueltas entre dichos de autoridades estadounidenses y argentinas, que impulsaron a poco de conocerse un retroceso de los bonos argentinos y un regreso del riesgo país a valores por encima de los 600 puntos, los especialistas ya hacen cuentas para ver qué significaría la inyección de un préstamo “repo” (repurchase agreement) por USD 5.000 millones en la estrategia oficial.

Dado el calendario de pagos que hay actualmente, los USD 5.000 millones alcanzarían hasta enero inclusive”, destacó el economista de Eco Go, Luis Garay Méndez. Ya que el 9 de enero hay que pagar USD 4.300 millones en concepto de capital e intereses de Globales y Bonares -incluyendo los acreedores públicos-. Además de que en diciembre y enero hay vencimientos con organismos internacionales por USD 300 millones y USD 450 millones.

Y remarcó que por el nivel de depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA) no cuenta con los dólares ni tampoco con los pesos para comprarlos y afrontar esos vencimientos. Es más, para el último pago del 2025 al Fondo Monetario Internacional (FMI) se activó un tramo del swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones, que, a su vez, le permitió a Bessent poder llevarse los dólares que vendió en las semanas previas a la elección.

Lo mismo sostuvo la economista de LCG, Florencia Iragui, quien marcó que con el pago de los USD 4.300 millones por Globales y Bonares en los primeros días de enero ya se consumirían una buena parte de ese supuesto préstamo. Ante la consulta de Infobae sobre si la alternativa está en la mesa de negociación, fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron que la información es la que publicó el Caputo en redes.

Todo esto a pesar de que Caputo ya cuenta con el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos, que en el discurso oficial eran para poder hacer frente a los vencimientos del próximo año. Y es la justificación de por qué no es necesario acumular reservas. “Lejos de ser algo que nosotros subestimamos, para nosotros es una prioridad, pero hoy por hoy está separado lo que es acumulación de reservas de lo que es el pago de nuestras deudas (...). Hoy estamos en una situación que cambió, se abrieron varias avenidas desde lo financiero. No solo tenemos el swap chino y el apoyo de Estados Unidos, sino que ahora se han abierto otras alternativas que es la que escuchan, también estamos hablando con bancos”, afirmó el ministro durante su participación en la Conferencia Industrial de la UIA.

Compras del Tesoro

Luego de la victoria en las elecciones de medio término, el Tesoro comenzó a comprar reservas tal como querían los economistas. Pero el margen de acción, por el nivel de depósitos en pesos y los vencimientos de deuda pública, es acotado. Según estimaciones de la consultora Analytica, con base en los informes diarios del BCRA, desde el lunes 27 de octubre hasta el pasado viernes 14 de noviembre, el Tesoro compró USD 201 millones. Un cálculo similar tienen en la consultora Eco Go, en donde consideran que las compras fueron levemente superiores y llegaron a USD 260 millones.

Esta semana la Secretaría de
Esta semana la Secretaría de Finanzas enfrente vencimientos por casi $14 billones.

Esta semana la Secretaría de Finanzas enfrenta vencimientos por $14 billones, mientras que los depósitos del Tesoro en el BCRA apenas superan los $4 billones. Lo que de base va a obligar al sucesor de Pablo Quirno, Leandro Lew, un refinanciamiento de al menos 70%.

Temas Relacionados

Luis CaputoEstados UnidosScott BessentPrestamoBancos

Últimas Noticias

El dólar subió por cuarto día consecutivo por el impulso de la baja de tasas

La divisa subió a $1.470 en el Banco Nación. En el mercado mayorista quedó a $1.447,50, a solo 4% del techo de las bandas cambiarias

El dólar subió por cuarto

Caputo prometió a empresarios que si la economía crece un 8% en 2026 avanzará con la eliminación del Impuesto al Cheque

El ministro de Economía se reunió con representantes de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y les dio detalles de los próximos pasos. Lo que le pidió respecto a las provincias

Caputo prometió a empresarios que

La actividad económica creció 0,5% en septiembre y acumuló un alza de 5,2% en el año

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) hilvanó el tercer mes de crecimiento, impulsado por Pesca e Intermediación Financiera. Además, presentó una variación interanual positiva de 5%

La actividad económica creció 0,5%

Caputo recibió a empresarios de la Cámara de Comercio Argentino-Británica

A las 15 horas el ministro de Economía va a reunirse con empresarios de la Cámara de Comercio Argentino Británica en el quinto piso del Palacio de Hacienda. La agenda sobre la mesa

Caputo recibió a empresarios de

YPF sumará a la italiana ENI a sus operaciones de exploración offshore en Uruguay

El acuerdo estratégico involucra un bloque marítimo extenso en aguas profundas a más de 200 kilómetros de la costa

YPF sumará a la italiana
DEPORTES
El Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández y Barcelona animan un atractivo duelo por la fecha 5 de la Champions League: toda la agenda

Crisis total en la selección de Uruguay: aseguran que los referentes “no aguantan más” a Bielsa y piden su salida

La AFA dio a conocer las dos alternativas que evalúa para la televisación de la B Nacional y la B Metropolitana

El escándalo de Los Pumas con una figura de Inglaterra tras la grave lesión que sufrió Juan Cruz Mallía y la agresión a Contepomi

Las terminantes sentencias de Ruggeri sobre el presente de River: “Tienen que irse 10 jugadores y traer dos o tres con capacidad”

TELESHOW
Maxi López volverá a dejar

Maxi López volverá a dejar Masterchef Celebrity: quién sería la figura que ocupará su lugar

Se viralizó otro video de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que aviva rumores de romance

Flor Torrente enfrentó los comentarios sobre su cuerpo: “No manden más mensajes de mi pancita”

La angustia de Mica Riera por las críticas a su rol de Susana Giménez en la serie de Moria Casán: “Me afectan”

Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina fue mamá: las primeras fotos del bebé

INFOBAE AMÉRICA

Receta de galletas de jengibre

Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

Japón rechazó la acusación china ante la ONU y defendió que no contempla una acción militar sin ataque previo

Jair Bolsonaro se quedó sin recursos judiciales y deberá cumplir la condena de 27 años de prisión por la trama golpista

Cadáveres, inteligencia artificial y realidad virtual: cómo la tecnología está revolucionando a la medicina

Bolivia negocia 9.000 millones de dólares en préstamos multilaterales para impulsar su frágil economía