Economía

Idas y vueltas: la historia sobre los créditos privados por USD 20.000 millones y la cifra que ahora no se descarta

El ministro Caputo aseguró que nunca hablaron de esa cifra, pero hay alguien que sí lo hizo. La nueva carta

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que luego de las elecciones, con la buena reacciones del mercado no es necesaria la asistencia extra.

Durante las negociaciones con los Estados Unidos por el swap de USD 20.000 millones, surgió la versión de que la asistencia financiera a Argentina se duplicaría con una línea de crédito de bancos norteamericanos. Pero desde los primeros días de octubre a la fecha, hubo idas y vueltas sobre el tema y en las últimas horas apareció una nueva cifra, que no se rechaza.

El jueves pasado, en la previa del viernes no laborable por el “Día de Acción de Gracias”, un titular del Wall Street Journal afirmó que los bancos norteamericanos habían suspendido la ayuda por USD 20.000 millones y puso en tensión al equipo económico.

El Wall Street Journal sostiene que ahora se estaría negociando un repo por cerca de USD 5.000 millones.

“Excelente pregunta”, le contestó Caputo a un usuario de la red social X que se preguntaba a qué hacía referencia a la nota del diario de EEUU firmada por Alexander Saeedy y Justi Baer. Pero las aclaraciones tardaron en llegar.

Recién el viernes por la tarde el ministro Caputo dio su versión. "Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una operación más, con la sola intención de generar confusión“, escribió en la red social X.

Pero hay otro actor que sí lo había hecho. En medio de las negociaciones por el swap, fue el propio secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, quien sostuvo que la Argentina podría recibir una asistencia adicional. “Estamos trabajando en un fondo de USD 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, dijo entonces ante periodistas en Washington.

La declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se dio el 15 de octubre cuando estaban en la recta final de las negociaciones con el equipo económico argentino.

Las palabras de Bessent repiquetearon en la Argentina. Entrevistado en La Nación + sobre si venían "otros USD 20.000 millones”, Caputo respondió: “Hay un swap de USD 20.000 millones y estamos trabajando en otra facilidad por otros USD 20.000 millones, ya lo dijo el secretario del Tesoro”. Y ante la repregunta de si la contraparte era “un pool de bancos” aseguró que no podía dar detalles.

Ahora en el equipo económico recurren a esa última parte de las palabras del ministro. “No podía dar detalles porque los USD 20.000 millones eran para una operación de manejo de pasivos que estábamos considerando con el apoyo de EEUU (como había dicho Bessent), en caso de necesitarlo. Post elecciones, dado que los mercados reaccionaron muy favorablemente, nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando sin esa ayuda adicional”, escribió Caputo en X.

Aunque existieron pistas antes. Fue el CEO del JP Morgan, Jaime Dimon, quien a principios de noviembre sostuvo que la Argentina podría no necesitar un préstamo bancario porque “hay alrededor de USD 100.000 millones de capital extranjero que podrían regresar”.

Versiones en la city

Luego de las elecciones de medio término, Caputo viajó con el presidente Javier Milei a EEUU. Pero cuando estaba de regreso del ministro llegaron versiones de lo que habría dicho a inversores en una reunión organizada por J.P.Morgan y mencionada por la agenci a Bloomberg, El foco pasó entonces a la posiblidad de una recalibración del esquema de bandas cambiarias, versión que Economía tardó en desmentir.

Pero también había referencias a una probable recompra de deuda y antes de su salida de la Secretaría de Finanzas, para asumir como canciller, Pablo Quirno anunció el programa “Deuda por educación”.

Tras esas idas y vueltas y de la versión que había llegado de Washington en la city porteña se mantuvo la expectativa de una asistencia adicional.

"Para recomprar deuda el tema es de dónde sacan los dólares, podrían usar el swap, pero lo necesitan para pagar los vencimientos de enero y después se quedarían sin mucho margen. Todos estamos asignando la posibilidad de que haya recompra de deuda con una operación adicional, algún repo que les dé financiamiento adicional”, comentó -off the record- una voz autorizada del mercado.

La nueva cifra

El artículo del Wall Street Journal menciona una nueva cifra que el ministro Caputo no rechazó. Ahora estaría en juego un repo por cerca de USD 5.000 millones. Bajo este esquema, a cambio de dólares por esa suma Argentina entregaría una cartera de inversiones como garantía. El objetivo inmediato sería cubrir un pago de deuda cercano a USD 4.000 millones previsto para enero.

A pesar de que para ello, el equipo económico ya cuenta con el swap con EEUU, que ya activó por cerca de USD 2.700 millones y que sirvió para realizar el último pago del 2025 al FMI, unos USD 872 millones en concepto de intereses.

