Economía

Accidentes laborales: la mitad de las demandas se presentan fuera de plazo pero son aceptadas en las provincias

Un informe evidenció la dispersión de criterios en tribunales del interior e impactos directos en empresas y aseguradoras

Guardar
La reforma laboral será una
La reforma laboral será una de las prioridades del Gobierno durante las sesiones extraordinarias, además del presupuesto 2026.

Un informe sobre el sistema de riesgos de trabajo elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa),destacó que aproximadamente la mitad de las demandas por accidentes laborales en el ámbito provincial se presentan fuera de plazo, y aun así los juzgados las aceptan.

Según cifras oficiales difundidas en el reporte, al 23 de noviembre de 2025, la tasa de siniestralidad laboral bajó de 68 a 33 siniestros cada mil trabajadores en los últimos veinte años. Pero la litigiosidad laboral creció de modo exponencial: el promedio ascendió de 1 a 13 juicios por cada mil trabajadores en el mismo período.

El problema radica en que, en una primera instancia, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) confirmó que cerca de ocho de cada diez casos elevados a juicio habían sido considerados no laborales o laborales sin incapacidad en las comisiones médicas. Pero más tarde, en los juzgados provinciales, los peritos oficiales recalificaron estos expedientes y establecieron incapacidades laborales promedio del 13%.

El Gobierno no convocará a
El Gobierno no convocará a reuniones del Consejo de Mayo hasta diciembre por miedo a filtraciones de los proyectos de reforma.

Pero no solo existen diferencias severas entre provincias, sino incluso entre juzgados dentro del mismo territorio. “Estos son indicios sólidos de que los peritos médicos aplican criterios subjetivos para evaluar el daño laboral”, puntualizaron.

El diagnóstico impacta directamente en las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) por la heterogeneidad y arbitrariedad en la actualización de los montos de los juicios, y los incumplimientos de los plazos de caducidad. Las sentencias varían: algunos jueces actualizan indemnizaciones mediante índice salarial, otros aplican tasas de interés y otros combinan ambos con adicionales diversos. Lo que fue advertido por la Superintendencia de Seguros de la Nación que destacó que, este tipo de procedimientos impacta sobre la solvencia del sistema.

El peso económico

Para IDESA, a agosto de 2025, la alícuota promedio de las ART se ubicó en 2,9% del salario, y el flujo de juicios superó las 10.000 demandas mensuales. Con los siguientes costos derivados: el gasto directo por juicios consume 0,6% del salario; los honorarios de abogados y peritos representan 0,1% adicional; y los costos administrativos e impositivos dentro de las ART suman 0,3%. La suma de todos estos factores equivale a un tercio de la alícuota del seguro.

El informe advierte que la cantidad de juicios, a esa fecha, alcanzó 126.000 demandas, lo que supone un incremento frente a las 120.000 iniciadas un año antes y sobrepasa las 80.000 de tres años atrás. Las proyecciones confirmaron que el sistema, lejos de estabilizarse, acompañó una tendencia ascendente y sostenida y que las ART, frente a ese aumento, operan en un escenario de crisis sistémica.

Las distorsiones en la cuantificación del daño por parte de los médicos periciales se suman a la falta de uniformidad en los criterios que utilizan los jueces para actualizar los créditos laborales. Según Idesa, tal dispersión hace “imposible que el seguro funcione”. “El riesgo de trabajo pasa a ser no asegurable y es inviable la subsistencia de las ART. Sin seguro de riesgos del trabajo, el problema pasa de manera directa a los empleadores”, marcaron.

Reforma laboral con las provincias

La solución, apuntan en Idesa, pasa por dotar de objetividad y racionalidad a las pericias médicas provinciales. Para ello, proponen constituir un cuerpo médico forense en las justicias provinciales que no realice nuevas evaluaciones, sino que revise las valoraciones efectuadas por la comisión médica de la SRT. Recomienda también que la actualización de créditos laborales respete el Código Civil y Comercial, sin permitir la capitalización de intereses que hoy algunos juzgados aplican.

Desde el punto de vista de la financiación, el sistema no logra compensar el incremento de litigiosidad mediante el aumento de las alícuotas. El año anterior el porcentaje se encontraba en 2,6% del salario, al mes de agosto de 2025 escaló a 2,9%. Aun con ese ajuste, el sistema continúa perdiendo solidez financiera, ya que los gastos judiciales y extrajudiciales erosionan la solvencia.

Y si bien la Superintendencia de Seguros de la Nación implementó una inhibición general de bienes a Galeno ART, dejan en claro que el problema no se limita a un puñado de compañías, sino que “afecta a todas las ART” por igual. Esta dinámica deriva en un sistema atacado de manera sistémica por la litigiosidad masiva. Existen, a la vez, efectos colaterales: el empleo de criterios subjetivos y dispares disminuye la previsibilidad, eleva los costos administrativos y dificulta la administración del seguro tanto desde el Estado como desde el sector privado.

Y sugieren que para resolver la crisis, la reforma laboral que presente el Gobierno debe contemplar un acuerdo con las provincias para uniformar criterios en las justicias provinciales y, de este modo, recuperar estabilidad financiera y previsibilidad normativa. Señala también la urgencia en regular el rol de los peritos médicos, la necesidad de respetar los plazos de caducidad y la conveniencia de establecer parámetros claros de actualización en los montos de los créditos laborales.

Temas Relacionados

Juicios laboralesReforma laboralJavier MileiART

Últimas Noticias

Mar del Plata registró un récord de turistas durante el fin de semana largo

La ciudad costera mostró un buen desempeño en términos turísticos por el feriado y se prepara para una buena temporada de verano

Mar del Plata registró un

Planes sociales y AUH: cuántos beneficiarios sumaron en los últimos 16 años y qué impacto tuvieron en la pobreza

Las políticas alimentarias, a pesar de ser criticadas por posibles ineficiencias, resultaron cruciales para contener situaciones de vulnerabilidad en niños y adolescentes, según un informe oficial

Planes sociales y AUH: cuántos

La Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con EEUU: en qué consiste y por qué es importante para el agro

El titular de la ARCA, Juan Pazo, viajó a Washington D. C. para firmar el convenio. Cómo funciona el mecanismo de intercambio de información entre ambos países

La Argentina firmó un acuerdo

Quiénes pueden cobrar el aguinaldo de diciembre 2025

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario deberá abonarse antes del 24 de diciembre según la normativa vigente, beneficiando a formales del sector público, privado, régimen de casas particulares y sistema previsional argentino

Quiénes pueden cobrar el aguinaldo

Idas y vueltas: la historia sobre los créditos privados por USD 20.000 millones y la cifra que ahora no se descarta

El ministro Caputo aseguró que nunca hablaron de esa cifra, pero hay alguien que sí lo hizo. La nueva carta

Idas y vueltas: la historia
DEPORTES
Una ucraniana rompió el récord

Una ucraniana rompió el récord mundial de apnea sin aletas: así fue su impresionante inmersión en un paraíso caribeño

El impactante nuevo récord de Lionel Messi: se convirtió en el máximo asistidor de la historia del fútbol

El entrenador de Los Pumas denunció que un jugador de Inglaterra lo agredió tras el partido: “Matón”

La historia de Jannik Sinner: cómo el equilibrio, la familia y la humildad forjaron a una nueva estrella del tenis

Cómo se gestó el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central y el giro inesperado que podría tener la medida

TELESHOW
La China Suárez contó qué

La China Suárez contó qué le enseña Mauro Icardi en una faceta íntima en Turquía

El viaje de aventuras de Wanda Nara a Salta: paseos en helicóptero, plantaciones de bananos y disfrute al máximo

El conmovedor discurso de Hernán Lirio con su perro Ramoncito en los Martín Fierro Latino: “Le daban 2 años de vida”

Los días de descanso de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina en el mar: complicidad y juegos antes de la boda

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

INFOBAE AMÉRICA

Por qué proponen usar otros

Por qué proponen usar otros indicadores de la obesidad en América Latina

Las aerolíneas chinas suspendieron vuelos en 12 rutas a Japón tras el aumento de la tensión diplomática

Una ucraniana rompió el récord mundial de apnea sin aletas: así fue su impresionante inmersión en un paraíso caribeño

La nueva geografía química del narcotráfico con Brasil en el centro: drogas sintéticas, farmacias robadas y “cocaína negra”

“El código Da Vinci” se convierte en experiencia inmersiva global