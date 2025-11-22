Economía

Pese a una mayor estabilidad en general, la inflación de noviembre no lograría perforar el 2 por ciento

Consultoras privadas destacan los aumentos en tarifas y alimentos y advierten que el impacto de las subas en mayoristas podría trasladarse en los próximos meses. Esperan que la desaceleración definitiva se observe a fin del próximo año

Se observa una aceleración en los precios de los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de marcar 2,3% en octubre, la inflación de noviembre podría volver a mostrar una leve aceleración. Pasada la incertidumbre electoral y la volatilidad en el tipo de cambio, las consultoras detectan aumentos en tarifas, transporte y alimentos, principalmente; que impulsarían nuevamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del 2%.

Por otro lado, economistas advierten que parte de las subas previas en el canal mayorista no se habían trasladado por la debilidad de la demanda, pero podrían empezar a hacerlo, en meses que estacionalmente suelen ser de mayor consumo.

Según EcoGo, la inflación de noviembre se ubicaría en 2,5% mensual. “A las correcciones de precios en regulados -en particular tarifas donde tanto gas como electricidad registraron aumentos superiores al 3%- y productos frescos como la carne, se suma además la actualización del boleto de colectivo de jurisdicción nacional (cerca del 30% de las líneas que circulan en el AMBA). La suba fue del 9,7%, tras mantenerse congelado desde julio”, explicaron.

En la segunda semana de noviembre, la consultora registró que los alimentos consumidos dentro del hogar tuvieron un ajuste del 0,9%, marcando una leve desaceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a la semana previa.

infografia

Con este dato, la inflación en dicha categoría ascendería a 3,2%. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (1,7%), el indicador alcanza el 2,9 por ciento.

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, dijo a Infobae que en los últimos meses hubo incrementos importantes en los precios mayoristas que no llegaron al público. Como la demanda estaba estancada, las empresas no pudieron trasladar.

Todavía queda un proceso de recomposición. El IPC caería al 1% recién a finales del primer semestre de 2026 (Menescaldi)

“Es probable que si el consumo mejora, baja la incertidumbre y se estabiliza el panorama; las compañías intenten recuperar parte de esas variaciones que quedaron pendientes y prueben hasta dónde el mercado responde”, señaló.

Por este motivo, la inflación podría continuar en torno al 2% mensual y dejar de descender. “Todavía queda un proceso de recomposición”, evaluó Menescaldi y agregó que el IPC caería al 1% recién a finales del primer semestre de 2026.

Un informe de Invecq alerta que hay 14 rubros cuyos precios relativos están atrasados si se compara con el primer trimestre de 2019. Así, la “inflación reprimida” es de 4,2 puntos. Energía eléctrica y gas, transporte público, alquiler, comunicaciones y combustibles se posicionan como los más rezagados.

Hay 14 rubros cuyos precios relativos están atrasados si se compara con el primer trimestre de 2019

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, sostuvo: “Para noviembre estimamos que el IPC se ubicará alrededor del 2%, con cierto riesgo a que sea alguna décima más alta. Nuestro relevamiento alimentos arroja una suba del 2,8% promedio en las 4 últimas semanas, por lo que puede haber algo de presión de esta categoría”. También impactarían los aumentos en regulados.

Desde PxQ, el economista Pedro Martínez Gerber apuntó que en la segunda semana de noviembre el índice de precios de la consultora registró un incremento de 0,6 por ciento.

Las principales subas se concentraron en Alimentos y bebidas (1%), seguidas por Transporte (1,1%) y Recreación y cultura (1%). Asimismo, se verificó un leve descenso en Vestimenta de (0,1 por ciento).

A nivel de productos específicos, se destacaron los avances en cortes de carne vacuna, tomate, gaseosas, combustible y servicios de streaming.

A nivel de productos específicos, se destacaron los avances en cortes de carne vacuna, tomate, gaseosas, combustible y servicios de streaming (Foto: Reuters)

En este contexto, la proyección de inflación de PxQ para el mes se eleva a 2,6%.

En Analytica estimaron que el IPC llegaría 2,4%. Alimentos y bebidas tiene un peso importante en esa proyección dado que avanzó 2,8% en el promedio de cuatro semanas. Frutas (11,6%) y verduras (3,9%) fueron los principales impulsores.

Vemos que los precios en noviembre están subiendo más rápido que en octubre, pese a que la primera semana hubo bajas por el CyberMonday (Tiscornia)

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, aseguró: “Vemos que los precios en noviembre están moviéndose más rápido que en octubre, pese a que la primera semana hubo bajas por el CyberMonday. Consideramos que tendremos una aceleración este mes”. Detalló que los incrementos de la carne tendrán alta incidencia.

En cuanto al impacto de una menor inflación en el segmento mayorista en octubre (1,1%), Tiscornia opinó que el dato muestra que no pasó lo que podría haber pasado: una disparada de precios por la incertidumbre electoral y el salto cambiario, que luego se revirtió.

