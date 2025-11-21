Economía

Furor por las compras al exterior: las importaciones vía courier aumentaron más 200% en octubre

El último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) expone el salto que tuvieron este tipo de importaciones. Lo que adelantó la declaración por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Guardar
Las compras al exterior vía
Las compras al exterior vía courier creció más de 200% entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025. (Freepik)

Las compras puerta a puerta de productos importados, que se encuentran en el centro del debate económico, experimentaron un salto interanual de más de 200% durante octubre, potenciadas por las reducción de las restricciones para importar este tipo de bienes.

En las últimas semanas, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto propuso aplicar un 30% de arancel a las compras en plataformas extranjeras, una iniciativa que generó rechazo en funcionarios del Gobierno. El propio CEO de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, reclamó un endurecimiento de las regulaciones de compañías extranjeras como Shein o Temu. Sin embargo, el fundador del unicornio argentino, Marcos Galperín, sostuvo más tarde que competirán contra estas compañías como lo hicieron en otros países.

Fuerte alza de las compras al exterior

Más allá de la polémica, los datos del último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostraron que las importaciones ascendieron a USD 7.154 millones en octubre, lo que implicó una variación interanual del 16,9%. Pese a ello, la balanza fue positiva por USD 800 millones porque las exportaciones totalizaron en USD 7.954 millones.

Al colocar la lupa sobre el comportamiento de las compras por courier, el reporte oficial detalla que “el uso que más ascendió fue Resto, con 236,6% y USD 69 millones, esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers)”.

“El 80% de las importaciones en la categoría Resto responden a compras en Shein y Temu”, afirmó a Infobae una fuente con conocimiento técnicos. Ante la consulta de este medio a fuentes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aseguraron no poder brindar información al respecto.

El acuerdo con Estados Unidos

La declaración del marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, que se conoció la semana pasada, introduce una cláusula que podría ser interpretada como un límite al ingreso de productos del exterior de algunas plataformas específicas.

“Argentina ha reafirmado su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, adoptará e implementará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de la legislación laboral“, destacaron.

Hay expectativa por el viaje
Hay expectativa por el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos en los primeros días de diciembre.

A su vez, en la declaración que difundió la Casa Blanca, marcaron que Argentina se comprometió a facilitar el comercio digital con EE.UU., reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina. Lo que implica la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses.

Cabe destacar que el flamante canciller Pablo Quirno sostuvo que las negociaciones con la administración Trump no tienen exigencias respecto a la relación de Argentina con China. Y puso como ejemplo que el swap chino se mantiene. “No hay una referencia específica a ningún país, esto no es acuerdo en contra de. Este es un acuerdo a favor de dos países que tienen un alto estima, una alianza estratégica. Y lo que lo sí quieren hacer es cuidar situaciones donde haya prácticas no justas de comercio”, sostuvo Quirno en una entrevista televisiva

En octubre, las exportaciones a Estados Unidos se ubicaron en USD 856 millones, mientras que las importaciones totalizaron USD 546 millones, lo que arrojó un saldo positivo a favor del país de USD 310 millones. Se trata del mayor superávit en lo que va del año.

La expectativa está puesta en la primera semana de diciembre, cuando el presidente Javier Milei viaje a EE.UU. para participar del sorteo del mundial de fútbol y se lleve a cabo la firma del acuerdo con Donald Trump. En el entorno del ministro de Economía, Luis Caputo, aún no tienen en agenda su participación, pero no descartan que se pueda producir.

Temas Relacionados

ARCAEnviosImportacionesSheinTemu

Últimas Noticias

Industria: solo el 13% de las empresas espera aumentar su producción en el corto plazo

Según una encuesta del Indec, persisten las señales de debilidad en la demanda interna y un alto porcentaje de compañías reporta pedidos por debajo de lo normal

Industria: solo el 13% de

La morosidad de las familias casi se triplicó en el último año

Un informe del Banco Central mostró que la irregularidad del crédito a los hogares pasó de 2,6% en septiembre de 2024 a 7,3% en el mismo mes del año actual. La mora del sector privado creció a 4,2%

La morosidad de las familias

Aumentan las dudas del mercado sobre el plan del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda

Los inversores operan con cautela por las incógnitas en torno al pago de enero por USD 4.200 millones, mientras el mal clima de Wall Street arrastra a los activos locales

Aumentan las dudas del mercado

El mal clima en Wall Street se transformó en un obstáculo para el regreso de Argentina a los mercados de financiamiento

Ayer se profundizó la caída en la bolsa neoyorquina ante las menores chances de nuevas bajas de tasas hasta fin de año. El Gobierno deberá activar planes alternativos para el pago de deuda de enero

El mal clima en Wall

Creció el consumo masivo en octubre y se consolida la preferencia por los comercios de barrio: los rubros que más subieron

El informe de la consultora Scentia de octubre reflejó crecimiento interanual de 2,2% en el total de los canales, pero grandes cadenas y mayoristas siguen en baja. Frente a septiembre, hubo buena performance. Las bebidas sin alcohol, las grandes perdedoras

Creció el consumo masivo en
DEPORTES
Puma Martínez irá por la

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto afronta las segundas prácticas del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

“Son unos animales”: el recuerdo de la final más violenta que protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, y terminó con Ruggeri preso

El ex F1 argentino Norberto Fontana analizó las secretos del fenómeno Colapinto: “Desde la época de Reutemann no vivíamos algo así”

La respuesta del Bocha Batista a las críticas tras quedar afuera del Mundial con Venezuela: la comparación con el técnico de Honduras

TELESHOW
El libro que se convirtió

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

Los hijos de los famosos fueron protagonistas en MasterChef Celebrity: sus momentos más disparatados y tiernos

La emotiva noche de Evangelina Anderson en MasterChef: del pase de factura de sus hijos al brindis con Wanda Nara

Maxi López se encontró con sus hijos en MasterChef y lloró al contar lo que más le cuesta: “Me la paso extrañando”

Ángela Torres compartió el importante logro que alcanzó en Nueva York: “Qué locura”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué los microbios marinos

Por qué los microbios marinos son los diminutos héroes que mantienen vivos a los océanos

“Quieres que siga existiendo tu familia, entonces piensas que si lo aguantas no pasará nada”: Neige Sinno y el relato del abuso de su padrastro

¿Hemisferio izquierdo o derecho? Iain McGilchrist explica por qué importa mucho más de lo que se cree

Vince Gilligan es brillante, Rhea Seehorn es estupenda y “Pluribus” ¿es aburrida?

La OEA convocó una sesión urgente por los “crecientes riesgos” para el proceso electoral en Honduras