De cuánto será la Asignación Universal por Hijo de ANSES en diciembre 2025

La Asignación Universal por Hijo de ANSES sube a $122.443,89 por hijo en diciembre 2025 tras el ajuste por inflación

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que abona la ANSES tendrá un nuevo valor a partir de diciembre de 2025, tras conocerse el último índice de inflación publicado por el INDEC. El ajuste mensual de las prestaciones sociales, dispuesto por la movilidad vigente, determina que la AUH subirá 2,3% en ese mes respecto al período anterior. Con este incremento, el monto de la AUH alcanzará los $122.443,89 por hijo, según los datos oficiales, y comenzará a pagarse desde el 10 de diciembre junto al resto de las asignaciones familiares.

De cuánto será la AUH en diciembre 2025

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre determinó una suba del 2,3% en todas las prestaciones sociales abonadas por la ANSES para diciembre. Esta medida comprende a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que recibirá el mismo incremento porcentual que las jubilaciones y pensiones.

De acuerdo a los nuevos valores comunicados, la AUH ascenderá en diciembre a $122.443,89 por hijo. Este monto surge de la aplicación del aumento del 2,3% y refleja el impacto directo de la actualización automática establecida por el actual esquema de movilidad, el cual sincroniza los ajustes mensuales con el índice de inflación informado por el INDEC. Así, las familias beneficiarias percibirán un incremento concreto en sus ingresos mensuales a partir del 10 de diciembre, con el inicio del pago de las asignaciones.

El ajuste otorgado por la Anses en diciembre también contempla a la Asignación por Embarazo (AUE), que se elevará a $115.600 por hijo tras la reciente actualización. En el caso de la AUE, el pago se realiza en tramos: el 80% del monto total se percibe mensualmente, mientras que el 20% restante se abona al cierre anual, tras la presentación de la libreta correspondiente.

Además de la AUH y la AUE, la suba del 2,3% beneficiará a otros programas de asistencia social como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que llegará a $272.597,08 en diciembre. Las pensiones no contributivas también verán reflejado el aumento, con valores que se actualizarán a $238.522,44 para casos de invalidez y vejez, mientras que el beneficio destinado a madres de siete hijos equiparará al haber mínimo jubilatorio.

Quiénes pueden cobrar la AUH

La AUH está destinada a madres, padres o tutores de menores de 18 años en situación de desempleo, trabajo informal o servicio doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo madres, padres, tutores o responsables de menores de 18 años que vivan en el mismo hogar y se encuentren en situación de desempleo, inserción laboral informal o presten servicios en el ámbito doméstico. Para personas con discapacidad a cargo, la prestación se extiende sin límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES.

El sistema establece que el 20% del valor mensual se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. Este trámite, obligatorio para recibir el pago total, acredita la concurrencia escolar y los controles sanitarios de los menores beneficiarios. El procedimiento se puede realizar en forma digital, accediendo a la plataforma “Mi Anses” con CUIL y Clave de la Seguridad Social, lo que simplifica y agiliza el proceso.

Cada mes, ANSES acredita el monto correspondiente según la cantidad de menores anotados por cada titular en sus cuentas bancarias o a través de las vías habilitadas, en un sistema dinámico y con alcance federal. La AUH juega así un papel fundamental en el esquema de protección e inclusión social de Argentina, ajustándose de manera automática al ritmo de la economía y garantizando cobertura a quienes más lo necesitan.

De cuánto serán las otras prestaciones de ANSES en diciembre 2025

El aumento del 2,3% en la AUH y otras prestaciones sociales de ANSES se basa en el último índice de inflación publicado por el INDEC (ANCCOM)

El último dato de inflación correspondiente a octubre permitió definir el porcentaje de aumento para las distintas prestaciones sociales abonadas por la ANSES en diciembre. En ese sentido, se aplicará un ajuste del 2,3% a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en línea con la política de actualización automática que rige desde la implementación del Decreto 274/2024.

Con este incremento, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $340.746,35 en diciembre. Si se confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el monto total para quienes perciben la jubilación mínima ascenderá a $410.746,35. Además, ese mes se suma el pago del medio aguinaldo, que representa un ingreso adicional de $170.373 para los beneficiarios del haber mínimo.

Quienes perciben la jubilación máxima tendrán un ingreso de $2.292.900,39, al cual también se le agregará el medio aguinaldo, equivalente al 50% del haber mensual antes de descuentos.

En cuanto al resto de las prestaciones, el aumento del 2,3% se extiende a:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : subirá a $272.597,08. Si se suma el bono de $70.000, el monto total llegará a $342.597,08.

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez : el monto ascenderá a $238.522,44, que podrá incrementarse hasta $308.522,44 si se oficializa el bono adicional.

Pensiones para madres de siete hijos : se equiparan al haber mínimo, por lo que quedarían en $340.746,35, y con el bono llegarían a $410.746,35.

Asignación Universal por Hijo (AUH) : aumentará a $122.443,89 por hijo.

Asignación por Embarazo (AUE): será de $115.600 por hijo.

Todos estos valores están sujetos a la confirmación de la continuidad de los bonos extraordinarios que ANSES suele otorgar junto con las jubilaciones y pensiones mínimas.