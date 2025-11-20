Retenciones, RIGI y acuerdo comercial con Estados Unidos: los detalles de la reunión de Luis Caputo con las automotrices

Luis Caputo y Pablo Lavigne en la reunión de este miércoles con los directivos de Adefa, encabezados por Rogrigo Pérez Graciano, su nuevo presidente

Tal como ocurrió un año atrás, cuando se acercaba el fin del ejercicio 2024, se repitió una reunión de trabajo entre las autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y el equipo económico del Gobierno encabezado por el propio ministro Luis Caputo, junto a Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva.

Si bien la reunión formalmente se convocó para repasar los alcances de la agenda común de la industria automotriz y el Gobierno que lleva dos años de trabajo conjunto, también se definieron los principales ejes sobre los cuales profundizar el trabajo que permita fortalecer el desarrollo del sector.

Entre los temas que se dejaron como índices para trabajar durante 2026 están la necesidad de bajar la carga fiscal, eliminar las retenciones a las exportaciones y de definir el modo por el cual la industria automotriz podrá tener acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que todavía sigue presentando dificultades, especialmente operativas, para las empresas automotrices.

La reunión sirvió también para que el nuevo presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, encabezara el encuentro por primera vez desde su reciente designación de la entidad que nuclea a las fábricas nacionales de automóviles.

La reunión comenzó con un balance de los resultados positivos del actual período, para los cuales se destacó el impulso que generaron las medidas implementadas en la producción y el mercado interno, y que permitieron dar continuidad a los planes de inversión que ya estaban anunciados en distintas automotrices. Dentro de esas medidas, se resaltó especialmente la reciente Resolución 834 referida a la devolución de los créditos fiscales.

Sin embargo, ambas partes coincidieron en que gran parte del costo impositivo es responsabilidad de los gobiernos de las provincias y las ciudades, porque los impuestos como Ingresos Brutos y tasas municipales son distorsivos y afectan a toda la cadena de valor al piramidar entre fábricas y sus proveedores, pero también entre estos y quienes le suministran insumos y servicios.

Pérez Graciano, también ejecutivo de Stellantis, destacó que “el sector anunció inversiones cercanas a los USD 2.000 millones, se avanzó en la incorporación de nuevas tecnologías y modelos, además de impulsarse la capacitación de colaboradores fortalecer el ecosistema de proveedores”.

Retenciones a la exportación

Uno de los temas que por recurrente no deja de ser fundamental para los presidentes de las automotrices, fue la necesidad de la industria de acelerar las reformas impositivas que permitan bajar la carga fiscal que pesa sobre la producción industrial de vehículos en Argentina y que perjudica especialmente la competitividad de las exportaciones.

En este sentido se planteó el perjuicio que sigue generando tener que pagar retenciones, derechos de exportación técnicamente hablando, porque además de restarle competitividad a los productos nacionales, penaliza fuertemente a aquellos modelos con mayor integración de partes fabricadas en Argentina, ya que esas retenciones no se aplican para los productos importados que entran al país para salir nuevamente en un vehículo terminado que se vende al exterior.

Este año, adicionalmente, no se renovaron las exenciones a las exportaciones incrementales, una herramienta que en los últimos años había resultado como un incentivo para promover mayores ventas de autos argentinos a los mercados externos, ya que dejaba de percibir las retenciones a partir de las 137.000 unidades exportadas. Este año ya se exportaron 229.000 vehículos y todos ellos pagaron el arancel.

RIGI todavía frenado

El otro tema que preocupa a la industria es la dificultad que todavía encuentra el sector en general para entrar al RIGI, el programa de incentivos que el Gobierno creó para generar grandes inversiones, y al que la industria automotriz podría adherir a través de proyectos que involucren vehículos con motores sustentables, híbridos o eléctricos.

El principal freno para tomar la decisión de entrar al RIGI está en la exigencia de crear una nueva empresa, un nuevo CUIT, o un negocio adjunto al de la compañía principal para la producción de esos nuevos vehículos, lo que trae aparejados altos costos y complejidades logísticas e incluso contables para las automotrices.

La otra urgencia pasa por los tiempos, porque para adherirse hay dos años de plazo desde la sanción de la ley (mediados de 2024), y sólo quedan siete meses hasta alcanzar la fecha límite.

Acuerdo con EEUU y proyecciones 2026

Naturalmente, en el encuentro se habló del acuerdo comercial recientemente firmado con Estados Unidos y su eventual impacto para la industria y para mercado automotor, aunque no se obtuvieron mayores precisiones y habrá que esperar a la publicación detallada del acuerdo entre ambos países.

En cuanto a las perspectivas para el cierre del año, se explicó que los niveles de producción serán similares a 2024, un crecimiento del mercado interno cercano al 50% y la necesidad de potenciar el perfil exportador del sector.

De cara a 2026, durante el encuentro se acordó continuar con la agenda como se viene realizando y se reafirmó la predisposición a seguir trabajando de manera coordinada con el Ministro y su equipo, para consolidar el crecimiento del sector automotor en Argentina.