Economía

La UTA amenazó con un paro de colectivos en AMBA luego de que las empresas avisaran que pagarán sueldos en cuotas

El gremio envió al Gobierno una carta firmada por su secretario general, Roberto Fernández. Las líneas advierten por una crisis en el sector

Guardar
Las empresas argumentaron una caída
Las empresas argumentaron una caída significativa de ingresos, a pesar de que el boleto de colectivo fue el servicio público que más aumentó en el AMBA desde que inició la gestión de Javier Milei (Adrián Escandar)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió al Gobierno que “será responsable” si los trabajadores realizan un paro que afecte el servicio de colectivos luego de que las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avisaran que los salarios de noviembre se abonarán en dos cuotas y que los aguinaldos se pagarán en seis partes.

“El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”, dice la carta firmada por el secretario general de UTA, Roberto Fernández.

Las empresas argumentaron una caída significativa de ingresos, a pesar de que el boleto de colectivo fue el servicio público que más aumentó en el AMBA desde que inició la gestión de Javier Milei.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA)
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió al Gobierno que “será responsable” si los trabajadores realizan un paro que afecte el servicio de colectivos

En una carta enviada por las cinco cámaras empresarias del sector al secretario de Transporte, Luis Pierrini, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, comunicaron: “Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal”.

El malestar de la UTA en pleno proceso de negociación paritaria funciona también para presionar para que el Gobierno otorgue mayor flujo de fondos a las empresa, que permanece congelado desde mediados de año.

Las cámaras señalaron que, en los últimos meses, advirtieron reiteradamente sobre ingresos insuficientes, incremento de costos (combustible, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales), distorsiones tarifarias y falta de actualización de los fondos compensadores, lo que llevó a muchas empresas al límite de la paralización operativa.

El comunicado empresarial informó la adopción de un plan excepcional y transitorio. Explicó: “Con el firme compromiso de preservar la prestación del servicio y las fuentes de trabajo, se informa la adopción —de modo excepcional y transitorio— del siguiente plan de pago escalonado: 1. Salarios correspondientes al mes de noviembre de 2025: Serán cancelados en dos pagos consecutivos, completando la totalidad dentro del plazo máximo de dos meses, conforme el flujo financiero disponible. 2. Segundo Sueldo Anual Complementario (SAC): Será abonado en seis pagos consecutivos, en virtud de la imposibilidad objetiva de afrontar su pago íntegro e inmediato sin comprometer la continuidad operativa del sector”.

La medida se anunció tras un incremento del 9,71% en las tarifas de las líneas bajo jurisdicción nacional, es decir, aquellas con cabecera en la Ciudad Autónoma y otra en el conurbano bonaerense. Las empresas aclararon que esta subida no representa mayores ingresos para ellas, sino mayor costo para los usuarios y menor gasto en subsidios por parte del Gobierno.

Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), “los ajustes tarifarios que se registran en las diferentes jurisdicciones del AMBA (…) no tienen como efecto mejorar la economía de las empresas o los niveles de servicio, sino que son un mecanismo mediante el cual los tres Estados intervinientes reducen el peso de los subsidios y mejoran, así, sus cuentas fiscales”, indicó la entidad.

La persistente brecha entre los costos reales y el financiamiento reconocido constituye un problema histórico. El costo real del boleto sin subsidio en el AMBA alcanza los $1.713, mientras que la tarifa técnica (compensación del Estado más boletos vendidos) es de $1.092 por viaje. En 2025, según AAETA, se quebró la coordinación tarifaria en el área: la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires optaron por aplicar aumentos mensuales -inflación más dos puntos porcentuales-.

Esto originó una diferencia cercana al 15% entre lo que paga un usuario de líneas nacionales y quienes usan servicios urbanos o provinciales en recorridos similares. Por su parte, la Nación implementó aumentos solo en mayo, junio, julio y noviembre, manteniendo una tarifa más baja que las demás jurisdicciones.

AAETA advirtió que esta diferencia genera problemas de competencia en trayectos equivalentes, dejando a las líneas nacionales en desventaja respecto de las provinciales y porteñas.

El análisis económico señala que la llamada Tarifa Técnica —la suma del valor pagado por el usuario y el subsidio estatal— cayó 28% en la última década, aunque es el parámetro para cubrir los costos del servicio. En paralelo, la carga sobre el pasajero subió de forma acelerada: el precio del boleto aumentó más del 600% en 2024, y en 2025, se incrementó incluso por encima de la inflación en CABA y PBA.

El objetivo, según AAETA, fue elevar la participación de la tarifa en los ingresos de las empresas del 9% al 37%, lo que permitió reducir el aporte estatal en más de un tercio.

Sin embargo, el rediseño fiscal no trajo mejoras tangibles para los pasajeros. La entidad remarcó que la “persistente brecha entre los costos reales de la actividad y lo que se reconoce mediante tarifa técnica (…) explica la incómoda situación de tarifas cada vez más caras para los usuarios, sin una contraprestación real en los servicios”.

Como ejemplo, AAETA resaltó el deterioro del parque móvil de colectivos en el AMBA: la antigüedad promedio es de 7,7 años y el 27% de la flota ya tiene 10 años o más de circulación, atribuida al “atraso de tarifas y subsidios respecto a la inflación desde al menos 2016”.

La única excepción señalada por la entidad es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desde julio inició un esquema propio de recomposición del ingreso, apuntando a incentivar la inversión y la renovación de flotas con energías limpias.

De acuerdo con AAETA, esta estrategia ya produce diferencias: con una tarifa técnica originalmente similar al resto del AMBA, hoy CABA reconoce 29% más por pasajero transportado que PBA y Nación, un diferencial que comenzará a notarse próximamente en la operación.

Las 104 líneas afectadas por el aumento que entra en vigencia este lunes son: Línea 101, 28, 150, 8, 124, 100, 134, 195, 194, 135, 56, 91, 9, 164, 21, 10, 17, 110, 152, 188, 20, 161, 117, 78, 87, 111, 127, 146, 31, 114, 129, 143, 197, 22, 71, 63, 113, 128, 32, 75, 158, 130, 169, 1, 24, 181, 2, 126, 29, 41, 95, 37, 80, 166, 15, 49, 53, 85, 96, 185, 97, 98, 148, 160, 176, 179, 51, 74, 79, 177, 60, 57, 105, 159, 46, 172, 174, 178, 180, 182, 136, 163, 86, 193, 88, 168, 103, 19, 153, 45, 154, 119, 59, 67, 70, 33, 55, 92, 93, 123, 184, 133, 140, 145.

Desde el Ministerio de Transporte recordaron que el Estado nacional subsidia de modo directo y sin intermediarios a los pasajeros mediante la Tarifa Social Federal, vigente en todas las localidades que utilizan la tarjeta SUBE, y la RED SUBE, aplicada en las líneas de jurisdicción nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires decidió no mantener este último beneficio.

Temas Relacionados

UTAParoColectivosEmpresasAMBAÚltimas noticias

Últimas Noticias

Prepagas: cuánto subirán en diciembre las cuotas de las principales empresas de salud

Luego de conocido el dato de inflación de octubre, las compañías informaron los aumentos previstos para el mes próximo. Los detalles

Prepagas: cuánto subirán en diciembre

Las empresas de colectivos advirtieron al Gobierno que pagarán el sueldo de noviembre en dos cuotas y el aguinaldo en seis

Los transportistas de pasajeros en el AMBA implementarán un cronograma de pagos fragmentado para salarios y gratificaciones, argumentando dificultades financieras por la falta de actualización de subsidios y el incremento de los costos operativos

Las empresas de colectivos advirtieron

Por primera vez en el año, cayó el salario promedio pretendido por los argentinos en las búsquedas online

Las remuneraciones que piden los trabajadores a la hora de conseguir un empleo en plataformas online disminuyó en octubre. Cuáles son los sectores que piden mayores sueldos

Por primera vez en el

Cómo fue el plan de acumulación de reservas de Brasil que lo llevó a contar hoy con casi USD 360.000 millones

El país vecino implementó a principios de siglo una estrategia particular que le permitió tener un banco central con un balance más que saludable. Las diferencias con la economía local

Cómo fue el plan de

T-Bone vs Asado: el acuerdo comercial con Argentina divide a productores estadounidenses

La polémica por la llegada de cortes sudamericanos al mercado estadounidense aviva el debate sobre intereses políticos y el futuro del sector ganadero

T-Bone vs Asado: el acuerdo
DEPORTES
El desconsolado llanto de Mauro

El desconsolado llanto de Mauro Zárate en medio de una entrevista cuando le mostraron las declaraciones de sus padres tras su primer gol profesional

Los rumores sobre el regreso del Diablito Echeverri a River Plate en medio de su presente irregular en Bayer Leverkusen

Sonrisas, exigencia a fondo y la ansiedad de la espera: así vive la Selección Argentina la previa del Final 8 de la Copa Davis

Una figura de Escocia se quebró al recordar a su ex compañero Diogo Jota tras la histórica clasificación al Mundial: “No puedo sacármelo de la cabeza”

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

TELESHOW
El paso trascendental que dieron

El paso trascendental que dieron Tamara Báez y su novio a más de un mes de su reconciliación

El paradisíaco viaje de Nicole Neumann y Manu Urcera a Villa la Angostura: entre lagos y paseos con su hijo Cruz

El nuevo incidente policial de L-Gante por el que podría volver a prisión

El emotivo regreso de Darío Barassi a su colegio en San Juan: fotos, recuerdos y sus amigos de siempre

La intimidad del ensayo de Andrea Bocelli y Nicki Nicole antes de brillar juntos en el concierto de San Isidro

INFOBAE AMÉRICA

Adele y su primer protagónico

Adele y su primer protagónico en Hollywood: qué se sabe sobre “Cry to Heaven”, la superproducción dirigida por Tom Ford

Sigue la tensión entre Japón y China: Beijing se dispone a bloquear todas las importaciones de productos del mar

Excluyen a dos autoras de premios literarios en Nueva Zelanda por uso de IA en portadas

Casi 800 millones de personas en el mundo sufren insuficiencia renal crónica, alerta un estudio

¿Cuáles serán los mayores desafíos para concretar el plan de Trump para Gaza?