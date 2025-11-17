Economía

Quiénes son los 9 economistas que le llevaron a Cristina Kirchner propuestas para un “modelo nacional”

La ex mandataria recibió en su departamento de San Telmo, donde cumple prisión domiciliaria, a un grupo de profesionales que “elaboraron un documento económico de más de 400 páginas”, según detalló en X

De izquierda a derecha: Anastasia Daicich, Jorge Carrera, Valentina Castro, Emiliano Estrada, Cristina Kirchner, Martín Pollera, Mercedes D’Alessandro, Juan Pablo Futten, Fernando Ausas y Pablo Manzanelli

La ex presidente Cristina Kirchner recibió en su casa de San Telmo, donde cumple presión domiciliaria por la condena a 6 años por la llamada causa Vialidad, a un grupo de economistas peronista y cercanos al kirchnerismo.

Se trata de 9 economistas, siete hombres y dos mujeres, que llegaron esta tarde a San José 1111, el domicilio donde la ex mandataria cumple condena.

“En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”, destacó Fernández de Kirchner en X.

Además, destacó que todos los presentes, en el ámbito del Partido Justicialista, divididos en comisiones y durante más de 45 jornadas de trabajo; elaboraron un documento económico de más de 400 páginas.

“No es un trabajo cerrado, sino una hoja de ruta abierta al debate y a la acción que será presentado ante el Partido Justicialista para su apertura y discusión”, detalló CFK.

“Estoy convencida que Argentina enfrenta una encrucijada histórica. El mundo se redefine a través de tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales. En este contexto urge abandonar la macroeconomía del desacuerdo y construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión. Por eso, creo sinceramente que es hora de decidir qué país queremos construir; porque la crisis argentina no es solo económica… es una crisis de proyecto de país“, finalizó el posteo de la ex mandataria.

Quiénes es quién

  • Anastasia Daicich. Encabezó la Dirección de Seguimiento de Gestión y Fortalecimiento Institucional bajo la órbita del Ministerio de Economía. Es Licenciada en Economía por la UBA. Cuenta con una Especialización y Maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales (FLACSO), además de una Maestría en Relaciones Económicas Internacionales otorgada por la Universidad de Barcelona.
  • Jorge Carrera. Es doctor en Investigaciones en Economía por la Universitá degli Studi di Pavía (Italia). Posee los títulos de Contador Público y Licenciado en Economía otorgados por la UBA. Ocupó el cargo de Vicepresidente Segundo en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Anteriormente se desempeñó en el BCRA como Subgerente General de Investigaciones Económicas y previamente como Gerente Principal del área. También fue Vicedirector del Centro de Economía Internacional (CEI) y consultor en macroeconomía para diversas entidades internacionales. Ejerce la docencia como profesor de Finanzas Internacionales en la UNLP y la UBA. Además, es investigador en Conicet.
Mercedes D'Alessandro, cuando era funcionaria de Economía
  • Valentina Castro. Es socióloga y se encuentra cursando la Maestría en Economía Política en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Se desempeña como columnista económica en una emisora de alcance nacional y es docente universitaria en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
  • Emiliano Estrada. Es economista y ocupa el cargo de diputado nacional por Salta. Antes de asumir en la Cámara de Diputados, fue Subsecretario de Relaciones con las Provincias en el Ministerio del Interior de la Nación y se desempeñó como ministro de Economía de Salta entre 2017 y 2019.
  • Martín Pollera. Fue secretario de Comercio de la breve gestión de Silvina Batakis al frente de Economía, en el mandato de Alberto Fernández. Es economista de la Universidad Nacional de La Plata y también fue Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional en el Ministerio del Interior, conducido por Eduardo Pedro. También fue funcionario en Florencio Varela.
Martín Pollera junto a Silvina Batakis en la pandemia
  • Mercedes D’Alessandro. Se desempeñó como Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía nacional durante la gestión de Martín Guzmán. Es fundadora de Economía Femini(s)ta, un proyecto digital y organización no gubernamental dedicada a la generación y divulgación de información económica bajo una mirada de género. Ocupó la dirección de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de General Sarmiento y trabajó como docente e investigadora en la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes.
  • Juan Pablo Futten. Es contador público con especialización en tributación. Se desempeña como docente en Impuestos II en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y también dicta Procedimiento Contencioso Administrativo y Fiscal en la misma casa de estudios. Trabaja de manera independiente en el ejercicio profesional y ha asesorado al Senado de la Nación en cuestiones tributarias.
  • Fernando Ausas. Es Licenciado en Economía por la UBA y ejerció como director general de Asuntos Financieros Contables de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). Está a cargo de la coordinación del Área de Análisis Económico en la consultora Analogías. Su labor se centra en el desarrollo de modelos que vinculan la dinámica económica con el estado de la opinión pública.
  • Pablo Manzanelli. Es Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología por la UBA, además de Magíster en Economía Política por Flacso. Se especializa como investigador en el Conicet. Trabaja como docente e investigador en el Área de Economía y Tecnología de FLACSO y en el Departamento de Economía y Administración de la UNQ. Integra y coordina el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).

Tras vencer a Mike Tyson, Jake Paul se medirá ante Antony Joshua en un combate oficial: "No habrá piedad"

Gimnasia vence a Platense y se clasifica a los octavos de final del Torneo Clausura

Alemania y Países Bajos golearon y jugarán el Mundial 2026: lo mejor de la fecha de Eliminatorias y todos los clasificados

Todos los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: qué necesita River para acceder al máximo certamen internacional

"Pequeño cretino engreído": quién es la promesa del rugby inglés que se inspira en Garnacho y desafió el Haka de los All Blacks

Katia Alemann recordó a Omar Chabán a 11 años de su muerte: "Soñé que seguíamos conversando"

La valiente lucha de Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano: "Me salió una mancha en el cerebelo"

Ricardo Montaner abrió por primera vez su historia familiar más dolorosa: "Ver a mi mamá llorar fue devastador"

La fuerte reacción de la China Suárez a una pregunta de Moria Casán: "¿Cómo lo llaman tus hijos a Icardi? ¿Mauro o papá?"

Las fotos de Buenos Aires que sacó la hija de Noel Gallagher, Anaïs, durante la visita de Oasis

Trump confirmó que autorizará la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita

Estados Unidos: la sequía en California provoca más encuentros entre personas y animales salvajes

El bloque aliado a Irán lidera las elecciones en Irak pero la formación del gobierno podría extenderse durante meses

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por Estados Unidos que establece una fuerza internacional en Gaza

