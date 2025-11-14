Autos importados: qué impacto tendrá el acuerdo comercial con EEUU y por que podría abrirle la puerta a Tesla

Las pick-up Full size son el principal vehículo que se importa desde Estados Unidos en Argentina. El Tesla Model Y podría entrar al mercado

Aunque en otros rubros se puedan lograr ventajas significativas, el acuerdo comercial con Estados Unidos podría tener un bajo impacto en el mercado automotor debido a la relación comercial que tienen Argentina y Brasil, cuyas reglas impiden a ambos países tener un arancel libre de importación desde mercados fuera del Mercosur.

Sin embargo, hay una marca que podría encontrar en esta decisión política la llave que abra la puerta del mercado argentino: Tesla. Aunque ya no se vean las demostraciones de simpatía mutua entre Elon Musk y Javier Milei, afectadas por la salida del empresario de la órbita del gobierno de Donald Trump, la marca norteamericana está intentando mantener el liderazgo mundial como fabricante de autos eléctricos frente a la expansión de BYD, y ganar nuevos mercados o entrar en aquellos en los que la marca china ya ingresó, como Argentina, puede ser de mayor interés hoy que un año atrás.

Sin embargo, hay obstáculos que tanto Tesla como cualquier otra automotriz, e incluso el propio gobierno argentino no pueden sortear, que son los acuerdos vigentes de comercio que Argentina tiene firmados con Brasil, su principal socio en la industria automotriz.

El Acuerdo de libre comercio entre Argentina y Brasil impide que se baje el arancel a un país de extrazona. Pero pueden crearse cupos que limiten el volumen de unidades o dinero con EE.UU.

Una limitación ineludible

El bloque económico que conforman los dos principales productores de automóviles de Sudamérica está rubricado en el Acuerdo de Complementación Económica Nro 14 (ACE 14), que tiene vigencia hasta el último día de junio de 2029, y que establece un arancel común extrazona del 35% en el rubro automotor y el intercambio de automotores entre los dos socios sin arancel alguno.

El modo que encontraron ambos países para poder hacer excepciones es el de los cupos o cuotas, ya que ese modo acotado en volumen de unidades está permitido en el acuerdo comercial. Así ocurre con la importación de autos sin arancel que llegan a Argentina desde México y Colombia, por ejemplo, países con los que hay un intercambio de automóviles que todavía está por debajo del máximo pactado.

Otro ejemplo de cupo es el que el Gobierno estableció para poder importar autos híbridos y eléctricos desde otros continentes sin pagar arancel. En este caso es un cupo de 50.000 vehículos por año, mientras que la cuota de México, renovada a mitad de este año, establece un tope económico y no de unidades, fijado en USD 773 millones anuales.

“Entendemos que la única vía posible para retirar o bajar el arancel del 35% a los autos que importamos desde Estados Unidos sería esa, un cupo determinado. Se puede intentar un cupo alto que sobre, pero no imagino una invasión de autos norteamericanos en Argentina”, analizó un ejecutivo argentino de una de las marcas que importa vehículos desde ese país.

La pick-up Ford F150 es el vehículo norteamericano más vendido este año en Argentina

Los autos norteamericanos en el mercado

Actualmente en Argentina se venden pocos modelos fabricados en Estados Unidos. Son las pick-up Full Size de Stellantis y Ford, las RAM 1500 y 2500 y la Ford F150; los Jeep Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee y el Ford Bronco V6; y los autos son el Ford Mustang V8 y el Honda CR-V. En cambio no entran desde ese país otros modelos de marcas norteamericanas como las pick-up Chevrolet Silverado y Ford Maverick, y el Ford Mustang Mach-E, que llegan desde México.

Con un arancel menor o sin él, esos pocos modelos tendrían una mejora competitiva en su precio de venta en el mercado argentino, pero el volumen de unidades no es significativo ya que, en general, son modelos de nicho que compra una pequeña porción de la población, tanto sea por su precio como por sus cualidades de uso.

El modelo más vendido de los que llegan desde Estados Unidos es la Ford F150 con 795 unidades entre enero y octubre de 2025. La sigue RAM 1500 con 471, el Honda CR-V con 298, el Ford Mustang con 142, la RAM 2500 con 70, Ford Bronco 61, Jeeo Grand Cherokee con 5 unidades y el Jeep Wrangler 60 y Jeep Gladiator con 4 vehículos.

Tesla lanzó recientemente su modelo más económico, el Model Y Standard, que podría tener una buena recepción en el mercado todavía incipiente de autos eléctricos en Argentina (Tesla)

La puerta de entrada para Tesla

Si existiera la decisión de establecer un cupo para autos norteamericanos sin arancel de importación, otro de los beneficios que podría representar para los usuarios argentinos es la posibilidad de acceder a un auto de la marca Tesla, los autos 100% eléctricos que produce en California y Texas la compañía que dirige Elon Musk.

Si bien no existe una filial oficial de Tesla en Argentina, desde este año se permite la importación de vehículos aunque no tengan un representante de la marca o un importador autorizado, y eso habilita que un particular pueda traerlo por su cuenta siempre que tenga acceso a la documentación exigible para poder patentar el auto y usarlo en la vía pública. También podría existir un interés del importador actual de Tesla en Chile, del mismo modo que ocurre con otras marcas como los deportivos McLaren.

Este año, el empresario Malek Fara hizo una primera importación de Tesla por medio de su propia empresa. Se trató de dos unidades de la pick-up eléctrica Cybertruck, que ya circulan por la vía pública, como parte de un lote que el propio Fara adelantó que tendrá más unidades en los próximos meses. También por la misma vía se importaron desde Estados Unidos al menos tres Hummer EV, la versión 100% eléctrica del todoterreno que fabrica General Motors en Norteamérica.