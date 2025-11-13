Economía

El Gobierno seguirá utilizando al dólar como ancla para acelerar el proceso de desinflación en 2026

El mercado estima que el índice terminará este año cerca del 30% y que el próximo caerá a 20%. Para que eso ocurra, es clave que el tipo de cambio se mantenga a raya, lo que llevó a Caputo a confirmar el esquema de bandas

Guardar
Tanto el presidente Javier Milei
Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron el sistema de bandas cambiarias. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo)

En varias apariciones públicas, incluida la de ayer en la Conferencia Anual de FIEL, Luis “Toto” Caputo dejó en claro que el sistema de bandas cambiarias llegó para quedarse. Se trata de una definición de gran importancia para los mercados, porque hasta la semana pasada la opinión prácticamente unánime de los bancos de inversión en Wall Street era que Argentina debía ir hacia un esquema de flotación del dólar.

La explicación que brindó el ministro de Economía es que el esquema de bandas permite que “los argentinos se vayan a dormir tranquilos”, básicamente al evitar sobresaltos en el tipo de cambio de la noche a la mañana.

Ratificación de las bandas

Establecer un esquema de ajuste gradual del techo de la banda (similar al crawling peg que existió hasta marzo) no es otra cosa que volver a utilizar al dólar como ancla antiinflacionaria. De hecho, el ajuste del 1% se mantiene bien por debajo de los niveles de inflación, que en octubre cerró en 2,3%, según informó ayer el INDEC.

Por lo tanto, el tipo de cambio seguirá actuando como una guía clave para impulsar la desaceleración de los precios. La posibilidad de ajustar hacia arriba al 1,5% mensual el techo de la banda cambiaria surgió como rumor tras una reunión de Caputo en Nueva York, pero no fue avalado por fuentes oficiales.

Uno de los datos más significativos de este año es que el aumento del dólar no repercutió de manera significativa en la inflación. El superávit fiscal y el control de la emisión monetaria para financiar al Tesoro fueron claves para lograr esa desconexión. Sin embargo, el efecto no fue nulo. La inflación mayorista se mantuvo en los últimos dos meses por encima del 3%, lo que implica un aumento de los insumos que utilizan las empresas, en especial los importados.

Esta brecha que se abrió entre la inflación mayorista y la minorista podría jugar en contra de una desaceleración más rápida de los precios al menos en los próximos dos o tres meses. Muchas empresas sufrieron una fuerte caída en sus márgenes y ahora se ven obligadas a recomponer sus niveles de ganancias, aunque todo dependerá de cómo reaccionen las ventas.

Caputo destacó ayer que el tipo de cambio se mantiene en niveles de competitivos y subrayó el récord de exportaciones de los últimos meses, tanto en lo que respecta a la venta de bienes como también la denominada economía del conocimiento.

Dólar estable

El dólar minorista bajó otro escalón ayer, al pasar de $1.445 a $ 1.435. Se está produciendo el proceso de remonetización de la economía que ya el equipo económico vaticinaba para el período post elecciones.

La caída del tipo de cambio en un momento en el que la oferta de divisas no es significativa muestra que la demanda se mantiene en niveles extremadamente bajos. Muchos ahorristas que se habían dolarizado en la etapa preelectoral ahora se ven obligados además a vender sus dólares para hacer frente a los gastos cotidianos.

En la conferencia organizada por FIEL, Domingo Cavallo advirtió que para mantener el esquema de bandas cambiarias es imprescindible que el Banco Central arranque con el proceso de acumulación de reservas. “Nadie le va a creer al Gobierno que tiene espaldas para mantener las bandas si antes no puede fortalecer al BCRA”, explicó, al tiempo que también exhortó a liberar las trabas cambiarias que subsisten.

En las semanas previas a las elecciones, fue el Tesoro norteamericano el que tuvo que poner los dólares que ya no tenía su par argentino, que se había gastado todo, mientras que el Central solo estaba dispuesto a utilizar a cuentagotas los USD 14.000 millones que había utilizado del préstamo del FMI.

Temas Relacionados

DólarInflaciónLuis CaputoBandas cambiariasEsquema cambiarioÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025 tras el nuevo aumento

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) dispuso un incremento de 1,4% para este mes y 1,3% para diciembre. Cómo quedan las escalas

Empleadas domésticas: cuánto cobran en

¿Más que la inflación o menos?: cuánto aumentaron los autos nuevos

El dato oficial del mes y el acumulado del año permiten medir si los valores de los 0km se rigen por el índice de precios, el dólar o por ambas variables. El pronóstico para diciembre

¿Más que la inflación o

Las 6 razones que explican por qué el dólar retrocede sin intervención oficial

Las colocaciones de deuda de empresas locales abastecen de divisas al mercado y, entre otros motivos, contribuyen a la estabilidad cambiaria

Las 6 razones que explican

Caputo enumeró las alternativas que maneja el Gobierno para pagar los próximos vencimientos de deuda y cómo espera sumar reservas

El ministro de Economía expuso los instrumentos financieros, las gestiones internacionales y las medidas de política monetaria que estudia para afrontar pagos inminentes, robustecer los fondos del BCRA y reducir la volatilidad cambiaria

Caputo enumeró las alternativas que

La UIA realizará su Conferencia anual en medio de un clima de preocupación por la actividad, las importaciones y el costo argentino

El evento se realiza hoy en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. No asistirá el presidente Javier Milei, pero sí los ministros Luis Caputo y Diego Santilli. El debate de la agenda que viene para el 2026

La UIA realizará su Conferencia
DEPORTES
Videos y fotos de las

Videos y fotos de las extravagantes vacaciones de Paul Aron en Brasil: recorrió una favela en moto y jugó con monos

La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

El detrás de escena de la crisis de Oscar Piastri con McLaren en la F1: una “injusticia” y “cosas extrañas”

“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

TELESHOW
El pase de factura de

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

Juana Repetto contó el lado menos glamoroso de la maternidad y relató la crisis que sufrió tras el nacimiento de su hijo

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

Murió Jorge Lorenzo, actor de En el barro, El marginal y Casi Ángeles

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos impuso sanciones contra

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica