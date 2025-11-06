El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y se prepara para perforar la línea de los 600 puntos

El riesgo país cayó al nivel más bajo desde finales de enero de 2025.

El riesgo país argentino retrocedió a 621 puntos básicos, se aproxima a la barrera de los 600 y tocó el menor nivel en diez meses, impulsado por la sólida recuperación de los bonos soberanos tras el triunfo del gobierno Javier Milei en las elecciones de medio término. Este descenso refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la gobernabilidad y el rumbo económico, en un escenario donde crecen las expectativas de acceso a financiamiento internacional.

Los títulos públicos argentinos extendieron su racha positiva el miércoles, destacándose alzas de hasta 3,5% en el GD46D. La buena performance de los títulos públicos volvió a propiciar una caída en el indicador elaborado por JP Morgan, que retrocedió 34 puntos y quedó a 61 unidades del nivel más bajo registrado en la era Milei: 560 p.b. en enero de 2025.

El riesgo país es un índice que expresa la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos de pago ante acreedores internacionales. Representa la percepción de incertidumbre para quienes invierten capital en ese mercado y se calcula a partir de la brecha entre el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo, y los títulos soberanos argentinos.

Según diversas fuentes consultadas por Infobae, la variable debería situarse por debajo de los 500 puntos básicos de manera sostenida para que la Argentina recupere el acceso al crédito externo a tasas competitivas, un grifo que se cerró a comienzos de 2018 bajo la gestión de Mauricio Macri.

Lo cierto es que el humor de los inversores mostró un cambio a partir del triunfo electoral del oficialismo y la proyección de mayor gobernabilidad en el Congreso de la Nación, lo que abrió nuevas perspectivas para eventuales reformas económicas.

La intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario local por aproximadamente USD 2.100 millones antes de los comicios legislativos y el anuncio de un swap por USD 20.000 millones también contribuyeron a reducir la inestabilidad y el nivel de incertidumbre.

¿Regreso a los mercados de deuda?

A propósito de la reducción del índice clave, un informe del JP Morgan consideró que “la fuerte caída en las primas de riesgo país ha acercado el acceso a los mercados internacionales, y un programa de recompra de deuda podría acelerar aún más la compresión de spreads y apoyar los esfuerzos de estabilización”.

El reporte también subrayó que si se concreta el respaldo por USD 20.000 millones que gestiona la administración libertaria con bancos internacionales y organismos multilaterales y se lleva adelante con éxito la recompra de deuda, la reducción de los diferenciales y la posibilidad de obtener financiamiento externo abrirían la puerta a una mayor estabilidad económica.

La mejora en las cotizaciones de los bonos generó una contracción superior a 450 puntos en el índice respecto de las 1.081 unidades registradas en la antesala al proceso de votación. Este comportamiento alimenta las expectativas tanto del elenco gobernante como del sector financiero sobre la posibilidad de regresar a los mercados de deuda en 2026.

Javier Milei junto a Jamie Dimon, CEO de JP Morgan

Para el Gobierno, no se trata de un punto menor ya que en enero enfrenta vencimientos con acreedores externos por USD 4.000 millones y otros USD 4.400 millones en julio. Si bien tanto el presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, aclararon que cubrirían los pagos con el swap estadounidense, la caída del riesgo país a la zona de 300/400 puntos básicos abriría la puerta para refinanciar los compromisos sin tener que pagarle en efectivo a los bonistas.

Desde la perspectiva de los analistas de Cohen, la actual reducción de la prima de riesgo argentina “allana el camino para que más empresas y provincias se beneficien de la apertura financiera y acerca al Tesoro a los mercados de capitales, aunque deberá presentar un plan para revertir la caída de las reservas internacionales y eliminar definitivamente los controles cambiarios que aún persisten para las empresas”.

Durante la tarde del miércoles, Milei y Caputo, partieron rumbo a Estados Unidos para mantener reuniones con inversores globales. La agenda internacional apunta a sostener el interés de los fondos extranjeros, mientras el mercado local permanece atento al avance y la profundidad de las reformas proyectadas.

El futuro inmediato de los activos argentinos dependerá tanto del desarrollo de las negociaciones legislativas como del resultado de las gestiones emprendidas por el Ejecutivo en el exterior. La dinámica continuará sujeta a las señales del Tesoro y del Banco Central, mientras los inversores ajustan sus estrategias frente al nuevo escenario político y financiero.

En tanto, la operatoria bursátil de este jueves tendrá algunas particularidades por la celebración del Día del Bancario, feriado que interrumpirá la actividad financiera de la jornada. BYMA informó que se desarrollarán operaciones de negociación, aunque no se concretarán liquidaciones de activos durante la rueda.