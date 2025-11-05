Presión sobre el dólar: qué factores pueden mantener la cotización en el techo de la banda hasta diciembre

El tipo de cambio que primará durante los próximos meses tiene impacto directo en las cuentas de la soja. Es un punto a descubrir (Free photo)

Tras la victoria en las elecciones legislativas, el equipo económico mostró signos de que pretende dejar atrás el “apretón monetario” y empezar a liberar pesos para que la actividad repunte. Pero se corre el riesgo de que las carteras continúen dolarizándose, sumado a que la oferta de divisas del campo no será abultada luego de la medida de retenciones cero.

En la última licitación, de la semana pasada, la Secretaría de Finanzas llevó a cabo un roll-over del 57,8% y liberó casi $5 billones con tasas más bajas en comparación con las anteriores -aunque aún altas en términos nominales-. Lo que fue festejado por los analistas de mercado, quienes indicaban que era el momento preciso para empezar con esta nueva fase.

Este miércoles, la Secretaría, ya en manos de Alejandro Lew, se enfrenta al segundo test: tiene vencimientos por $10,2 billones y al viernes el Tesoro tenía depositado en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) un poco más de $5 billones.

Pero la liberación de pesos hasta ahora no sería un problema para el dólar, según el Sales Trader del Grupo IEB, Nicolás Capella. Y la prueba de ello es lo que sucedió en la última licitación, que no hubo un salto en las cotizaciones a posteriori.

“Si el Gobierno libera pesos, es porque la economía los precisa para transaccionar, producir y crecer. No los precisa para pasarse a dólar en este contexto donde ya hay más confianza y pasó el evento político”, sostuvo. Siendo esto lo que sucedió la semana pasada: luego de que se liberaron casi $5 billones, la cotización del dólar mayorista bajó a $1.449 a este miércoles.

Aún hoy no pasaría lo mismo, ya que en el mercado ven que no hay faltante de liquidez y que el BCRA está tomando los excedentes a un día a una tasa al 22%. Por lo que esperan que el roll-over sea cercano al 90%.

Otro de los factores a considerar es la alta dolarización de carteras con que se llegó a las elecciones del 26 de octubre. Según expuso el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante inversores en Washington D. C., el nivel fue del 40% del M2.

En la presentación de Vladimir Werning en Estados Unidos se reforzó la idea de que el salto en el dólar se debía al factor de las elecciones y no a fallas en el programa económico.

“El Gobierno ya casi no tiene depósitos en pesos en el BCRA por lo que no tiene margen para un roll-over menor al 100%”, marcó el economista de Eco Go, Lucio Garay Méndez, aunque sostuvo que lo ideal sería seguir bajando la tasa de interés y alargar los plazos lo más posible cuando hoy parece que la demanda de pesos ha vuelto.

Pero para el socio y economista de la consultora Audemus, Gonzalo Guiraldes, el equipo económico tiene la opción de reactivar la economía por medio de la baja de encajes que se subieron antes de la elección. Siendo una vía sobre la que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya dio señales la semana pasada cuando se decidió volver a la fórmula de cálculo mensual y no diaria que tanto malestar generó.

La expectativa está puesta en el 28 de noviembre, fecha que vence la “Comunicación A8302″, que fijó encajes del 50% y momento en que Bausili tendrá que decidir si la renueva o no. Según pudo saber Infobae, luego del encuentro que mantuvo la semana pasada con los bancos en donde se adelantó la medida, no hubo mayores precisiones sobre cómo continuaban.

A su vez, del lado de la demanda, se debe contemplar que en los últimos meses del año vienen las fiestas y las vacaciones. Pero para Capella los pesos serán más requeridos que los dólares. Aunque la balanza turística, que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostró que en lo que va del año hay récord de argentinos que salen del país. En septiembre, 706.400 personas se fueron de viaje al exterior, lo que implicó una variación interanual positiva del 21,8% mientras que los que ingresaron a Argentina fueron, apenas, 374.800 personas (v.ia. de -18,9%).

La oferta del campo

Luego de la medida de retenciones cero para los cultivos, que apenas duró tres días, y se impulsó ante la necesidad del Gobierno de conseguir dólares para controlar el tipo de cambio, no se esperan grandes contribuciones del campo en el último bimestre.

“El 16% (de caída de la recaudación de derechos de exportación de octubre) está indicando que el complejo soja sacó el pie del acelerador después del gran registro de septiembre y la recaudación se basa más en el maíz que tributa 9,5%”, marcó Javier Preciado Patiño de Ria Consultores. Quien no espera que en noviembre haya cambios sustanciales, ya que empieza la liquidación del trigo que paga la misma alícuota.

Y si bien la liquidación del campo va a continuar por este camino, Guiraldes afirmó que puede aparecer otra oferta: dólares financieros por colocación de obligaciones negociables, capitales del exterior para colocarse a tasa en pesos o que se empiece a mover la inversión extranjera directa (esta última en menor medida a diciembre).